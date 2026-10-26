Τόμας Μαρκλ: Η επιστολή της πρώην συζύγου του στη Σκότλαντ Γιάρντ και οι νέες αποκαλύψεις – «Πηγαίνει στην Ασία επείδη εκεί είναι νόμιμα τα 12χρονα»

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Νέες αποκαλύψεις και συγκλονιστικές καταγγελίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες γύρω από τον 82χρονο πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, ο οποίος βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των αρχών για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, την ώρα που έρχεται αντιμέτωπος με επιστολή-καταπελτη από την πρώην γυναίκα του.

Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε το 2019 η πρώην σύζυγός του στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met), ο 82χρονος Μαρκλ φέρεται να είχε παραδέχθεί ότι ταξίδεψε στην Άπω Ανατολή επειδή εκεί «τα 12χρονα είναι νόμιμα».

Οι αρχές εξετάζουν σωρεία ψηφιακού υλικού κακοποίησης παιδιών που φέρεται να ανήκει στον Τόμας Μαρκλ.

Ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Τζονβίκ Ρεμούλα, δήλωσε στον Guardian ότι τα εγκληματολογικά δεδομένα αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου μία εβδομάδα.

«Αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία δείχνουν έναν πιθανό σεξουαλικό παραβάτη του πιο φρικτού είδους», σημείωσε.

Ο ίδιος ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Η επιστολή και η αντίδραση της Σκότλαντ Γιάρντ

Η επτασέλιδη επιστολή, την οποία εξασφάλισε η εφημερίδα The Sun και στάλθηκε στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου το 2019, περιγράφει μια συνομιλία που η Ρόζλιν Λόβλες -η πρώην σύζυγός του επί εννέα χρόνια, η οποία απεβίωσε πριν από δύο χρόνια- υποστήριζε ότι είχε με τον πατέρα της Δούκισσας του Σάσεξ.

Σύμφωνα με όσα έγραψε, «Αμφισβήτησα τον Τόμας τον πρεσβύτερο. Αρνήθηκε την κατηγορία, αλλά δήλωσε ότι πήγε στις Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη επειδή τα 12χρονα είναι νόμιμα εκεί».

Η επιστολή της Λόβλες απευθυνόταν στο Κέντρο Αξιολόγησης Στοχευμένων Απειλών της Σκότλαντ Γιάρντ, το οποίο αναλύει πληροφορίες σχετικά με απειλές κατά της βασιλικής οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορούσε τον Τόμας Μαρκλ ότι αποτελεί απειλή για την κόρη του και τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι.

Οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στο ζεύγος Σάσεξ, ωστόσο η Met δεν ερεύνησε τις καταγγελίες της πρώην συζύγου του Μαρκλ επειδή τα περιστατικά συνέβησαν εκτός Βρετανίας.

Παράλληλα, η αστυνομία παραδέχθηκε τώρα ότι απέτυχε να διαβιβάσει τις λεπτομέρειες των «καταγγελλόμενων αδικημάτων εκτός Ηνωμένου Βασιλείου» σε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, και εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει τον έλεγχό της επιστολής από την αρμόδια αρχή.

Η έρευνα στις Φιλιππίνες και η καταγγελία από τον γιο του

Η έρευνα εναντίον του Μαρκλ στις Φιλιππίνες, όπου μετακόμισε τον Ιανουάριο του 2025 για μια «νέα αρχή», πυροδοτήθηκε αφότου ο γιος του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ειδοποίησε την Εθνική Αστυνομία της χώρας για ένα φερόμενο υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Ο 60χρονος Τόμας Τζούνιορ δήλωσε ότι ανακάλυψε το υλικό όταν έψαχνε για ένα τηλέφωνο για τη σύντροφό του, Ρόουζ, σε κουτιά αποθήκευσης στο σπίτι που μοιράζονταν με τον πατέρα του.

Όταν άνοιξε ένα τηλέφωνο, είδε «αποτρόπαιες» εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και, στη συνέχεια, ενεργοποιώντας έναν υπολογιστή, βρήκε μια προφύλαξη οθόνης με «εκατοντάδες» σεξουαλικές φωτογραφίες παιδιών.

Η «αρρωστημένη» συλλογή φέρεται να περιλαμβάνει βίντεο με κορίτσια ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 10 ή 11 ετών να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις.

Ο Τόμας Τζούνιορ ανέφερε σχετικά: «Όταν βρήκα αυτό το υλικό ήμουν σε κατάσταση σοκ και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον έχω στηρίξει, φροντίσει και βοηθήσει επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά εδώ. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσω στον πατέρα μου ποτέ εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του».

«Λυπάμαι τόσο, μα τόσον πολύ, Μέγκαν. Τώρα ξέρω ότι προσλάμβανα προστασία για τον λάθος άνθρωπο τα τελευταία εννέα χρόνια. Έχοντας δει όσα έχω δει, πιστεύω ότι ο άντρας που υπερασπιζόμουν και φρόντιζα είναι ένα τέρας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Φιλιππινέζος υπουργός Εσωτερικών Τζονβίκ Ρεμούλα, δήλωσε: «Η Εθνική Αστυνομία των Φιλιππίνων, κατόπιν των αναφορών του γιου, επιθεώρησε την πρώην κατοικία ενός ορισμένου κ. Τόμας Μαρκλ. Βρέθηκαν θησαυροί υλικού παιδικής πορνογραφίας καθώς και ένας φορητός υπολογιστής».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η χώρα σχεδιάζει να λάβει «τις κατάλληλες νομικές ενέργειες» εάν βρεθούν επαρκή στοιχεία.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου αναμιγνύονται οικογενειακές διαφορές, πρέπει να εξετάσουμε όλες τις οπτικές γωνίες. Αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία δείχνουν έναν πιθανό σεξουαλικό παραβάτη του πιο φρικτού είδους. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι προτού δώσουμε στη δημοσιότητα τα πορίσματα. Τα εγκληματολογικά δεδομένα θα είναι πλήρη σε μια εβδομάδα», είπε στον Guardian.

Κληθείς να σχολιάσει τον χαρακτηρισμό του υπουργού ότι μπορεί να είναι «σεξουαλικός παραβάτης του πιο φρικτού είδους», ο Τόμας Μαρκλ απάντησε: «Δεν είμαι. Είμαι αθώος. Ποτέ δεν έκανα τίποτα στις Φιλιππίνες».

Η επιστολή της Μέγκαν και η οριστική ρήξη

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τη δημοσιοποίηση αποκλειστικών εικόνων από την Daily Mail, οι οποίες αποτυπώνουν τη στιγμή που στον 82χρονο Τόμας Μαρκλ παραδόθηκε επιστολή από τη Μέγκαν, με την οποία τον αποκόπτει οριστικά από τη ζωή των εγγονών της.

Το μήνυμα παραδόθηκε ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε νοσοκομείο στην πόλη Σεβού των Φιλιππίνων τον περασμένο Δεκέμβριο, συνδεδεμένος με ορό μετά τον ακρωτηριασμό του ενός ποδιού του κάτω από το γόνατο λόγω θρόμβωσης, αφού είχε αφήσει το Μεξικό για τις Φιλιππίνες τον Ιανουάριο του 2025.

Στην επιστολή αποκαλυπτόταν ότι η Μέγκαν «γνώριζε πως ο πατέρας της είχε κακοποιήσει νεαρά κορίτσια» και ότι δεν πρόκειται να συναντήσει ποτέ τα εγγόνια του, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ.

Η Μέγκαν δήλωσε «βαθιά λύπη» για τις καταγγελίες, οι οποίες ήταν «πιο αποτρόπαιες από όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς».

«Οι σκέψεις μου είναι με όλα τα παιδιά που μπορεί να έχουν βλάψει», πρόσθεσε.

«Πάντα έβγαινα με γυναίκες κατάλληλης ηλικίας»

Σε συνέντευξή του στη Mail on Sunday, ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε κάθε κατηγορία, δηλώνοντας ότι θα «κάνει ό,τι χρειαστεί» για να καθαρίσει το όνομά του.

Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πλήρωσε για σεξ στις Φιλιππίνες, αλλά πρόσθεσε: «Ποτέ δεν είχα σεξουαλική επαφή με κανέναν κάτω των 18 ετών».

«Πάντα έβγαινα με γυναίκες κατάλληλης ηλικίας».

Παραδέχθηκε ότι όταν ήταν ελεύθερος επισκέφθηκε τις Φιλιππίνες τουλάχιστον δύο φορές και «κοιμήθηκε με ιερόδουλες».

«Μου αρέσουν οι Ασιάτισσες, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα», σημείωσε.

Υποστήριξε επίσης ότι οι υπολογιστές του δεν βρίσκονταν στην κατοχή του από τότε που έφυγε από το Μεξικό και ότι το υλικό κακοποίησης παιδιών πιθανότατα «φυτεύτηκε» για να καταστραφεί η φήμη του.

Η άλλη κόρη του, η Σαμάνθα, υποστήριξε επίσης ότι πρόκειται για σκευωρία, αναφέροντας πως πολλά άτομα είχαν πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης όπου φυλάσσονταν οι συσκευές.