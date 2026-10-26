Σφοδρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Ποιος σας έκανε τέτοιο ψώνιο;» – «Είσαι φασίστας»

Σφοδρή αντιπαράθεση με βαρύτατους χαρακτηρισμούς είχαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας προς τον υπουργό Υγείας.

«Με απειλείς ότι θα με βάλεις φυλακή. Για αυτά που λέω στα κοινοβουλευτικά έδρανα; Ποια νομίζετε ότι είστε, κυρία μου, επιτέλους; Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο; Ποιος κατέστρεψε τον χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο;» ανέφερε σε υψηλούς τόνους ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στις καταγγελίες και στους χαρακτηρισμούς που προηγουμένως διατύπωσε σε βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του κ. Γεωργιάδη για τη συμμετοχή του -όπως είπε- σε μυστική συνάντηση με παράγοντες του διεθνούς σιωνισμού και της κυβέρνησης Νετανιάχου στην Αθηναϊκή Λέσχη στις 12 Οκτωβρίου 2026. «Ποιος σας είπε ότι έχετε δικαίωμα ως υπουργός και ως βουλευτής να πηγαίνετε σε συναντήσεις με ξένους παράγοντες για να προωθήσετε συμφέροντα ξένης χώρας;» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Γεωργιάδης τη ρώτησε αν νομίζει ότι έχει απέναντί της τον κ. Χρηστίδη, ο οποίος τη φοβήθηκε όταν του φώναξε και ότι θα της απολογηθεί και ο ίδιος.

Η κα Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι γνωρίζει πως έχει απέναντί της έναν φασίστα, έναν ακροδεξιό, έναν αρνητή του ολοκαυτώματος και ότι θα αντιμετωπίσει ποινικά την απάντησή του. «Εγώ σας αντιμετωπίζω ποινικά σε αυτήν την επίκαιρη ερώτηση οπότε και αυτό να το λογαριάσετε» είπε χαρακτηριστικά.

«Τι κάνατε; Με απειλήσατε ότι θα με βάλετε φυλακή; Θα βάλω τα κλάματα;», αντέδρασε ο κ. Γεωργιάδης, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να τον εκφοβίσει από το βήμα της Βουλής. «Με απείλησε εμένα με φυλάκιση μέσα στα ιερά έδρανα της Βουλής των Ελλήνων; Ποια νομίζετε ότι είστε, κυρία μου, εθνική εισαγγελέας;», συνέχισε ο υπουργός Υγείας, επιμένοντας ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεν έχει κανένα δικαίωμα να απειλεί έναν συνάδελφό της με ποινικές διώξεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ακόμη ότι το Σύνταγμα απαγορεύει σε υπουργούς να ενεργούν προς όφελος ξένων κρατών, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση εναντίον του κ. Γεωργιάδη, λέγοντας ότι «οι Σπαρτιάτες δεν έχουν πρόεδρο, έχουν εσάς, όπως όλα τα απολειφάδια».

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: «Εσύ είσαι ο φασίστας όλα αυτά τα χρόνια»

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης έφθασε στο σημείο να θέσει και ζήτημα «προδοσίας», αντιστρέφοντας τις κατηγορίες της κ. Κωνσταντοπούλου για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ. «Εσείς που αντιστρατεύεστε τη σχέση μας με αυτό το κράτος δεν είστε προδότης; Εγώ είμαι φασίστας και εσείς δεν είστε προδότης της Ελλάδος;», διερωτήθηκε, για να προσθέσει στη συνέχεια ότι δεν της αξίζει ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός.

«Ήρθατε στη Βουλή και απειλήσατε έναν υπουργό και συνάδελφό σας ότι θα τον κλείσετε στην φυλακή αν δεν πει αυτό που σας αρέσει. Ποια νομίζετε ότι είστε, κυρία μου, επιτέλους; Ποιος σας είπε ότι είστε κάτι σπουδαίο; Ποιος κατέστρεψε τον χαρακτήρα σας και σας έκανε τέτοιο ψώνιο; Φασίστας είσαι εσύ που δεν σέβεσαι την ιστορία του Ισραήλ. Εσύ είσαι ο φασίστας όλα αυτά τα χρόνια. Κάθεσαι και μιλάς με αγένεια στους συναδέλφους, τους απειλείς και νομίζεις ότι είσαι και κάτι σπουδαίο. Επειδή εγώ δεν σας φοβάμαι, ναι πήγα στη συγκέντρωση», κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης.