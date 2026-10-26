Σικόρσκι: «Η Ρωσία κατάλαβε ότι και η Ευρώπη έχει χαρτιά στα χέρια της» – Η σπάνια παραδοχή του Κρεμλίνου για την Ουκρανία

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Μια ασυνήθιστη παραδοχή από το Κρεμλίνο σχετικά με τον ρόλο της Ευρώπης στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Ο στενός συνεργάτης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, αναγνώρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταφέρει να εξαναγκάσουν το Κίεβο να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις και ότι η Μόσχα θα χρειαστεί να συνομιλήσει και με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία κατάλαβε ότι και η Ευρώπη έχει χαρτιά στα χέρια της», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Σικόρσκι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιδρώντας στις δηλώσεις του Ρώσου αξιωματούχου.

Σύμφωνα με το TVP World, οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αναζωπύρωσης των αμερικανικών διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, έπειτα από μήνες στασιμότητας στις συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο σύμβουλος του Πούτιν παραδέχεται ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλουν συμφωνία

Σε συνέντευξή του σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Κυριακή (25/10), ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, αναγνώρισε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει καταφέρει να επιβάλει στο Κίεβο τους όρους που επιδιώκει η Μόσχα.

«Προηγουμένως φαινόταν ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να υπαγορεύσει κάτι και να αναγκάσει το Κίεβο να συμμορφωθεί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, αυτό δεν έχει πραγματικά λειτουργήσει», δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ρώσος αξιωματούχος προχώρησε ακόμη περισσότερο, αναγνωρίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Δεν αρκεί να συνομιλούμε μόνο με το Κίεβο. Πρέπει να συνομιλήσουμε με ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία υποστηρίζει πλήρως το Κίεβο», υπογράμμισε.

Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μόσχα έχει επανειλημμένα επιδιώξει να διαπραγματευτεί απευθείας με την Ουάσινγκτον για το μέλλον της Ουκρανίας, ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου επιμένουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή τους.

Russia has worked out that Europe has cards too. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 25, 2026

Σικόρσκι: «Η Ευρώπη έχει τα χαρτιά» – Τα όπλα και τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι είχε ήδη επισημάνει την Παρασκευή (23/10) ότι η Ευρώπη διαθέτει σημαντικά μέσα επιρροής στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να προμηθεύουν το Κίεβο με οπλικά συστήματα, ενισχύοντας την αμυντική του ικανότητα απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στην Ευρώπη παραμένουν δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία έχουν παγώσει στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022.

Κατά τον Σικόρσκι, τόσο η στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία όσο και τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια αποτελούν σημαντικούς παράγοντες διαπραγματευτικής ισχύος για την ευρωπαϊκή πλευρά.

«Η Ρωσία συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί αποκλειστικά μέσω μιας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η Ευρώπη βρίσκεται στο παιχνίδι», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός.

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει την επιδίωξη των Ευρωπαίων να έχουν ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Νέες διαπραγματεύσεις τον Νοέμβριο – Στο τραπέζι το Άμπου Ντάμπι

Οι δηλώσεις Ουσακόφ και Σικόρσκι έρχονται ενώ προετοιμάζεται ένας νέος γύρος διπλωματικών επαφών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το TVP World, Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι προβλέπονται νέες διαπραγματεύσεις με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ουάσινγκτον, της Μόσχας και του Κιέβου κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Ως πιθανός τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών εξετάζεται το Άμπου Ντάμπι, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί η τοποθεσία.

Οι προηγούμενες διαπραγματευτικές προσπάθειες, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, καθώς το Κίεβο αρνήθηκε να αποδεχθεί τις ρωσικές απαιτήσεις για παραχώρηση ουκρανικών εδαφών.

Την ίδια περίοδο, η αμερικανική κυβέρνηση είχε στρέψει σημαντικό μέρος της προσοχής της στη σύγκρουση με το Ιράν, γεγονός που συνέβαλε στην επιβράδυνση των διπλωματικών προσπαθειών για την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι πρόθυμος να συναντηθεί προσωπικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ εξακολουθεί να ζητά κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για την προώθηση μιας ειρηνευτικής διαδικασίας.

Η Μόσχα, ωστόσο, έχει μέχρι στιγμής απορρίψει τις σχετικές προτάσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η αναφορά του Ουσακόφ στην ανάγκη συνομιλιών με την Ευρώπη αποτελεί μια αξιοσημείωτη αναγνώριση της επιρροής των ευρωπαϊκών κρατών, χωρίς να σημαίνει ότι έχει υπάρξει αλλαγή στις βασικές ρωσικές απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου.