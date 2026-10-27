Εκλογές στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου καταγγέλλει απόπειρα «κλοπής» της κάλπης, στο στόχαστρο οι Άραβες ψηφοφόροι – ΒΙΝΤΕΟ

Νέες καταγγελίες περί απόπειρας αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος διατυπώνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές της Τρίτης (27/10). Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι Άραβες ψηφοφόροι προσέρχονται μαζικά στις κάλπες και καλεί τους υποστηρικτές του Λικούντ να κινητοποιηθούν, κάνοντας λόγο για απόπειρα «κλοπής» των εκλογών.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου επανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους ψηφοφόρους του Λικούντ μια τακτική που είχε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, προειδοποιώντας ότι οι Άραβες ψηφοφόροι στο νότιο Ισραήλ «τρέχουν προς τις κάλπες».

«Προσπαθούν να μας κλέψουν τις εκλογές», δήλωσε, αναφερόμενος στη σύλληψη τριών στελεχών του αραβικού κόμματος Ραάμ, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για δωροδοκία ψηφοφόρων.

«Ούτε παραλία ούτε μπάρμπεκιου, όλοι να ψηφίσουν Λικούντ»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση σοβαρή και ποινικά κολάσιμη, προειδοποιώντας ότι οι Αρχές θα εντοπίσουν κάθε εμπλεκόμενο.

«Είναι σοβαρό. Είναι εγκληματικό. Θα φτάσουν σε κάθε έναν ξεχωριστά. Σας προειδοποιήσαμε», ανέφερε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι τα ποσοστά συμμετοχής των Αράβων ψηφοφόρων στην περιοχή Νεγκέβ είναι πολύ υψηλότερα από εκείνα των Εβραίων ψηφοφόρων, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.

«Πρέπει να βγείτε και να ψηφίσετε. Πρέπει κι εσείς να τρέξετε προς τις κάλπες», τόνισε.

«Ούτε παραλία ούτε μπάρμπεκιου. Όλοι να βγουν και να ψηφίσουν Λικούντ», πρόσθεσε, επιχειρώντας να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του κόμματός του.

Ο Νετανιάχου υποστήριξε ακόμη ότι από το αποτέλεσμα των εκλογών εξαρτάται «το μέλλον του εβραϊκού κράτους», προειδοποιώντας πως μια νίκη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των αραβικών κομμάτων «θα σημάνει το τέλος του εβραϊκού κράτους όπως το γνωρίζουμε».

Η υπουργός Μεταφορών επαναλαμβάνει τις καταγγελίες

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υπουργός Μεταφορών του Ισραήλ, Μίρι Ρέγκεβ, η οποία επανέλαβε τις καταγγελίες περί απόπειρας εκλογικής νοθείας.

«Προσπαθούν να μας κλέψουν τις εκλογές και τη χώρα», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, καλώντας τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες.

«Ή η Δεξιά ή η Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της ακολούθησαν τα μηνύματα του Νετανιάχου για την αυξημένη συμμετοχή Αράβων ψηφοφόρων, με στελέχη του Λικούντ να εκφράζουν ανησυχία για την προσέλευση σε αραβικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων η Ραχάτ, και για τη χαμηλότερη συμμετοχή που, σύμφωνα με τους ίδιους, καταγράφεται σε παραδοσιακά προπύργια του κόμματος.

צאו להצביע!

כל קול יכריע.

מנסים לגנוב לנו את הבחירות ואת המדינה.

צאו ותצביעו.

זה או ימין או פלסטין 🇮🇱 https://t.co/sAJQxPLDjZ — מירי רגב (@regev_miri) October 27, 2026

Εκλογική Επιτροπή: Δεν υπάρχουν ενδείξεις συστηματικής νοθείας

Παρά τις καταγγελίες του Νετανιάχου και της Ρέγκεβ, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν συστηματική εκλογική νοθεία ή αλλοίωση των ψήφων, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Οι ισχυρισμοί περί οργανωμένης απόπειρας «κλοπής» των εκλογών παραμένουν, συνεπώς, ατεκμηρίωτοι.

Οι παρεμβάσεις του πρωθυπουργού και των στελεχών του Λικούντ πραγματοποιούνται σε μια εκλογική αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, καθώς το 16,7% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είχε ψηφίσει μέσα στις πρώτες τρεις ώρες της διαδικασίας, καταγράφοντας την υψηλότερη προσέλευση για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από το 1981.