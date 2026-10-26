«Χωριάτικο»: Οι εταιρείες-«φαντάσματα», ο ρόλος του 80χρονου λογιστή και οι «μπίζνες» εκατομμυρίων σε όλη τη χώρα

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Ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, με δραστηριότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τον χώρο της αρτοποιίας, βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης αστυνομικής έρευνας για τη φερόμενη φορολογική απάτη με επίκεντρο τη γνωστή αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο».

Οι συλλήψεις έχουν φτάσει τις 59, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις περίπου 520 εταιρειών, με την εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο να αγγίζει ή και να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Στην υπόθεση εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα, ενώ η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, επεκτείνεται σε επιχειρήσεις στην Αθήνα, τη Μύκονο, τη Ρόδο και άλλες περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται όχι μόνο οι οικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών, αλλά και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές τους, οι διαδοχικές αλλαγές εταιρικών σχημάτων και οι οφειλές προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ.

Το δίκτυο των 520 εταιρειών και οι «αχυράνθρωποι»

Το υπό εξέταση επιχειρηματικό δίκτυο περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες εταιρείες διαφορετικών νομικών μορφών, ορισμένες από τις οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνταν για την αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Αρχικά είχαν γίνει αναφορές σε περίπου 150 συνδεόμενες εταιρείες. Ωστόσο, η διεύρυνση της έρευνας έχει ανεβάσει τον αριθμό των εταιρειών που εξετάζονται σε περίπου 520, εκ των οποίων περισσότερες από 400 δραστηριοποιούνται ή συνδέονται με τον χώρο της εστίασης.

Οι αστυνομικοί ερευνούν έναν μηχανισμό κατά τον οποίο επιχειρήσεις φέρονται να δημιουργούσαν χρέη από ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και άλλες υποχρεώσεις και στη συνέχεια να αντικαθίστανται από νέες εταιρείες, μέσω των οποίων συνεχιζόταν η ίδια ή παρόμοια δραστηριότητα.

Στις προηγούμενες εταιρείες παρέμεναν οι ανεξόφλητες οφειλές, ενώ ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα που ενδέχεται να μην ασκούσαν τον πραγματικό επιχειρηματικό έλεγχο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ορισμένοι από τους αποκαλούμενους «αχυρανθρώπους» φέρονται να λάμβαναν 500 έως 700 ευρώ μηνιαίως, προκειμένου να εμφανίζονται ως υπεύθυνοι των εταιρειών.

Οι Αρχές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν ποιοι λάμβαναν τις πραγματικές αποφάσεις και ποιοι επωφελούνταν οικονομικά από τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στους συλληφθέντες και πρώην στέλεχος της ΓΕΝΟΠ

Μεταξύ των 59 συλληφθέντων βρίσκεται και πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο οποίος φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του ιδιοκτήτη της αλυσίδας «Το Χωριάτικο». Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ο ρόλος του ως ενδιάμεσου με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο.

Ο 80χρονος λογιστής και οι εταιρικές διασυνδέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος ενός 80χρονου λογιστή, ο οποίος περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φέρεται να συμμετείχε στη διαδικασία σύστασης εταιρειών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, αναφέρεται ότι μεγάλο μέρος της διεκπεραίωσης των σχετικών διαδικασιών γινόταν από την κόρη του, ενώ ο ίδιος υπέγραφε τα απαραίτητα έγγραφα.

Το κατά πόσο οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούσαν συνήθεις λογιστικές υπηρεσίες ή συνδέονταν με τον φερόμενο μηχανισμό φοροδιαφυγής αποτελεί αντικείμενο της έρευνας.

Οι εξαγορές με μετρητά και οι φούρνοι που άλλαζαν επωνυμία

Η επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιοκτήτη φέρεται να εκτεινόταν σε διαφορετικούς τομείς της εστίασης και της φιλοξενίας, από αλυσίδες αρτοποιείων και εστιατόρια μέχρι ξενοδοχεία, οργανωμένες παραλίες και κυλικεία.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πριν από δύο έως τρία χρόνια η αλυσίδα «Το Χωριάτικο» αριθμούσε περισσότερα από 25 καταστήματα, περίπου τα μισά από τα οποία λειτουργούσαν μέσω franchise. Διέθετε επίσης κεντρική μονάδα παραγωγής και υποδομές αποθήκευσης και διανομής. Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας της αλυσίδας, εμφανίζονται εννέα καταστήματα.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι ορισμένα σημεία που λειτουργούσαν παλαιότερα με την επωνυμία «Το Χωριάτικο» συνέχισαν τη δραστηριότητά τους με διαφορετική ταμπέλα, αλλά με ενδεχόμενες διασυνδέσεις με τα ίδια επιχειρηματικά συμφέροντα.

Οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν επίσης καταγγελίες για αλλαγές ΑΦΜ σε επιχειρήσεις χωρίς αντίστοιχη εμφανή μεταβολή της λειτουργίας τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνάται εάν οι αλλαγές εταιρειών συνδέονται με ανεξόφλητες οφειλές ή άλλες φορολογικές παραβάσεις.

Η Μύκονος και το εστιατόριο των 20 εκατ. ευρώ

Ξεχωριστό κεφάλαιο της έρευνας αποτελούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας στη Μύκονο.

Ο επιχειρηματίας φέρεται να είχε επιδείξει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση καταστημάτων εστίασης σε εμπορικά σημεία του νησιού, από μικρές επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού μέχρι πολυτελή εστιατόρια.

Άνθρωποι της αγοράς υποστηρίζουν ότι είχε τη δυνατότητα να προχωρά σε συμφωνίες χρησιμοποιώντας μεγάλα ποσά σε μετρητά, ακόμη και για την εξασφάλιση εμπορικών θέσεων με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση.

Ιδιαίτερη δημοσιότητα είχε αποκτήσει η υπόθεση γνωστού εστιατορίου στην Αγία Άννα της Μυκόνου.

Το 2024 είχε προκύψει δικαστική διαμάχη γύρω από την εξαγορά και τη διοίκηση της επιχείρησης, με εμπλοκή διαφορετικών επιχειρηματικών πλευρών και καταγγελίες που εξετάστηκαν δικαστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εποχικός τζίρος του συγκεκριμένου εστιατορίου φερόταν να υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό αυτό αφορά εκτιμώμενο κύκλο εργασιών της επιχείρησης και όχι αποδεδειγμένο παράνομο όφελος ή τίμημα εξαγοράς.

Στη Μύκονο, ο ιδιοκτήτης φέρεται επίσης να σχεδίαζε τη λειτουργία καταστήματος μαγειρευτού φαγητού σε κεντρικό σημείο του Γιαλού, με στόχο την εξυπηρέτηση επισκεπτών, εργαζομένων και κατοίκων.

Οι δραστηριότητες που αποδίδονται στον ιδιοκτήτη, ωστόσο, δεν περιορίζονται στους φούρνους και στα εστιατόρια. Δημοσιεύματα τον έχουν συνδέσει και με επιχειρηματικές συνεργασίες στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, μεταξύ άλλων με γνωστό νυχτερινό κέντρο που λειτούργησε στο Γκάζι το 2016, με τη συμμετοχή διάσημης ηθοποιού του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φερόταν να συμμετέχει παρασκηνιακά και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στη Μύκονο, μέσω συνεργασιών με πρόσωπα του χώρου της διασκέδασης.

Στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις εστίασης και παραλίες στη Ρόδο

Σημαντικό μέρος των ερευνών στρέφεται και στη Ρόδο, όπου ο ιδιοκτήτης φέρεται να διατηρούσε άμεσα ή έμμεσα επιχειρηματικά συμφέροντα στην εστίαση και στην τουριστική εκμετάλλευση παραλιακών χώρων.

Οι δραστηριότητες που φέρονταν να συνδέονται με το συγκεκριμένο επιχειρηματικό περιβάλλον περιλάμβαναν συνεργασίες για την ενοικίαση ομπρελών και ξαπλωστρών, οργανωμένα beach bars και καταστήματα εστίασης.

Αναφορές υπάρχουν για δραστηριότητες σε περιοχές όπως η Λίνδος, η Τσαμπίκα, το Φαληράκι, οι Πηγές Καλλιθέας και η παραλία Άντονι Κουίν.

Τοπικές πηγές αποδίδουν στο δίκτυο ιδιαίτερα εκτεταμένη παρουσία στις παραλιακές εκμεταλλεύσεις του νησιού, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα το ακριβές εύρος των επιχειρηματικών του συμμετοχών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονταν με το δίκτυο απασχολούσαν περισσότερους από 500 εργαζομένους.

Στη Ρόδο πραγματοποιήθηκαν επίσης αστυνομικές επιχειρήσεις και προσαγωγές προσώπων που συνδέονται με επιχειρήσεις και λογιστικές υπηρεσίες, ενώ η έρευνα για τον ρόλο τους συνεχίζεται.

Στο επίκεντρο και το κυλικείο του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς»

Ένα ακόμη πεδίο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που εξετάζεται αφορά τη λειτουργία κυλικείων. Ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας φέρεται να είχε αποκτήσει και τον έλεγχο του κυλικείου στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Πηγές της αγοράς υποστηρίζουν ότι η οικονομική του δυνατότητα επηρέαζε τον ανταγωνισμό σε ορισμένους διαγωνισμούς και επιχειρηματικές συμφωνίες.