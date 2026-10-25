Εκλογικό θρίλερ στη Βραζιλία: Στο νήμα η μάχη Λούλα – Μπολσονάρου λίγο πριν τις κάλπες

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Μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή προμηνύεται στη Βραζιλία, καθώς δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο εμφανίζουν τον Φλάβιο Μπολσονάρου να προηγείται οριακά του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, μία ημέρα πριν από τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με τις έρευνες των ινστιτούτων Datafolha και Quaest, ο συντηρητικός υποψήφιος συγκεντρώνει το 51% των προθέσεων ψήφου, έναντι 49% του κεντροαριστερού ηγέτη. Η διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται εντός του στατιστικού περιθωρίου σφάλματος, αφήνοντας ανοιχτή την έκβαση της αναμέτρησης.

Ο Λούλα διεκδικεί μια τέταρτη, μη συνεχόμενη προεδρική θητεία, ενώ ο Φλάβιο Μπολσονάρου επιδιώκει να επικρατήσει σε μια αναμέτρηση που παραμένει αμφίρροπη.

Στον πρώτο γύρο, που διεξήχθη τρεις εβδομάδες νωρίτερα, ο Μπολσονάρου είχε ξεπεράσει τις δημοσκοπικές προβλέψεις, συγκεντρώνοντας το 47% των ψήφων, έναντι 45% του Λούλα. Παράλληλα, η προηγούμενη μέτρηση του Datafolha, την Πέμπτη, κατέγραφε απόλυτη ισοπαλία στο 50%.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, με την έρευνα του Datafolha να διεξάγεται την Πέμπτη και την Παρασκευή και εκείνη της Quaest την Παρασκευή και το Σάββατο. Την ίδια ώρα, οι δύο υποψήφιοι ολοκλήρωσαν την προεκλογική τους εκστρατεία με συγκεντρώσεις χιλιάδων υποστηρικτών, σε μια τελευταία επίδειξη πολιτικής δύναμης πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία.

Με τη διαφορά να παραμένει οριακή και τις μετρήσεις να κινούνται εντός του περιθωρίου σφάλματος, η τελική ετυμηγορία για την προεδρία της μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής αναμένεται να δοθεί στις κάλπες.