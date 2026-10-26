Βρετανία – Μπέρναμ: «Το Brexit αποδυνάμωσε την οικονομία και τον έλεγχο της μετανάστευσης» – Τι είπε για επιστροφή στην ΕΕ

Το Brexit δεν απέδωσε όσα είχαν υποσχεθεί στους Βρετανούς πολίτες, αποδυνάμωσε την οικονομία της χώρας και δυσχέρανε τον έλεγχο της μετανάστευσης, παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξυπηρετεί επαρκώς τα συμφέροντα της χώρας. Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία να δει κάποια στιγμή τη Βρετανία να επιστρέφει στην ΕΕ, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου.

Μιλώντας τη Δευτέρα (26/10) στην εκπομπή Good Morning Britain, ο Βρετανός πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε διαφορετικά αποτελέσματα από εκείνα που παρουσιάζονταν κατά την εκστρατεία του δημοψηφίσματος του 2016.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι η Βρετανία κατέληξε σε ένα πολύ πιο σκληρό Brexit από αυτό που είχε αρχικά προταθεί, ενώ αμφισβήτησε ότι η αποχώρηση από την ΕΕ ενίσχυσε την ικανότητα της χώρας να ελέγχει τα σύνορά της.

«Θα ήθελα να δω τη Βρετανία να επιστρέφει στην ΕΕ»

Ερωτηθείς ευθέως εάν επιθυμεί την επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Μπέρναμ παραδέχθηκε ότι προσωπικά θα ήθελε να δει μια τέτοια εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ζωής του.

«Έχω πει ότι θα είμαι ειλικρινής και θα πω πως, όσο ζω, θα ήθελα να το δω να συμβαίνει. Αλλά δεν πρόκειται να προχωρήσω πιο γρήγορα από τη βούληση των πολιτών», δήλωσε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει τις προσωπικές του απόψεις για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας.

«Δεν πρόκειται να υπαγορεύσω τι θα γίνει με βάση τις δικές μου απόψεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο βρετανικός λαός είναι εκείνος που αποφασίζει», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνησή του δεν σχεδιάζει την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο και δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις δεσμεύσεις του προεκλογικού προγράμματος των Εργατικών.

«Δεν προτείνω την επιστροφή στην ΕΕ σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι προτεραιότητά του είναι η λήψη πρακτικών μέτρων για τη βελτίωση των υφιστάμενων σχέσεων με τις Βρυξέλλες.

«Πήραμε ένα σκληρότερο Brexit από αυτό που μας υποσχέθηκαν»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι οι αρχικές υποσχέσεις προς τους πολίτες δεν επαληθεύτηκαν.

«Κοιτάζοντας πίσω στο Brexit, δεν νομίζω ότι εξελίχθηκε όπως έλεγαν τότε ότι θα εξελισσόταν. Καταλήξαμε σε ένα σκληρότερο Brexit από αυτό που είχε προταθεί στην εκστρατεία του δημοψηφίσματος», ανέφερε.

Ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι οι οικονομικές συνέπειες της αποχώρησης εξακολουθούν να επηρεάζουν τη Βρετανία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο είχε αποτελέσει έναν από τους βασικούς λόγους που επικαλέστηκαν οι υποστηρικτές του Brexit.

«Αποδυνάμωσε την οικονομία μας. Αποδυνάμωσε επίσης τον έλεγχο της μετανάστευσης, και αυτό ίσως εκπλήξει ορισμένους, επειδή ήταν το μεγάλο ζήτημα», δήλωσε.

Κατά τον ίδιο, η κρίση με τις μικρές λέμβους που μεταφέρουν μετανάστες μέσω της Μάγχης έχει επιδεινωθεί μετά το Brexit, ενώ έχουν μεταβληθεί και τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών ροών.

«Δεν πρόκειται να πω ότι η συμφωνία που έχουμε σήμερα είναι αρκετά καλή για τη Βρετανία. Δεν πιστεύω ότι είναι», τόνισε.

Το μεταναστευτικό και η απώλεια της δυνατότητας επιστροφών στην Ευρώπη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Μπέρναμ στις συνέπειες που είχε, κατά την εκτίμησή του, το Brexit για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιόρισε τη δυνατότητα της χώρας να επιστρέφει αιτούντες άσυλο σε ευρωπαϊκά κράτη, γεγονός που, όπως εκτίμησε, συνέβαλε στην αύξηση των αφίξεων μέσω της Μάγχης.

«Πιστεύω ότι έχουμε πλέον ασθενέστερο έλεγχο. Ο λόγος που προέκυψε η κρίση με τις μικρές λέμβους είναι ότι δεν μπορούμε να επιστρέφουμε ανθρώπους και εκείνοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε με τον ίδιο τρόπο όπως παλαιότερα», ανέφερε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην αμφιλεγόμενη πρόταση της υπουργού Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, σύμφωνα με την οποία οι αλλοδαποί εργαζόμενοι θα πρέπει να περιμένουν 15 χρόνια προτού αποκτήσουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Βρετανία.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι συμφωνεί με τη βασική αρχή της πρότασης, σύμφωνα με την οποία το δικαίωμα μόνιμης εγκατάστασης πρέπει να αποκτάται υπό προϋποθέσεις και όχι να χορηγείται αυτομάτως.

Οι ανησυχίες των Εργατικών και ο φόβος ενίσχυσης του Reform UK

Η επαναφορά της συζήτησης για το Brexit προκαλεί πάντως προβληματισμό στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τον Guardian, βουλευτές των Εργατικών που εκπροσωπούν εκλογικές περιφέρειες στη βόρεια Αγγλία και στα Μίντλαντς, όπου είχε επικρατήσει η ψήφος υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ, ανησυχούν ότι μια νέα αντιπαράθεση για το ευρωπαϊκό ζήτημα θα μπορούσε να ενισχύσει το Reform UK.

Ερωτηθείς για το γεγονός ότι το 65% των ψηφοφόρων στην εκλογική του περιφέρεια, το Μέικερφιλντ, είχε υποστηρίξει το Brexit, ο Μπέρναμ επανέλαβε ότι δεν σκοπεύει να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

«Είπα ότι δεν θα επαναλάβουμε το δημοψήφισμα και δεν είναι αυτό που κάνω», ξεκαθάρισε.

«Ο βρετανικός λαός, οι άνθρωποι του Μέικερφιλντ, θα είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν. Εκείνοι θα καθορίσουν τι θα συμβεί σε σχέση με το Brexit», πρόσθεσε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση μπορεί, στο μεταξύ, να προχωρήσει σε πρακτικές βελτιώσεις της υφιστάμενης συμφωνίας, χωρίς να ανοίξει άμεσα το ζήτημα της επανένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο επίκεντρο η σύνοδος Βρετανίας – ΕΕ στις 20 Νοεμβρίου

Ο Μπέρναμ εξέφρασε την ελπίδα ότι η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 20 Νοεμβρίου, θα οδηγήσει σε συμφωνίες που θα διευκολύνουν τις βρετανικές επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον κλάδο των τροφίμων, επισημαίνοντας ότι οι Βρετανοί παραγωγοί έχουν υποστεί σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από την αποχώρηση της χώρας από την ευρωπαϊκή αγορά.

Όπως δήλωσε, επιθυμεί μια συμφωνία που θα ωφελήσει τους Βρετανούς παραγωγούς τροφίμων, καθώς πρόκειται για έναν τομέα που έχει πληγεί ιδιαίτερα από το Brexit.

Οι επικείμενες διαβουλεύσεις αναμένεται να αποτελέσουν δοκιμασία για τη στρατηγική της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει στενότερη συνεργασία με τις Βρυξέλλες, χωρίς να παραβιάσει τις προεκλογικές δεσμεύσεις της για τις σχέσεις με την ΕΕ.

Αποκλείει πρόωρες εκλογές – Τι είπε για τον προϋπολογισμό

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι Εργατικοί εξακολουθούν να επωφελούνται από τη λεγόμενη «επίδραση Μπέρναμ», με ενίσχυση της δημοτικότητάς τους.

«Δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές σύντομα. Ο κόσμος μπορεί να βγάλει αυτό το ενδεχόμενο από το μυαλό του», δήλωσε.

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό που πρόκειται να παρουσιαστεί την Τετάρτη (28/10), ο Μπέρναμ υποστήριξε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης θα προσφέρουν οικονομική «ανάσα» στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Εξέφρασε μάλιστα την εκτίμηση ότι ο νέος προϋπολογισμός θα μπορούσε να προσφέρει στη Βρετανία «λίγο φως στην άκρη του τούνελ», σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της αποχώρησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση.