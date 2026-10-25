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Συντάξεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι 4 ημερομηνίες-«κλειδιά» για τις πληρωμές

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα γίνει η καταβολή της πρώτης φάσης των συντάξεων Νοεμβρίου 2026 . Ειδικότερα, την ημέρα αυτή θα δοθούν μεταξύ άλλων οι συντάξεις μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, οι επικουρικές συντάξεις  ιδιωτικού τομέα  και οι συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών. Για τους συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Δημοσίου, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ η πληρωμή θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και η πίστωση των χρημάτων θα γίνει από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου. Παράλληλα, οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026 εκτιμάται ότι θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, στις 25 και 27 Νοεμβρίου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026 θα γίνει η καταβολή της πρώτης φάσης των συντάξεων του Νοεμβρίου 2026 για τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), τις συντάξεις μέσω ΟΠΣ-ΕΦΚΑ και τις επικουρικές του ιδιωτικού τομέα.
  • Η πληρωμή της δεύτερης φάσης για τους συνταξιούχους των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ και του Δημοσίου θα γίνει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και τα ποσά θα πιστωθούν από το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου.
  • Οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2026 εκτιμάται πως θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιήσει ακόμη ο e-ΕΦΚΑ το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αύριο Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2026 θα γίνει η καταβολή της πρώτης φάσης των συντάξεων του Νοεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, την ημέρα αυτή θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Υπενθυμίζεται πως, τα χρήματα αυτά άρχισαν να πιστώνονται από το απόγευμα της Παρασκευής.

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης

Το απόγευμα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου θα πιστωθούν τα χρήματα της δεύτερης φάσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία.  Η πίστωση αυτή αφορά τους συνταξιούχους που ανήκουν στα ταμεία  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ και ΔΕΗ και των συνταξιούχων του Δημοσίου. Ωστόσο, η πληρωμή των ποσών αυτών θα γίνει την  Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2026

Και οι συντάξεις του Δεκεμβρίου 2026 εκτιμάται πως θα καταβληθούν σε δύο φάσεις: στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιήσει ακόμη ο e-ΕΦΚΑ το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές.

 

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