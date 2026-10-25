Μάλι: Στους 54 οι νεκροί από την επιδρομή τζιχαντιστών σε καταυλισμούς στη Μενακά

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Στην ανεύρεση 54 νεκρών οδήγησαν οι έρευνες μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο σε καταυλισμούς στην περιφέρεια Μενακά, στο βορειοανατολικό Μάλι, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, με τον νέο απολογισμό να αυξάνει κατά έξι τον επίσημο αριθμό των θυμάτων.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε μια περιοχή της δυτικής Αφρικής που πλήττεται από παρατεταμένη αστάθεια και ένοπλη βία. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν με μοτοσικλέτες και άνοιξαν πυρ εναντίον καταυλισμών στους οποίους διαμένουν κυρίως μέλη της κοινότητας των Νταουσαάκ.

Μέλη αυτής της κοινότητας ίδρυσαν το ένοπλο «Κίνημα για τη Σωτηρία του Αζαουάντ» (ΚΣΑ), οργάνωση που έχει συμμαχήσει με τη στρατιωτική χούντα στην εξουσία στο Μάλι, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές στον μηχανισμό ασφαλείας και στην κοινότητα.

Μετά την επίθεση, περιπολία στην περιοχή εντόπισε «54 άψυχα σώματα σε καταυλισμό στην Ταγκανταγιάτ», αναφέρει ανακοίνωση των ΕΔΜα. Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου είχαν αναφέρει την Τρίτη ότι οι νεκροί ήταν τουλάχιστον 48.

#FAMaActu

L’État-Major General des Armées informe l’opinion nationale

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Ο στρατός προσθέτει στο κείμενο που έδωσε στη δημοσιότητα ότι τα θύματα θάφτηκαν επιτόπου και εννιά επιζώντες διακομίστηκαν στην πόλη Μενακά, συμπλήρωνοντας πως, σύμφωνα με μαρτυρίες, η επίθεση διαπράχθηκε από το παράρτημα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Μεγάλη Σαχάρα (ΙΚΜΣ).

Οι καταυλισμοί που μπήκαν στο στόχαστρο βρίσκονταν σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων από την πόλη Μενακά.

Σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των ΕΔΜα, οι περιπολίες και οι επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην περιοχή συνεχίζονται.

Πηγή του AFP στον μηχανισμό ασφαλείας στην πόλη Γκαό είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι η σφαγή διαπράχθηκε «σε αντίποινα για στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήχθησαν πρόσφατα στην περιοχή και για επιθέσεις του ΚΣΑ».

Το Μάλι έχει βρεθεί αντιμέτωπο από το 2012 με βαθιά κρίση ασφαλείας, στην οποία εμπλέκονται οργανώσεις τζιχαντιστών και αυτονομιστών, καθώς και συμμορίες κακοποιών.