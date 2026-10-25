LIVE UPDATE
Σεισμός στη Ζάκυνθο: Πρωινό ξύπνημα Κυριακής με 4,5 Ρίχτερ

Έιμι Γουάινχαουζ: Στα σκαριά μιούζικαλ για τη ζωή της στο Λονδίνο

Ένα νέο μιούζικαλ αφιερωμένο στη ζωή και τη μουσική της Έιμι Γουάινχαουζ βρίσκεται υπό ανάπτυξη, με στόχο να ανέβει στο West End του Λονδίνου. Στο εγχείρημα φέρονται να συμμετέχουν η παραγωγός του Μπρόντγουεϊ Κάθριν Σράιμπερ και ο πατέρας της τραγουδίστριας, Μιτς Γουάινχαουζ, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση ηθοποιών. Παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο αν η παραγωγή θα ακολουθήσει βιογραφική γραμμή ή πρωτότυπη ιστορία πλαισιωμένη από τα γνωστά τραγούδια της.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Έιμι Γουάινχαουζ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα νέο μιούζικαλ αφιερωμένο στη ζωή και τη μουσική της Έιμι Γουάινχαουζ βρίσκεται υπό ανάπτυξη, με στόχο να ανέβει στο West End του Λονδίνου.
  • Στο εγχείρημα φέρεται να συμμετέχει η καταξιωμένη παραγωγός Κάθριν Σράιμπερ καθώς και ο πατέρας της τραγουδίστριας, Μιτς Γουάινχαουζ, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση ηθοποιών.
  • Παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο αν θα πρόκειται για βιογραφικό μιούζικαλ ή για μια πρωτότυπη ιστορία που θα πλαισιώνεται από τα τραγούδια της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα νέο μιούζικαλ αφιερωμένο στη ζωή και τη μουσική της Έιμι Γουάινχαουζ βρίσκεται υπό ανάπτυξη, με στόχο να ανέβει στο West End του Λονδίνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, στο εγχείρημα φέρεται να συμμετέχει η καταξιωμένη παραγωγός του Broadway, Κάθριν Σράιμπερ, γνωστή για παραγωγές όπως τα «Cabaret» και «Rent», ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση ηθοποιών.

Πηγή από τον θεατρικό χώρο φέρεται να χαρακτήρισε το πρότζεκτ «το λιγότερο καλά φυλαγμένο μυστικό» της βιομηχανίας. Στο εγχείρημα φέρεται να συμμετέχει και ο πατέρας της τραγουδίστριας, Μιτς Γουάινχαουζ, ο οποίος διαχειρίζεται την περιουσία της, ενισχύοντας τις προσδοκίες ότι η παράσταση θα περιλαμβάνει γνωστές επιτυχίες της.

Ωστόσο, παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο αν θα πρόκειται για βιογραφικό μιούζικαλ, αντίστοιχο με εκείνο για την Τίνα Τέρνερ, ή για μια πρωτότυπη ιστορία που θα πλαισιώνεται από τα τραγούδια της, όπως συμβαίνει στο «Mamma Mia!» με τις επιτυχίες των ABBA.

Η ιδέα είχε εξεταστεί και στο παρελθόν, με τον Μιτς Γουάινχαουζ να φέρεται να συζητά το ενδεχόμενο ήδη από το 2017. Η πιθανή συμμετοχή της Σράιμπερ, ωστόσο, ενδέχεται να δώσει νέα ώθηση στο σχέδιο.

Η Έιμι Γουάινχαουζ, που έφυγε από τη ζωή το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών, άφησε πίσω της δύο στούντιο άλμπουμ και τραγούδια που σημάδεψαν τη σύγχρονη μουσική, όπως τα «Back to Black», «Rehab» και «Valerie».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ