Το όμορφο κοριτσάκι της φωτογραφίας, φέτος πρωταγωνιστεί σε δραματική σειρά – Μπορείτε να την αναγνωρίσετε;

Το πανέμορφο και καλοντυμένο κοριτσάκι της φωτογραφίας, με το καρέ μαλλί και τα εκφραστικά μάτια, είναι γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός. Φέτος, το κοινό την απολαμβάνει σε μία νέα σειρά, με τον ρόλο της να έχει τραβήξει το ενδιαφέρον χιλιάδων τηλεθεατών.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

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Το γλυκό παιδί είναι η Αναστασία Παντούση!

Ποια είναι η Αναστασία Παντούση

Η αγαπημένη ηθοποιός γεννήθηκε στις 10 Απριλίου και μεγάλωσε στα Σπάτα. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Πρωίαν Σε Είδον», είχε περιγράψει τον εαυτό της ως ένα ζωηρό παιδί και είχε μιλήσει για τη σχέση της με τους γονείς της: «Η σχέση με την μαμά μου είναι πολύ καλή και με τον μπαμπά. Ήμουν πολύ άτακτο παιδί, τους κοψοχόλιαζα.

Πολύ γκρίνια, κλάμα, ταυτόχρονα χαμόγελο, δεν με έπιανες νομίζω από πουθενά. Ζωηρό παιδί πολύ! Τώρα προσπαθώ και θέλω να ηρεμίσω. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς, νομίζω ότι αν είσαι συνέχεια στη τσίτα, κάπου λέει ο οργανισμός “περίμενε, πρέπει να ηρεμίσεις”».

Είναι απόφοιτη του «Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Παλλήνης». Τελειώνοντας το σχολείο σπούδασε σε μια ιδιωτική σχολή για νηπιαγωγούς, ενώ παράλληλα παρακολούθησε σεμινάρια υποκριτικής.

«Σπούδασα νηπιαγωγός, αλλά δεν κατάφερα ποτέ να αφήσω το άλλο κομμάτι», είχε παραδεχτεί στη Ναταλία Γερμανού, καλεσμένη στο «Καλύτερα δε γίνεται».

«Ήθελα από πέντε ετών να ακολουθήσω τον δρόμο της υποκριτικής»

Στην ίδια συνέντευξη, είχε εξομολογηθεί πως: «Ήθελα από πέντε ετών να ακολουθήσω τον δρόμο της υποκριτικής. Έβαζα τις μπότες και τα ρούχα της μαμάς μου και έπαιζα μόνη μου, έκανα ρόλους μέσα στο σπίτι. Έκανα ό,τι ρόλο μπορείς να φανταστείς. Το είχα μέσα μου. Και επειδή πήγαινα και μπαλέτο, πάντα μου άρεσε με κάποιον τρόπο να δίνω παραστάσεις. Έλεγα στη μαμά μου, στο μπαμπά μου και στον αδελφό μου “καθίστε, τώρα θα σας χορέψω, τώρα θα σας κάνω θέατρο”.

Τώρα, συνειδητοποιώ πως είχα την υποστήριξή τους, όταν τους είπα ότι θα το ακολουθήσω αυτό επαγγελματικά. Δηλαδή δεν ήταν απόλυτα “ναι κορίτσι μου, πήγαινε” και αυτά. Είχαν και αυτοί τους ενδοιασμούς τους, αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο μεγάλοι για να με σταματήσουν».

Η πορεία στην υποκριτική

Η Αναστασία Παντούση ξεκίνησε την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, από το παιδικό θέατρο.

«Ήμουν σε περιοδείες και θέατρα, κυρίως τα καλοκαίρια, μπουλούκια. Κάθε Σαββατοκύριακο βρισκόμασταν και σε διαφορετικό θέατρο ή κινηματογράφο. Ήμουν με τον κ. Γιώργο Γρηγοριάδη. Και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί καμιά φορά πηγαίνω πίσω και κοιτάζω φωτογραφίες από εκείνη την εποχή και λέω: “Κοίτα να δεις”. Είναι αναμνήσεις που δεν φεύγουν. Με ακολουθούν πάντα», είχε διηγηθεί σε συνέντευξή της στο «Τύπος TV».

Μάλιστα, μιλώντας με την Ναταλία Γερμανού στο «Καλύτερα δε γίνεται», είχε πει ότι: «Ο πρώτος μου ρόλος ήταν το τριαντάφυλλο από τον “Μικρό Πρίγκιπα”».

Δείγμα της δουλειάς της στο θέατρο, είναι οι παραστάσεις: «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι», «Ημέρα κυρίου» και «Κάποτε στο Βόσπορο». Φέτος, συμμετέχει στο «Έγκλημα στο Νείλο», στον ρόλο της «Ζακλίν ντε Μπελφόρ», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη στο θέατρο «Άθενς Μπρόντγουαιη».

Η αγαπημένη ηθοποιός έχει εμφανιστεί και σε ταινίες, όπως στη «Σμύρνη μου Αγαπημένη» του 2021. Το κοινό αυτή την περίοδο μπορεί να την απολαύσει στη μεγάλη οθόνη, στη «Βαλίτσα».

«Αν μου πρότειναν να παίξω σε ταινία του Χόλιγουντ, θα ήθελα δράση, αλλά τύπου Ταραντίνο. Ναι σπλατεριά, θα ήθελα κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να παίξω με τον Κίλιαν Μέρφι», είχε αποκαλύψει στον Γιώργο Λιάγκα, καλεσμένη στο «Πρωινό».

Η Αναστασία Παντούση έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στην τηλεόραση. Η πρώτη της δουλειά, ήταν στη σειρά «Συμμαθητές» σε σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, με την καλλιτέχνιδα να εξηγεί στη συνέντευξή της στο «Τύπος Tv» πως: «Ο Βασίλης, ουσιαστικά, ήταν η πόρτα μου για την τηλεόραση. Αυτός με είδε, αυτός με στήριξε και στα γυρίσματα της σειράς μου έδωσε πολύ όμορφες και σημαντικές συμβουλές. Είναι πράγματα που τα κρατάω μέχρι σήμερα».

Ακολούθησαν οι συμμετοχές της και σε άλλα σίριαλ, όπως στο «Έλα στη θέση μου».

Το «Κόκκινο Ποτάμι» και ο Μανούσος Μανουσάκης

Σημαντική στιγμή στην καριέρα της ήταν ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στη δραματική σειρά εποχής «Κόκκινο Ποτάμι».

Ο πρώτος κύκλος της σειράς έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020, ύστερα από 32 επεισόδια. Ο δεύτερος κύκλος προβλήθηκε από τον Οκτώβριο του 2022 έως και τον Δεκέμβριο του 2022, και από τον Φεβρουάριο του 2023 μέχρι τον Ιούνιο του ίδιου έτους, με συνολικά 27 επεισόδια.

Η σκηνοθεσία του σίριαλ έφερε την υπογραφή του Μανούσου Μανουσάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2024.

Σε ανάρτηση που είχε κάνει στο Instagram, μετά τον θάνατο του Μανούσου Μανουσάκη, η Αναστασία Παντούση είχε γράψει: «Θέλω τόσα πολλά να γράψω και από που να αρχίσω και τα περισσότερα δεν γράφονται ούτε λέγονται, υπάρχουν βαθιά μέσα στην ψυχή μου και είμαι τόσο τυχερή και ευγνώμων γι αυτά… Δεν ήσουν ο σκηνοθέτης μου, ήσουν ο μέντορας μου, ο δάσκαλος μου, ο πατέρας μου, ο φίλος μου… Σε Αγάπησα και θα σε Αγαπώ για Πάντα….

Το Ζαρκάδι σου όπως με αποκαλούσες…. Η Ιφιγένεια σου… Σε ευχαριστώ για όλα…. Μανούσο… (να ορίστε και ο ενικός που τόσο ήθελες να τον χρησιμοποιώ). Άργησα το ξέρω… Απλά ήθελα αυτή την τελευταία Αγκαλιά, ήθελα να τα πούμε εκεί στο τζάκι με τα τσίπουρα, ήθελα να σου πω όλα αυτά που δεν πρόλαβα…. Άργησα το ξέρω… Αλλά θα σου τα πω και ας είσαι μακριά, ξέρω ότι θα με ακούσεις… Σε ευχαριστώ».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anastasia Padousi Official (@anastasia_padousi_official)

Μετά το «Κόκκινο Ποτάμι», οι τηλεθεατές την παρακολούθησαν το 2023 στο «Ναυάγιο» και την περσινή τηλεοπτική σεζόν στο «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

Στις 23 Σεπτεμβρίου του 2026 έκανε πρεμιέρα η νέα δραματική σειρά εποχής του ANT1 «Κρίνο και Αγκάθι», στην οποία η Αναστασία Παντούση πρωταγωνιστεί ως «Λευκή Δρογούτη», με το φανατικό κοινό του σίριαλ να ανυπομονεί για να δει πώς θα εξελιχθεί η ιστορία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τη φετινή σεζόν η ηθοποιός συμμετείχε και σε επεισόδια της επιτυχημένης σειράς του ALPHA, «Μπαμπά, Σ΄ Αγαπώ».

Η σχέση με τον Ιωάννη Παπαζήση και το ενδεχόμενο απόκτησης παιδιού

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Αναστασία Παντούση είναι σε σχέση με τον συνάδελφό της, Ιωάννη Παπαζήση.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα», η αγαπημένη καλλιτέχνις είχε αναφερθεί στην σχέση της με τον ηθοποιό: «Ναι, είναι αυτό που λέμε έρωτας με την πρώτη ματιά. Γνωριστήκαμε στο “Κόκκινο Ποτάμι”, δεν ήταν ότι κατευθείαν “α, ωραία”, μπαμ».

«Ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα, στην αρχή είχαμε κοινές σκηνές, μετά όμως δεν είχαμε καθόλου. Οπότε δεν είχαμε κάθε μέρα επαφή και αυτά. Αλλά προς το τέλος αρχίσαμε να μιλάμε πιο πολύ, γνωριστήκαμε καλύτερα.

Ο Ιωάννης είναι λίγο διαφορετικός από εμένα στα γυρίσματα, είναι πιο ήσυχος. Είμαστε λίγο τα διαφορετικά έλκονται, νομίζω, κάπως έτσι. Πιστεύω ότι ήταν λίγο καρμικό το να βρεθούμε. Είναι πολύ καλός μπαμπάς και το βλέπω στην καθημερινότητα», είχε συνεχίσει.

Σε ερώτηση για το τι την κέρδισε σε εκείνον, είχε απαντήσει: «Στην αρχή δεν μιλούσαμε πολύ, δεν είχαμε την επαφή. Οπότε όταν ήρθαμε πιο κοντά, με κέρδισε το μυαλό του, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα, σίγουρα μου άρεσε και τον θαυμάζω σαν ηθοποιό πολύ, και στο θέατρο κυρίως. Είχαμε μία επαφή μεταξύ μας που ήταν έτσι λίγο… Λες “τι γίνεται εδώ τώρα;”».

«Το θέμα του παιδιού το φοβάμαι»

Για το θέμα της μητρότητας, η ηθοποιός είχε μιλήσει σε συνέντευξή της στο podcast της Ναταλίας Αργυράκη, «Νέα γυναίκα μόνη, δεν ψάχνει».

Συγκεκριμένα, είχε εξομολογηθεί: «Πάντα είχα σαν όνειρο την ταινία αυτή, την αμερικάνικη, που είναι παιδιά, σκύλοι, κήπος μεγάλος, μία πολύ ωραία οικογένεια. Δεν είμαι σίγουρη ότι ακόμα είναι αυτός ο στόχος μου, αν έρθει καλός να έρθει, αλλά όχι δεν το σκέφτομαι πια έτσι, μια ονειρική οικογένεια, που θα τρώμε όλοι μαζί την Κυριακή…».

«Μου αρέσουν πάρα πολύ τα παιδιά, μπορεί να φέρεις ένα παιδί εδώ, να σε ξεχάσω και να ασχολούμαι μόνο μαζί του, τρελαίνομαι… Αυτό το κεφάλαιο δεν το έχω ούτε κλειστό ούτε ανοιχτό. Το θέμα του παιδιού το φοβάμαι. Ενώ θέλω τόσο πολύ, ταυτόχρονα είναι πολύ δύσκολο!», είχε εξηγήσει σε άλλο σημείο.

Επιπλέον, η Αναστασία Παντούση είχε πει ότι: «Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω στο κεφάλι μου πώς εγώ θα προστατεύσω το παιδί μου, θα του δώσω όσα καλά μπορώ να του δώσω, και ξαφνικά θα βγει στον έξω κόσμο και θα μου πει μια μέρα “μα εσύ με έμαθες έτσι, τι είναι όλα αυτά που συμβαίνουν;”. Και φοβάμαι το πώς θα ανταπεξέλθει ένα παιδί και πώς εγώ θα ανταπεξέλθω για το παιδί.

Δεν είναι όλοι για να γίνουν γονείς, το έχουμε δει. Θα προτιμούσα όταν νιώσω εγώ έτοιμη και αν μπορώ να το κάνω, να υιοθετήσω ένα παιδί. Αλλά να νιώθω εγώ σίγουρη για εμένα πρώτα απ’ όλα!».