Βασίλης Τερλέγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις, λειτούργησαν έτσι ώστε να χάσουμε το παιδί»

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Στην κάμερα του «Happy Day» μίλησε ο Βασίλης Τερλέγκας. Ο επιτυχημένος λαϊκός ερμηνευτής, στη συνέντευξή του αναφέρθηκε και στον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς και στον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη. «Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση που δέχτηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βασίλης Τερλέγκας απάντησε: «Βέβαια το γνώριζα το παλικάρι».

«Το σκοτώσανε το παιδί. Πιστεύω ότι κάποιες αόρατες σκοτεινές δυνάμεις, λειτούργησαν έτσι ώστε να χάσουμε το παιδί. Τον λέω παιδί γιατί τον αγαπούσα», εξήγησε στη συνέχεια.

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος λαϊκός τραγουδιστής είπε: «Δεν τον πήρε ο Θεός, τον σκότωσαν. Αυτό με πονάει. Από εκεί και πέρα, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της πιστεύω».