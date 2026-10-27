Οι δύο αλλαγές που θα ενισχύσουν το «Σπίτι μου ΙΙΙ»

Την ένταξη και ακινήτων των οποίων η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά το 2007 και τη συμμετοχή εγγυητών στα δάνεια ζητούν οι τράπεζες, προκειμένου να αυξηθεί η περίμετρος των διαθέσιμων κατοικιών. Η απόφαση τελεί υπό την έγκριση της Κομισιόν.

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δύο σημαντικές αλλαγές που θα διευκολύνουν χιλιάδες οικογένειες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι εξετάζονται για το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει με την έλευση της νέας χρονιάς. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διευρύνει ακόμη περισσότερο τους δικαιούχους, δίνοντας λύση σε δύο μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισαν όσοι προσπάθησαν να αγοράσουν πρώτη κατοικία μέσω των δύο προηγούμενων προγραμμάτων, δηλαδή τη δυσκολία να βρουν κατάλληλο ακίνητο και την οικονομική αδυναμία αρκετών νοικοκυριών να εξασφαλίσουν την έγκριση στεγαστικού δανείου από τις τράπεζες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο προτάσεις που έχουν καταθέσει οι τράπεζες στο οικονομικό επιτελείο, ωστόσο το αν θα ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα εξαρτάται από την έγκριση της Κομισιόν. Η πρώτη προβλέπει τη δυνατότητα να αγοραστούν και νεότερα σπίτια, με οικοδομική άδεια έως το 2012 ή ακόμη και το 2015, αντί του 2007 που ίσχυε στο «Σπίτι μου ΙΙ». Η δεύτερη αφορά τη δυνατότητα συμμετοχής εγγυητή στο στεγαστικό δάνειο, ώστε να διευκολυνθούν κυρίως νέα ζευγάρια και οικογένειες με χαμηλότερα εισοδήματα.

Όπως έχει ανακοινώσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο νέο πρόγραμμα διευρύνονται τα ηλικιακά και εισοδηματικά όρια, θα δοθούν υψηλότερα δάνεια και θα υπάρξουν περισσότερες επιλογές κατοικιών. Σύμφωνα με τη Δ. Μιχαηλίδου, στόχος είναι επιπλέον περίπου 20.000 πολίτες να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη.

Νεότερα σπίτια στην αγορά

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή που εξετάζεται αφορά την ηλικία των ακινήτων. Μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να αναζητήσουν κατοικία που να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις παλαιότητας. Αυτό περιόριζε σημαντικά τις επιλογές τους, ιδιαίτερα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές όπου τα διαθέσιμα σπίτια είναι λίγα και οι τιμές έχουν αυξηθεί.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια που σήμερα δεν μπορεί να αγοράσει ένα διαμέρισμα κατασκευής του 2013 μέσω του προγράμματος θα έχει τη δυνατότητα να το επιλέξει. Επιπλέον, αρκετά από τα νεότερα ακίνητα διαθέτουν καλύτερα ενεργειακά χαρακτηριστικά και ενδέχεται να χρειάζονται λιγότερες επισκευές σε σχέση με παλαιότερες κατοικίες.

Με τη νέα πρόταση θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα και κατοικίες με οικοδομική άδεια έως το 2012 ή ακόμη και το 2015, εφόσον εγκριθεί η αλλαγή. Στα δύο προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» η έκδοση της οικοδομικής άδειας των ακινήτων έπρεπε να είχε εκδοθεί μέχρι το 2007, υπήρχε δηλαδή κόφτης.

Δάνειο και με εγγυητή

Η δεύτερη υπό εξέταση αλλαγή αφορά τη δυνατότητα να μπαίνει εγγυητής στο στεγαστικό δάνειο. Πρόκειται για πρόταση που θα μπορούσε να βοηθήσει κυρίως νέα ζευγάρια, εργαζομένους με χαμηλότερους μισθούς και οικογένειες που δυσκολεύονται να πάρουν έγκριση από την τράπεζα.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι μπορεί να πληροί όλα τα κριτήρια του «Σπίτι μου ΙΙΙ», αλλά η τράπεζα να θεωρεί ότι το εισόδημά του δεν επαρκεί για την αποπληρωμη του δανείου. Εάν επιτραπεί η συμμετοχή εγγυητή, θα μπορεί ενδεχομένως ένας γονέας ή άλλο πρόσωπο να εγγυηθεί για την εξόφλησή του. Η ύπαρξη εγγυητή αναμένεται να διευκολύνει περιπτώσεις χορήγησης δανείων που διαφορετικά θα απορρίπτονταν.

Ποιοι θα μπορούν να πάρουν δάνειο

Με το «Σπίτι μου ΙΙΙ» διευρύνεται σημαντικά ο αριθμός των πολιτών που θα μπορούν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Το ηλικιακό όριο αυξάνεται στα 55 έτη, από 50 που ίσχυε στο «Σπίτι μου ΙΙ». Ετσι, αποκτούν τη δυνατότητα συμμετοχής και νοικοκυριά που αποτελούνται από μέλη μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία μέχρι σήμερα αποκλείονταν.

Αυξάνεται επίσης η μέγιστη αξία της κατοικίας από τα 250.000 στα 300.000 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό δανείου ανεβαίνει από τα 190.000 στα 230.000 ευρώ. Σημαντικές είναι και οι αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους άγαμους το ανώτατο ετήσιο εισόδημα αυξάνεται από τα 20.000 στα 25.000 ευρώ. Για τα ζευγάρια διαμορφώνεται στα 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Αυτό σημαίνει ότι ένα ζευγάρι με ένα παιδί θα μπορεί να έχει ετήσιο εισόδημα έως 42.000 ευρώ, με δύο παιδιά έως 49.000 ευρώ και με τρία παιδιά έως 56.000 ευρώ. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται όριο 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 7.000 ευρώ ανά παιδί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η ακριβής εφαρμογή της προσαύξησης θα καθοριστεί στους τελικούς όρους.

Παράλληλα, για τις οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά αυξάνεται το επιτρεπόμενο εμβαδόν της κατοικίας κατά 10 τετραγωνικά μέτρα για κάθε επιπλέον παιδί.

Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχει ο αγοραστής

Το «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα μπορεί να καλύπτει έως το 90% της αξίας του ακινήτου, με ανώτατο ποσό δανείου τα 230.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καλύπτεται από τον ίδιο τον αγοραστή. Για παράδειγμα, για ένα σπίτι αξίας 150.000 ευρώ, το δάνειο μπορεί να φτάσει τα 135.000 ευρώ και ο αγοραστής θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

Για κατοικία αξίας 200.000 ευρώ, το δάνειο μπορεί να ανέλθει στα 180.000 ευρώ και τα απαιτούμενα ίδια κεφάλαια στα 20.000 ευρώ. Εάν όμως κάποιος επιλέξει σπίτι αξίας 300.000 ευρώ, θα μπορεί να δανειστεί το πολύ 230.000 ευρώ και θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 70.000 ευρώ από δικούς του πόρους. Στα ποσά αυτά προστίθενται τα έξοδα αγοράς, ενώ η τελική χρηματοδότηση θα εξαρτάται από την εκτίμηση του ακινήτου και την έγκριση της τράπεζας.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ και στόχο να βοηθήσει περίπου 18.000 έως 20.000 επιπλέον νοικοκυριά να αποκτήσουν πρώτη κατοικία. Από τα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν υπογραφεί συνολικά σχεδόν 22.000 δανειακές συμβάσεις. Με τον τρίτο κύκλο, ο συνολικός αριθμός των ωφελουμένων επιδιώκεται να προσεγγίσει τους 40.000.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αποστείλει στις τράπεζες την πρόσκληση συμμετοχής.

Η έναρξη τοποθετείται στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου του 2027. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και κυρίως οι τελικοί όροι για τα ακίνητα και τη χρηματοδότηση.