Αγρίνιο: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και απέσπασαν 13.000 ευρώ και χρυσό σταυρό από γυναίκα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Θύμα απάτης έπεσε μία γυναίκα στο Αγρίνιο, σε χωριό της Δημοτικής Ενότητας Παραβόλας, όταν άγνωστοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και κατάφεραν να της αποσπάσουν περίπου 13.000 ευρώ και έναν χρυσό σταυρό.

Σύμφωνα με το agriniopress, οι δράστες έπεισαν τη γυναίκα να συγκεντρώσει τα χρήματα που είχε στην κατοχή της, καθώς και το χρυσό κόσμημα, και να τα τοποθετήσει μέσα σε σακούλα πάνω σε τραπέζι έξω από την κατοικία της.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η γυναίκα άφησε τα αντικείμενα στο σημείο που της υπέδειξαν, δίνοντας στους επιτήδειους την ευκαιρία να τα πάρουν και να απομακρυνθούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Όταν συνειδητοποίησε ότι είχε εξαπατηθεί, ενημέρωσε την Αστυνομία. Ωστόσο, οι δράστες είχαν ήδη διαφύγει.

Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την αποφυγή απατών

Με αφορμή παρόμοια περιστατικά, η Ελληνική Αστυνομία εφιστά την προσοχή των πολιτών και υπενθυμίζει ότι οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διάφορα προσχήματα για να αποσπάσουν χρήματα και τιμαλφή. Ειδικά για τις απάτες με δήθεν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, οι βασικές οδηγίες είναι οι εξής.

Μην παραδίδετε χρήματα ή κοσμήματα. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά από τους πολίτες να συγκεντρώσουν ή να απομακρύνουν χρήματα και τιμαλφή από το σπίτι τους για λόγους ασφαλείας ή λόγω δήθεν ηλεκτρολογικής βλάβης.

Μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα έξω από την κατοικία σας. Οι δράστες συχνά υποδεικνύουν συγκεκριμένο σημείο, ώστε να παραλάβουν χρήματα και κοσμήματα χωρίς να έρθουν σε άμεση επαφή με το θύμα.

Επαληθεύστε την ταυτότητα των υποτιθέμενων υπαλλήλων. Εάν κάποιος επικοινωνήσει μαζί σας επικαλούμενος τεχνικό πρόβλημα, μην αποδέχεστε τους ισχυρισμούς του χωρίς έλεγχο. Επικοινωνήστε οι ίδιοι με τον επίσημο φορέα μέσω των διαθέσιμων επίσημων στοιχείων επικοινωνίας.

Μην αποκαλύπτετε προσωπικά και τραπεζικά δεδομένα. Μην κοινοποιείτε PIN, κωδικούς επαλήθευσης ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία σε αγνώστους, ακόμη κι αν ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν δημόσια υπηρεσία ή εταιρεία.

Να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε πιεστικές τηλεφωνικές κλήσεις. Οι απατεώνες συχνά επικαλούνται δήθεν επείγοντες κινδύνους, όπως βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος, για να προκαλέσουν φόβο και να οδηγήσουν τα θύματα σε βιαστικές ενέργειες.

Ενημερώστε ηλικιωμένους συγγενείς και οικεία πρόσωπα. Η ενημέρωση για τις συγκεκριμένες μεθόδους εξαπάτησης μπορεί να αποτρέψει αντίστοιχα περιστατικά.

Ειδοποιήστε αμέσως την Αστυνομία. Εάν αντιληφθείτε απόπειρα απάτης ή διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα, καλέστε το 100 και δώστε στις Αρχές όσες πληροφορίες διαθέτετε για τους δράστες και τον τρόπο δράσης τους.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές ακόμη και όταν αντιλαμβάνονται εγκαίρως μια απόπειρα εξαπάτησης. Περισσότερες συμβουλές είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.