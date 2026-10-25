Εκλογές στη Βραζιλία: Με μεγάλες συγκεντρώσεις ολοκληρώνουν την εκστρατεία τους Λούλα και Μπολσονάρου

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Με μεγάλες προεκλογικές συγκεντρώσεις και επίδειξη πολιτικής ισχύος ολοκληρώνουν την εκστρατεία τους ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, και ο συντηρητικός αντίπαλός του, Φλάβιο Μπολσονάρου, μία ημέρα πριν από τον κρίσιμο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Στον πρώτο γύρο, ο 45χρονος δεξιός γερουσιαστής συγκέντρωσε το 47% των ψήφων, έναντι 45% του απερχόμενου προέδρου, ο οποίος διεκδικεί μια τέταρτη, μη συνεχόμενη θητεία.

Ο Λούλα, που την επόμενη εβδομάδα συμπληρώνει τα 81 του χρόνια, συγκέντρωσε υποστηρικτές στην παραλία της Κοπακαμπάνα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να απευθυνθεί σε συγκεντρωμένο πλήθος στη λεωφόρο Παουλίστα, στο Σάο Πάουλο.

Από την πλευρά του, ο Φλάβιο Μπολσονάρου προγραμματίζει προεκλογική συγκέντρωση στο Μπέλο Οριζόντε, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της νοτιοανατολικής Βραζιλίας. Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην κατοικία του πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για απόπειρα πραξικοπήματος σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος.

🎬 Escenario Mundial desde el corazón de Bloquinho 22, la gran movilización en Barra da Tijuca que marcó el cierre de campaña de Flávio Bolsonaro, favorito para el balotaje que mañana decidirá al Presidente de Brasil. https://t.co/95DIx32lAE — Escenario Mundial (@EscenarioM) October 24, 2026

Οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση, καθώς την περασμένη Πέμπτη, το ινστιτούτο Datafolha παρουσίασε τη δική του δημοσκόπηση στην οποία και οι δύο υποψήφιοι συγκεντρώνουν ποσοστό 50%.

Στο τελευταίο ντιμπέιτ, το βράδυ της Παρασκευής, οι δύο υποψήφιοι συνέχισαν τις προσωπικές επιθέσεις, αν και όχι σε τόσο έντονο ύφος όσο στην προηγούμενη τηλεμαχία τους. Ο Λούλα μίλησε για την έλλειψη εμπειρίας του αντιπάλου του, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου τον παρουσίασε ως «ξεπερασμένο».

Ο απερχόμενος πρόεδρος είπε ότι ο αντίπαλός του «δεν γνωρίζει τη Βραζιλία» και δεν ξέρει «τι σημαίνει πείνα». Εκείνος τον κατηγόρησε ότι αφήνει τη χώρα «ερειπωμένη» με τις ιδέες του που «δεν λειτουργούν πια».

«Είναι καιρός για αλλαγή» είπε ο 37χρονος Ζοάο Πάουλο που συμμετείχε στη συγκέντρωση του Μπολσονάρου στο Μπέλο Οριζόντε. «Στην τηλεμαχία, είδαμε τη διαφορά μεταξύ ενός νέου υποψηφίου, που φέρνει πραγματικά πράγματα, απέναντι σε έναν γερασμένο, ξεπερασμένο πρόεδρο χωρίς προτάσεις», υποστήριξε.

Η Αριστερά πάντως θέλει να πιστεύει μέχρι τέλους ότι ο Λούλα μπορεί να κερδίσει. «Ζούμε με το άγχος κάθε μέρα», είπε ο 25χρονος Νικολάς ντα Σίλβα Αλκανταρά Αζεβέντου, που πήγε στην Κοπακαμπάνα για να στηρίξει τον Λούλα. «Μαχόμαστε, πείθουμε τους ψηφοφόρους, αγωνιζόμαστε κατά του φασισμού και υπέρ της δημοκρατίας», είπε ο νεαρός ξενοδοχοϋπάλληλος.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου υπόσχεται να ακολουθήσει τη γραμμή που χάραξε ο πατέρας του, η οποία περιλαμβάνει σκληρή αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, πολιτική υπέρ των επιχειρήσεων και μεγαλύτερη προσέγγιση με τις ΗΠΑ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος από την πλευρά του αύξησε το κυριότερο επίδομα που λαμβάνουν οι άποροι και εμφανίζεται ως υπερασπιστής της εθνικής κυριαρχίας της Βραζιλίας απέναντι τις ΗΠΑ και τους δασμούς που επέβαλαν στα βραζιλιάνικα προϊόντα.

Οι εκλογές στη Βραζιλία είναι σημαντικές για όλη τη Λατινική Αμερική, δεδομένου ότι πολλές χώρες της περιοχής έκαναν δεξιά στροφή μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025.