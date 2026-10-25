Χούθι: Προειδοποίηση σε αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να αποφύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ – Αποτελεί «στρατιωτικό στόχο»

Την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες το προσωπικό των αεροδρομίων και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας επανέλαβαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι.
Εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε τις πρώτες ώρες της Κυριακής ότι το αεροδρόμιο δεν είναι ασφαλές και εξακολουθεί να αποτελεί «στρατιωτικό στόχο».
Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι από τις 25 Οκτωβρίου οι τερματικοί σταθμοί 1 και 2 θα εξυπηρετούν τόσο εσωτερικές όσο και διεθνείς πτήσεις.
تنويه للمسافرين الكرام https://t.co/ICDmH20RSU
— مطار الملك خالد الدولي (@KKIASA) October 24, 2026