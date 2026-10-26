Ερντογάν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Να σεβαστούν τη βούλησή μας όσοι θέλουν να μας αποκλείσουν από την Ανατολική Μεσόγειο»

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Νέο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που αντιδρούν στο τουρκολιβυκό μνημόνιο έστειλε τη Δευτέρα (26/10) ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Υπενθυμίζω για ακόμη μία φορά σε όσους επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο ότι αναμένουμε να σεβαστούν την κοινή βούληση της χώρας μας και της Λιβύης», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων İhlas (İHA).

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το μνημόνιο που είχαν υπογράψει Άγκυρα και Τρίπολη το 2019, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιχμές Ερντογάν για τους επικριτές του μνημονίου

Ο Ερντογάν στράφηκε και κατά των πολιτικών που είχαν επικρίνει στο παρελθόν τη συμφωνία με τη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι πλέον αναγνωρίζουν την ορθότητα των επιλογών της κυβέρνησής του.

«Θεωρώ σημαντικό για το μέλλον της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ζωής της χώρας το γεγονός ότι πολιτικοί που μας επέκριναν σφοδρά για τη συμφωνία, ρωτώντας “τι δουλειά έχουμε στη Λιβύη;”, έχουν φτάσει σήμερα στο σημείο να αναγνωρίζουν το δίκιο μας», ανέφερε, σύμφωνα με το İHA.

Η Άγκυρα παρουσιάζει την πρόσφατη απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου ως επιβεβαίωση της στρατηγικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, επιμένοντας ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο χωρών.

Η αντίδραση της ΕΕ και η θέση της Άγκυρας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας.

Στις 21 Οκτωβρίου, η ΕΕ επανέλαβε ότι η συμφωνία είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτες χώρες, εκφράζοντας παράλληλα την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Αντίθετα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε στις 22 Οκτωβρίου ότι οι αντιρρήσεις τρίτων πλευρών δεν μπορούν να ακυρώσουν τη νομική ισχύ της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Anadolu, η Άγκυρα θεωρεί ότι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών εμπίπτει στα κυριαρχικά δικαιώματα των ενδιαφερόμενων παράκτιων κρατών και ότι το μνημόνιο έχει συναφθεί με βάση το διεθνές δίκαιο και την αρχή της ευθυδικίας.

Η Αθήνα, από την πλευρά της, επιμένει ότι το μνημόνιο αγνοεί τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες και δεν μπορεί να δημιουργήσει έννομες συνέπειες εις βάρος τρίτων κρατών.

Φιντάν: Συζητήσεις με την Αίγυπτο για τις θαλάσσιες ζώνες

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, αποκάλυψε στις 23 Οκτωβρίου ότι η Άγκυρα συζητά εδώ και χρόνια με την Αίγυπτο τις διαφωνίες που σχετίζονται με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Όπως προκύπτει από την επίσημη απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η συμφωνία βρίσκεται ήδη σε ισχύ από το 2019 και εξέφρασε την απορία του για τις νέες αντιδράσεις μετά την έγκρισή της από τη λιβυκή Βουλή.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι διατεθειμένη να συζητήσει με την Αίγυπτο και την Ιταλία τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες.

Η αντιπαράθεση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει ανοιχτή, με την Άγκυρα να υπερασπίζεται τη συμφωνία και την Αθήνα, τη Λευκωσία και τις Βρυξέλλες να επαναλαμβάνουν τις ενστάσεις τους για τη νομιμότητά της.