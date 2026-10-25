Συναγερμός στο Ριάντ: Νέα αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους από τις σαουδαραβικές δυνάμεις

Νέα αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ ανακοίνωσε την Κυριακή ο υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμός, με τον εκπρόσωπό του, υποστράτηγο Τούρκι αλ-Μάλικι, να γνωστοποιεί ότι το drone εντοπίστηκε και καταστράφηκε. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου δύο ώρες μετά από προηγούμενη κατάρριψη drone στην ίδια περιοχή, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας σε μια περίοδο αυξημένης περιφερειακής έντασης.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στο Ριάντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ ανακοίνωσε την Κυριακή ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.
  • Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μάλικι, γνωστοποίησε με σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι το drone εντοπίστηκε και καταστράφηκε.
  • Το περιστατικό σημειώνεται περίπου δύο ώρες μετά από προηγούμενη αναχαίτιση drone στην ίδια ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα αναχαίτιση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ευρύτερη περιοχή του Ριάντ ανακοίνωσε την Κυριακή ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, υποστράτηγος Τούρκι αλ-Μάλικι, γνωστοποίησε με σύντομη ανάρτηση στην πλατφόρμα X ότι το drone εντοπίστηκε και καταστράφηκε.

Το περιστατικό σημειώνεται περίπου δύο ώρες μετά από προηγούμενη αναχαίτιση drone στην ίδια ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της σαουδαραβικής πρωτεύουσας.

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