Χούθι: Προειδοποίηση σε αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να αποφύγουν το αεροδρόμιο του Ριάντ – Αποτελεί «στρατιωτικό στόχο»

Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς αεροπορικές εταιρείες, προσωπικό και ταξιδιώτες να αποφεύγουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε ότι ο αερολιμένας δεν είναι ασφαλής και εξακολουθεί να αποτελεί «στρατιωτικό στόχο». Η προειδοποίηση αυτή συμπίπτει με την ανακοίνωση της διοίκησης του αεροδρομίου σχετικά με τη λειτουργία των τερματικών σταθμών 1 και 2 για εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις από τις 25 Οκτωβρίου.

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Διεθνή Νέα

Χούθι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι επανέλαβαν την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, το προσωπικό και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ.
  • Εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε ότι το αεροδρόμιο δεν είναι ασφαλές και εξακολουθεί να αποτελεί «στρατιωτικό στόχο».
  • Η προειδοποίηση έρχεται ενώ η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε ότι από τις 25 Οκτωβρίου οι τερματικοί σταθμοί 1 και 2 θα εξυπηρετούν τόσο εσωτερικές όσο και διεθνείς πτήσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες το προσωπικό των αεροδρομίων και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν το Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας επανέλαβαν οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι.

Εκπρόσωπος των ανταρτών δήλωσε τις πρώτες ώρες της Κυριακής ότι το αεροδρόμιο δεν είναι ασφαλές και εξακολουθεί να αποτελεί «στρατιωτικό στόχο».

Η προειδοποίηση έρχεται την ώρα που η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι από τις 25 Οκτωβρίου οι τερματικοί σταθμοί 1 και 2 θα εξυπηρετούν τόσο εσωτερικές όσο και διεθνείς πτήσεις.

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