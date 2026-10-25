Το Ισραήλ κλείνει την Τρίτη τις διελεύσεις από και προς τη Δυτική Όχθη λόγω των εκλογών

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Το κλείσιμο όλων των χερσαίων διελεύσεων προς και από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ημέρα διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο ισραηλινός στρατός.

Η απόφαση προβλέπει, επίσης, την απαγόρευση εισόδου και εξόδου Παλαιστινίων εργαζομένων από τη Δυτική Όχθη και την Κοιλάδα του Ιορδάνη, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών ζωνών.

Το μέτρο ανακοινώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στη Δυτική Όχθη, μετά τον θάνατο δύο Ισραηλινών στρατιωτών από πυρά δύο Παλαιστινίων ενόπλων, οι οποίοι επίσης σκοτώθηκαν.

«Κατόπιν σύστασης του μηχανισμού ασφαλείας, η πολιτική ηγεσία ενέκρινε την απαγόρευση εισόδου και εξόδου Παλαιστινίων εργαζομένων στο σύνολο της Ιουδαίας και Σαμάρειας» —όπως αποκαλούν οι ισραηλινές αρχές τη Δυτική Όχθη— «και της Κοιλάδας του Ιορδάνη, συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών ζωνών, καθώς και το κλείσιμο όλων των χερσαίων διελεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών, την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο IDF.