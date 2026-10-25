Ομπάμα: Κάλεσμα για πολιτική αλλαγή ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ

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Στην προεκλογική μάχη ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου επέστρεψε ο Μπαράκ Ομπάμα, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση στο Οχάιο για τη στήριξη των υποψηφίων των Δημοκρατικών.

Από το βήμα της εκδήλωσης, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διατύπωσε αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ και της πολιτικής της κυβέρνησής του.

«Έπειτα από δύο χρόνια χάους, σκληρότητας, διαφθοράς και ανικανότητας που δεν έχουμε ξαναδεί στη σύγχρονη εποχή, έχετε μια ευκαιρία να πείτε: Φτάνει πια. Ψηφίζουμε για την αλλαγή, εδώ στο Οχάιο», δήλωσε ο Ομπάμα κατά την προεκλογική συγκέντρωση στο Κλίβελαντ.

Ο 65χρονος πρώην πρόεδρος άσκησε έντονη κριτική στον διάδοχό του στον Λευκό Οίκο, αποδίδοντας στην κυβέρνησή του την αύξηση του κόστους διαβίωσης.

«Ο νυν πρόεδρος επέλεξε να πάρει μια σειρά κακών αποφάσεων. Κυρίως, αποφάσισε να ξεκινήσει έναν άχρηστο πόλεμο, που κανείς δεν τον ζήτησε», υπογράμμισε.

Παράλληλα, κάλεσε τους ψηφοφόρους να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στην εκλογική διαδικασία, καθώς η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει στο Οχάιο. «Μην αναβάλλετε τα πράγματα, μην αποφεύγετε την ευθύνη», τόνισε.

Ο Ομπάμα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή απήχηση στη βάση των Δημοκρατικών και συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία στήριξης των υποψηφίων του κόμματος. Στο Οχάιο, ο πρώην Δημοκρατικός γερουσιαστής Σερόντ Μπράουν διεκδικεί την επιστροφή του στη Γερουσία, απέναντι στον Ρεπουμπλικάνο Τζον Χάστεντ.

Την ίδια ώρα, η Δημοκρατική Έιμι Άκτον και ο Ρεπουμπλικάνος Βιβέκ Ραμασουάνι αναμετρώνται για το αξίωμα του κυβερνήτη. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείται το αρχικό δημοσίευμα, οι δύο αναμετρήσεις παραμένουν αμφίρροπες.

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του πρώην προέδρου είναι το Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, όπου θα στηρίξει τον 41χρονο γιατρό και επιδημιολόγο και υποψήφιο των Δημοκρατικών για τη Γερουσία, Αμπντούλ Ελ Σάγεντ.

Ο Ελ Σάγεντ, που προέρχεται από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος, εμφανίζεται να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον Ρεπουμπλικάνο Μάικ Ρότζερς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις του αρχικού δημοσιεύματος.