Τραμπ για ενδιάμεσες εκλογές: «Θα αποδεχτώ τα αποτελέσματα αν η ψηφοφορία είναι δίκαιη» – BINTEO

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Διεθνή Νέα

Τραμπ
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι θα αποδεχτεί τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών αν η ψηφοφορία είναι «δίκαιη», σε μια ακόμη νύξη για περιπτώσεις εκλογικής νοθείας που δεν έχουν αποδειχθεί ποτέ.

Καθ’ οδόν προς το Τέξας για μια ακόμη προεκλογική συγκέντρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι θα εργαστεί με τους Δημοκρατικούς αν οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν την πλειοψηφία τους στο Κογκρέσο, προειδοποιώντας ωστόσο παράλληλα ότι, ως πρόεδρος, διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε νομοθεσία.

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