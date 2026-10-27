Basketgate: Στο μικροσκόπιο άλλα 5 πρόσωπα – Οι 4 προφυλακίσεις και τα 2 «βραχιολάκια» – Έκτακτο ΔΣ της ΕΟΚ σήμερα

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση Basketgate, που αφορά στις καταγγελίες για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών των έξι κατηγορουμένων, τέσσερις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Συγκεκριμένα προφυλακιστέοι έχουν κριθεί:

Ο πρώην διεθνής διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Ο παραιτηθείς πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος.

Ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, στενός συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου.

Ο πρώην αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς.

Δύο κατηγορούμενοι, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης, τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, με την επιβολή πρόσθετων περιοριστικών όρων.

Στο μικροσκόπιο άλλα 5 πρόσωπα

Παράλληλα με την κύρια δικαστική έρευνα, σε εξέλιξη βρίσκεται και έλεγχος από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία εξετάζει τα οικονομικά στοιχεία πέντε ακόμη προσώπων, πέραν των έξι συλληφθέντων.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν τα περιουσιακά στοιχεία, τα οικονομικά δεδομένα και οι δηλώσεις πόθεν έσχες των συγκεκριμένων προσώπων.

Παράλληλα, σύμφωνα πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες, με ενδεχόμενες κλήσεις προσώπων από τις δικαστικές αρχές για παροχή εξηγήσεων ή κατάθεση.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Ηλίας Κορομηλάς

Ο πρώην αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς που κρίθηκε προφυλακιστέος, είχε διατελέσει και σύμβουλος σε θέματα διαιτησίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ωστόσο ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κορομηλάς υποστήριξε ότι τα χρήματα που είχε εισπράξει από την επαγγελματική του δραστηριότητα για λογαριασμό της EuroLeague, όπου διαιτητεύει αγώνες, ανέρχονται συνολικά σε περίπου 270.000 ευρώ.

Όπως φέρεται να ανέφερε, από το συγκεκριμένο ποσό περίπου 193.000 ευρώ αφορούσαν αμοιβές για τη διαιτησία αγώνων, ενώ οι υπόλοιπες περίπου 70.000 ευρώ προέρχονταν από μπόνους που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας.

Αναφορικά με τα 120.000 ευρώ που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από την κατοικία του κατά την έρευνα της Πέμπτης, φέρεται να υποστήριξε ότι τα χρήματα είχαν αναληφθεί από τραπεζικούς λογαριασμούς και φυλάσσονταν στο σπίτι για την αντιμετώπιση προσωπικού οικογενειακού προβλήματος.

Στην απολογία του αναφέρθηκε, επίσης, σε παλαιότερη καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, σύμφωνα με την οποία φέρεται να είχε υποσχεθεί 10.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ευνοϊκή διαιτησία υπέρ μίας από τις δύο ομάδες σε τελικό του EuroCup το 2021.

Ο πρώην αρχιδιαιτητής φέρεται να υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς οι ελληνικές αρχές είχαν ήδη λάβει γνώση της καταγγελίας.

Τι υποστήριξε η Βάσω Τσαρούχα

Τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αρνήθηκε και η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία ελέγχεται για 13 περιπτώσεις δωροληψίας που συνδέονται με την υπόθεση χειραγώγησης αγώνων.

Κατά τη διάρκεια της δίωρης απολογίας της ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, φέρεται να υποστήριξε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της αποτελούν προϊόν σκευωρίας και αντιπαλότητας στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η διαιτητής ισχυρίστηκε ότι συγκεκριμένοι παράγοντες του αθλήματος την έχουν στοχοποιήσει τα τελευταία χρόνια, αποδίδοντας σε αυτή την αντιπαλότητα τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της.

Μετά την απολογία της, αποφασίστηκε να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση, ενώ της επιβλήθηκε και ο περιοριστικός όρος να μην έχει καμία ενασχόληση με το μπάσκετ.

Αρνείται τις κατηγορίες ο Τάσος Πηλοΐδης

Αρνητικός ως προς τις κατηγορίες που του αποδίδονται εμφανίστηκε και ο πρώην διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος κατηγορείται για δύο περιπτώσεις δωροληψίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται να καταθέσει μήνυση σε βάρος ενός εκ των δύο βασικών μαρτύρων της υπόθεσης, πρώην ιδιοκτήτη αθηναϊκής ΚΑΕ, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του είναι ψευδείς.

Και για τον ίδιο αποφασίστηκε ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και η απαγόρευση ενασχόλησης με το άθλημα.

Έκτακτο ΔΣ στην ΕΟΚ για την προκήρυξη των εκλογών

Μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της ΕΟΚ, τη θέση του ανέλαβε ο Άγγελος Παπανικολάου, μετά τις έκτακτες αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου πριν από την έκδοση δικαστικής απόφασης απέτρεψε την έκπτωσή του από το αξίωμα του προέδρου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ομοσπονδίας, με επικεφαλής τον Άγγελο Παπανικολάου, συναντήθηκε χθες με τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Μετά τη συνάντηση, οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι βρίσκονται στην ίδια σελίδα και επιθυμούν να προχωρήσουν σε μια νέα διοίκηση της ΕΟΚ, η οποία θα προκύψει μέσα από εκλογική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤsports, σήμερα το πρωί αναμένεται η σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει το μεσημέρι την προκήρυξη των εκλογών.

Η εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο των 45 ημερών από την προκήρυξή της. Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, η 20ή Δεκεμβρίου εμφανίζεται ως πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ώστε η νέα διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης να αναλάβει καθήκοντα λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Οι αποφάσεις του έκτακτου διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να αποσαφηνίσουν το χρονοδιάγραμμα για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, σε μια περίοδο κατά την οποία το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται υπό τη σκιά των εξελίξεων στην υπόθεση των στημένων αγώνων.