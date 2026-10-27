Πειθαρχική έρευνα για τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Βασίλη Φλωρίδη

Στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλη Πικραμένο διαβιβάζεται η πειθαρχική υπόθεση που αφορά εν ενεργεία αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για το άρθρο του στον Τύπο περί ύπαρξης διαφθοράς, σε σχέση με συγκεκριμένη υπόθεση την οποία ο ίδιος χειρίστηκε.

Η διαβίβαση έγινε από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα.

Μετά τη διαβίβαση της υπόθεσης στον κ. Πικραμένο, ο πρόεδρος του ΣτΕ αναμένεται να ορίσει αντιπρόεδρο ο οποίος θα αναλάβει την έρευνα με την ολοκλήρωση της οποίας θα υπάρξει πορισματική αναφορά αξιολόγησης όλων των δεδομένων.

Η πειθαρχική διαδικασία για τον εν λόγω εισαγγελέα κινήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση άρθρου του με τίτλο «Φλέβα Διαφθοράς» στο οποίο άφηνε σαφείς αιχμές για την ύπαρξη φαινομένων διαφθοράς από δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης που σχετιζόταν μεταξύ άλλων και με συγγενικό πρόσωπο εν ενεργεία υπουργού.

Κατά τον εν λόγω αντεισαγγελέα που είχε χειριστεί τη συγκεκριμένη υπόθεση στον Άρειο Πάγο υπήρξε κατασκευή στοιχείων και αστήρικτη παραπομπή συγκεκριμένων ατόμων και υψηλόβαθμων αστυνομικών.