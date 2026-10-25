Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Η Άρσεναλ έπιασε τη Σίτι στην κορυφή, νίκη τετράδας για την Κόμο και ξέσπασμα της Λειψίας με τεσσάρα – Όλα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες

Πλούσια σε γκολ, ανατροπές και σημαντικά αποτελέσματα ήταν η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με την Άρσεναλ να επικρατεί της Έβερτον και να ισοβαθμεί στην κορυφή της Premier League με τη Μάντσεστερ Σίτι, την Κόμο να συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία της στη Serie A με πρωταγωνιστή τον Τάσο Δουβίκα και τη Λειψία να επιστρέφει εμφατικά στις νίκες στην Bundesliga.

Εκμεταλλεύτηκαν την ήττα της Σίτι οι «κανονιέρηδες», τρίποντο-ανάσα για τους «πετεινούς»

Το καθήκον της απέναντι στην Έβερτον έκανε η Άρσεναλ επικρατώντας με 2-0 για την 8η αγωνιστική της Premier League και φτάνοντας τους 21 βαθμούς, όσους έχει και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία νωρίτερα είχε ηττηθεί με 2-1 από την Άστον Βίλα.

Οι «κανονιέρηδες» μπήκαν δυναμικά στην αναμέτρηση και πήραν προβάδισμα μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Έντεγκααρντ εκτέλεσε κόρνερ, η άμυνα της Έβερτον δεν κατάφερε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα και ο Κόνσα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, στέλνοντάς την στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα διατήρησε τον έλεγχο, παρά την απουσία πολλών μεγάλων ευκαιριών, και έβαλε τέλος στην αγωνία στο 68ο λεπτό, όταν ο Γκάμπριελ νίκησε την αντίπαλη άμυνα με κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Η Τότεναμ πανηγύρισε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της στην Premier League, επικρατώντας με 2-0 της Τσέλσι στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Τα «σπιρούνια» είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και περισσότερες τελικές προσπάθειες από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Η λύση ήρθε στο 77’, όταν, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Φερνάντες, ο Πέντερς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα δίχτυα για το 0-1.

Τρία λεπτά αργότερα, η Τσέλσι έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Κόουλ Πάλμερ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η Τότεναμ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 87’ ο Τελ, με εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, διαμόρφωσε το τελικό 0-2.

Τα αποτελέσματα:

Ίπσουιτς – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 2-1

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0

Κόβεντρι – Φούλαμ 0-1

Τσέλσι – Τότεναμ 0-2

25/10 Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας – Νιουκάστλ 25/10 Λίβερπουλ – Μπράιτον (16:00)

Λίβερπουλ – Μπράιτον 25/10 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπόρνμουθ 25/10 Χαλ – Μπρέντφορντ (16:00)

Χαλ – Μπρέντφορντ 25/10 Σάντερλαντ – Λιντς (18:30)

Η βαθμολογία:

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Ανατροπή για τη Σανταντέρ, νέα απογοήτευση για τη Ράγιο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, όμως κατάφερε να πάρει τη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Χουλιάν Άλβαρες, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν.

Σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο πήρε η Βιγιαρεάλ, επικρατώντας με 2-1 της Βαλένθια, χάρη σε γκολ στις καθυστερήσεις.

Οι «νυχτερίδες» άνοιξαν το σκορ στο 38’, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεπέλου, όμως τα «κίτρινα υποβρύχια» αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Φρίμαν ισοφάρισε στο 69’, ενώ στο 79’ η Βιγιαρεάλ έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Γκιεγέ. Δέκα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι υπέστησαν την ίδια μοίρα, καθώς ο Χάρβεϊ Έλιοτ αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες μέσα σε ένα λεπτό.

Τη λύση για τους φιλοξενούμενους έδωσε ο Μικαουτάτζε, ο οποίος σκόραρε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας στη Βιγιαρεάλ μια δραματική νίκη.

Νωρίτερα, η Σανταντέρ πανηγύρισε σημαντική νίκη με 2-1 επί της Εσπανιόλ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 62ο λεπτό με τον Εσπόζιτο, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν άμεσα. Ο Μπελοσιάν ισοφάρισε στο 69΄, ενώ ο Ζαμπίρι ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 84ο λεπτό, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο.

Αντίθετα, η κρίση στη Ράγιο Βαγιεκάνο βαθαίνει, καθώς γνώρισε νέα ήττα, αυτή τη φορά με 3-0 εντός έδρας από την Έλτσε. Οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν τα αμυντικά προβλήματα των γηπεδούχων και έφτασαν στη δεύτερη φετινή νίκη τους, με τον Σολάρι να ανοίγει το σκορ στο 23΄, τον Νίνο να διπλασιάζει τα τέρματα στο 36΄ και τον Βαλέρα να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στο 68΄.

Τα αποτελέσματα:

Αλαβές – Μάλαγα 1-1

Ράγιο Βαγιεκάνο – Έλτσε 0-3

Σανταντέρ – Εσπανιόλ 2-1

Βαλένθια – Βιγιαρεάλ 1-2

Ατλέτικο Μαδρίτης – Λα Κορούνια 1-0

25/10 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Χετάφε (15:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Χετάφε 25/10 Θέλτα – Μπέτις (17:15)

Θέλτα – Μπέτις 25/10 Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Λεβάντε 25/10 Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Η βαθμολογία:

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Ματσάρα στη Νάπολη, συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις η Κόμο

Την εντυπωσιακή της πορεία στη Serie A συνεχίζει η Λάτσιο, πανηγυρίζοντας την έβδομη νίκη της στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές. Μετά τον θρίαμβο επί της Γιουβέντους στο Τορίνο (3-0), η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο επικράτησε με 2-1 της Πάρμα στο «Ολίμπικο» και ανέβηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «λατσιάλι», με τον Χρήστο Μανδά βασικό κάτω από τα δοκάρια, άνοιξαν το σκορ στο 50ό λεπτό με δυνατό, συρτό σουτ του Κένεθ Τέιλορ. Οκτώ λεπτά αργότερα, η Λάτσιο διπλασίασε τα τέρματά της, όταν ο Ντιέγκο Κάρλος έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από γύρισμα του Ταβάρες από τα αριστερά.

Η Πάρμα κατάφερε να μειώσει στο 90+5’ με τον Λοντάνι, πετυχαίνοντας το πρώτο της γκολ υπό την τεχνική καθοδήγηση του Τζιλαρντίνο, όμως δεν υπήρχε χρόνος για κάτι περισσότερο.

Η Ρόμα απέδειξε πως δεν τα παρατά ποτέ, επιστρέφοντας δύο φορές από την κόλαση και αποσπώντας ισοπαλία 3-3 από τη Νάπολι στο «Diego Armando Maradona».

Οι «παρτενοπέι» προηγήθηκαν με 2-0 χάρη στα γκολ του Αγκινσά (28’) και του ΜακΤόμινεϊ (48’), όμως η Ρόμα αντέδρασε εντυπωσιακά. Ο Σούλε μείωσε στο 70’ και ο Μπαλέρντι ισοφάρισε στο 74’, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

Ο ΜακΤόμινεϊ έδωσε ξανά το προβάδισμα στη Νάπολι στο 83’, όμως οι «τζαλορόσι» είχαν την τελευταία λέξη. Με καρφωτή κεφαλιά στο 89’, ο Μπαλέρντι διαμόρφωσε το τελικό 3-3, χαρίζοντας στην ομάδα του έναν πολύτιμο βαθμό.

Την εντυπωσιακή της πορεία σε Ιταλία και Ευρώπη συνεχίζει και η Κόμο. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας επέστρεψε στις εγχώριες υποχρεώσεις της με την ίδια αποφασιστικότητα, επικρατώντας με 2-0 της Σασουόλο, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Τάσος Δουβίκας, ο οποίος επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση, σημειώνοντας και τα δύο γκολ της ομάδας του. Ο Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 49ο λεπτό, εκτελώντας με πλασέ από κοντά έπειτα από γύρισμα του Κακερέτ, ενώ στο 60΄ διαμόρφωσε το τελικό 2-0, αξιοποιώντας την ασίστ του Ντα Σίλβα.

Ο Δουβίκας έφτασε πλέον τα πέντε γκολ στο πρωτάθλημα και τα οκτώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις, αποτελώντας ένα από τα βασικά πρόσωπα της εντυπωσιακής πορείας της ομάδας του.

Τα αποτελέσματα:

Τορίνο – Μόντσα 3-2

Κάλιαρι – Μπολόνια 0-2

Κόμο – Σασουόλο 2-0

Νάπολι – Ρόμα 3-3

Λάτσιο – Πάρμα 2-1

25/10 Ίντερ – Φιορεντίνα (13:30)

Ίντερ – Φιορεντίνα 25/10 Τζένοα – Βενέτσια ( 16:00)

Τζένοα – Βενέτσια ( 25/10 Αταλάντα – Φροζινόνε (16:00)

Αταλάντα – Φροζινόνε 25/10 Λέτσε – Γιουβέντους (19:00)

Λέτσε – Γιουβέντους 25/10 Ουντινέζε – Μίλαν (21:45)

Η βαθμολογία:

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Ξέσπασε η Λειψία, νίκη με θρίλερ για τη Βέρντερ

Στη Bundesliga, η Λειψία έβγαλε αντίδραση μετά τις βαριές ήττες από την Μπάγερν Μονάχου και τη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 της Έλβερσμπεργκ για την 7η αγωνιστική. Οι «ταύροι» χρειάστηκαν ένα ημίχρονο για να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα, όμως μετά την ανάπαυλα κυριάρχησαν απόλυτα.

Ο Γκομίς άνοιξε το σκορ στο 46ο λεπτό, ενώ ο Ρόμουλο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 66΄. Ο Μπάουμγκαρντνερ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 84΄, με τον Ρόμουλο να βρίσκει ξανά δίχτυα στις καθυστερήσεις, στο 90+4΄, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Με τη νίκη αυτή, η Λειψία έφτασε τους 12 βαθμούς και βρίσκεται στην πέμπτη θέση της κατάταξης.

Στους ίδιους βαθμούς ανέβηκε και η Βέρντερ Βρέμης, η οποία επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας με 3-2 της Μάιντζ σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και πέντε γκολ. Ο Φίλκρουγκ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ευστοχώντας σε δύο πέναλτι, στο 7ο και στο 25ο λεπτό, ενώ ο Ρέις πέτυχε το τρίτο γκολ της Βέρντερ στο 61΄.

Η Μάιντζ δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και απάντησε με τον Κάτσι στο 33΄ και τον Λι στο 63΄, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αντεπίθεσή της. Έτσι, η Βέρντερ κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και συνέχισε την ανοδική της πορεία.

Ισόπαλες με 1-1 αναδείχθηκαν η Άουγκσμπουργκ και η Ουνιόν Βερολίνου, σε μια αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από δύο αποβολές, μία για κάθε ομάδα. Οι γηπεδούχοι πήραν το προβάδισμα στο 71ο λεπτό με τον Μασένγκο, όμως η απάντηση της Ουνιόν ήταν άμεση, καθώς ο Χάμπερερ ισοφάρισε μόλις τρία λεπτά αργότερα, στο 74΄, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Τέλος, η Πάντερμπορν πανηγύρισε σπουδαία νίκη απέναντι στο Αμβούργο, χάρη στο γκολ του Φιλίπε στο 88ο λεπτό, που έκρινε την αναμέτρηση λίγο πριν από τη λήξη.

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε, αντίθετα, η αναμέτρηση της Κολωνίας με τη Σάλκε στο RheinEnergieStadion, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0.

Τα αποτελέσματα:

Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ 2-3

Κολωνία – Σάλκε 0-0

Μάιντζ – Βέρντερ Βρέμης 2-3

Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου 1-1

Λειψία – Έλβερσμπεργκ 4-0

Πάντερμπορν – Αμβούργο 1-0

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-0

25/10 Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν (16:30)

Χόφενχαϊμ – Λεβερκούζεν 25/10 Φράιμπουργκ – Μπάγερν Μονάχου (18:30)

Η βαθμολογία: