Ένταση στα Εξάρχεια τα ξημερώματα: Φωτιές σε κάδους, επίθεση με πέτρες σε πυροσβέστες – 2 συλλήψεις

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Ένταση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (25/10) στα Εξάρχεια, όταν ομάδα περίπου 10 ατόμων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και επιτέθηκε με πέτρες σε πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση.

Δύο συλλήψεις

Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις, ενός 18χρονου και ενός 14χρονου, ενώ εννέα ακόμη άτομα προσήχθησαν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 02:00, στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Κωλέττη, όπου άγνωστοι πυρπόλησαν δύο κάδους απορριμμάτων.

Όταν οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο για να σβήσουν τη φωτιά, δέχθηκαν επίθεση με πέτρες από τα συγκεντρωμένα άτομα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επέμβαση αστυνομικής διμοιρίας.

Οι αστυνομικοί απομάκρυναν την ομάδα από το σημείο, ωστόσο μικροεντάσεις συνεχίστηκαν στους γύρω δρόμους. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν φθορές σε συνολικά έξι κάδους απορριμμάτων.