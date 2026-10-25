Συναγερμός στο Ριάντ: Νέα αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τις σαουδαραβικές δυνάμεις

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Νέα αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ ανακοίνωσε την Κυριακή ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μάλικι, γνωστοποίησε με σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι το drone εντοπίστηκε και καταστράφηκε.

Το περιστατικό σημειώνεται περίπου δύο ώρες μετά από προηγούμενη αναχαίτιση drone στην ίδια ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.