Basketgate: Ολοκληρώθηκαν οι μαραθώνιες απολογίες των Πηλοΐδη, Τσαρούχα και Κορομηλά – Δηλώνουν αθώοι

Ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (26/10) οι απολογίες ενώπιον του ανακριτή, των τριών τελευταίων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης αγώνων μπάσκετ.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί οι απολογίες του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ, του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία, Γιώργου Μαυραγάνη, οι οποίοι με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Σήμερα ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν ο αρχιδιαιτητής και ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς, η εν ενεργεία διαιτητής Βάσω Τσαρούχα και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, Τάσος Πηλοΐδης. Και οι τρεις αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και δήλωσαν αθώοι.

Πλέον αναμένεται το αποτέλεσμα της διάσκεψης ανακριτή και εισαγγελέα για το αν οι προφυλακίσεις θα μείνουν τρεις ή θα διευρυνθεί ο κύκλος των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης.

Όσα υποστήριξαν στις απολογίες τους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Ηλίας Κορομηλάς, αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του. Υποστήριξε ότι έλαβε συνολικά λίγο λιγότερο από 270.000 ευρώ από την Ευρωλίγκα για την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο, πριν αποχωρήσει: 193.000 ευρώ για τη συμμετοχή του και 70.000 ευρώ ως μπόνους, επειδή δεν είχε υποπέσει σε κανένα παράπτωμα στη διεθνή διοργάνωση.

Τα χρήματα, όπως ανέφερε, πιστώθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και εκδόθηκαν τα απαραίτητα παραστατικά, ενώ στη συνέχεια ένα μεγάλο ποσό αναλήφθηκε λόγω προσωπικών θεμάτων με στενό πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Το ζήτημα αφορά και τα 102.000 ευρώ που βρήκε η αστυνομία στην κατ’ οίκον έρευνα μετά τη σύλληψή του. Πριν από την απολογία του κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.

Για την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, που σφύριξε στον τελικό του Eurocup το 2021 και υποστηρίζει ότι ο κ. Κορομηλάς του υποσχέθηκε 10.000 ευρώ για να σφυρίξει υπέρ της ουκρανικής ομάδας, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι πρόκειται για παλιά υπόθεση, γνωστή εδώ και χρόνια στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία έχει ήδη αρχειοθετηθεί.

Στην απολογία της, η Βάσω Τσαρούχα αρνήθηκε τις 13 περιπτώσεις δωροληψίας που της αποδίδονται στο κατηγορητήριο, λέγοντας ότι τα καταγγελλόμενα για την ίδια έχουν προκύψει από την αντιπαλότητα που είχε αναπτύξει με ορισμένους παράγοντες του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια.

Στην ίδια γραμμή και ο Τάσος Πηλοΐδης, ο οποίος κατηγορείται για δυο περιπτώσεις δωροληψίας. Ο ίδιος μάλιστα μηνύει τον έναν από τους δύο μάρτυρες-κλειδιά στην υπόθεση, τον επιχειρηματία και πρώην ιδιοκτήτη δύο ομάδων μπάσκετ, ψευδή κατάθεση, για τα όσα του καταλογίζει με την κατάθεσή του.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος πήρε θέση και για το περιστατικό με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, σε αγώνα του Μαρτίου του 2018 μεταξύ του Φάρου Λάρισας και του Άρη, όταν ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ήταν στον πάγκο του Άρη και είχε αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές από τον πάγκο. Ο κ. Πηλοΐδης εμπλέκεται στο συγκεκριμένο περιστατικό και απάντησε ότι «εγώ δεν θα έβλαπτα ποτέ έναν θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, τον Παναγιώτη Γιαννάκη» και αρνείται τη συγκεκριμένη πράξη.