CNN: Έτοιμες οι αμερικανικές δυνάμεις να χτυπήσουν το Ιράν «μέσα σε 96 ώρες» αν το διατάξει ο Τραμπ – Σχέδια για κοινή δράση με το Ισραήλ

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Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή για την εξαπόλυση σαρωτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, καθώς -σύμφωνα με το CNN- ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να σταθμίζει το ενδεχόμενο μιας μεγάλης κλίμακας επέμβασης.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ πιέζει για άμεσα κοινά χτυπήματα, ωστόσο η Ουάσινγκτον ζήτησε αναβολή ενόψει των κρίσιμων αμερικανικών και ισραηλινών εκλογών.

Σχέδια για ευρείες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, οι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή είναι προετοιμασμένες να εξαπολύσουν νέες, δυνητικά μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν «εντός 96 ωρών από τη λήψη» σχετικής εντολής από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί επαρκείς δυνάμεις για την εκτέλεση των πιθανών επιθέσεων.

Όπως επισημαίνουν οι πηγές του CNN, το εύρος των νέων επιχειρήσεων πιθανότατα θα υπερβεί τις προσπάθειες απλής «συντήρησης» ή περιορισμένων πληγμάτων σε ραντάρ, εκτοξευτές και άλλα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να ανασυσταθούν γρήγορα — πρακτική που ακολουθείται από τότε που ο Τραμπ ανέστειλε τις επιχειρήσεις πλήρους πολεμικής εμπλοκής νωρίτερα φέτος.

«Θα είναι μια μεγάλη προσπάθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους αξιωματούχους στο CNN.

Την εκτίμηση αυτή συμμερίζονται και άλλοι νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις στρατιωτικού σχεδιασμού, ορισμένοι εκ των οποίων θεωρούν ότι είναι ζήτημα χρόνου, και όχι αν ο Τραμπ θα δώσει την εντολή επίθεσης.

Εκτιμούν μάλιστα ότι αυτή θα μπορούσε να δοθεί οποιαδήποτε στιγμή πριν από το τέλος του έτους, πιθανότατα πάντως μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Οι προκλήσεις και οι στόχοι

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν τις δυσκολίες, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις είναι πλέον εξοικειωμένες με τις αμερικανικές τακτικές, καθιστώντας δυσκολότερη την αποτελεσματική καταστροφή όλων των πιθανών στόχων.

Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και το Πεντάγωνο έχουν καταρτίσει μια ευρεία λίστα στόχων, η οποία περιλαμβάνει ενεργειακές υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και πυρηνικές τοποθεσίες του Ιράν.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ δεν έχει καταλήξει οριστικά στις αποφάσεις του για την επόμενη μέρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, αν και φαίνεται να κλίνει προς την κατεύθυνση μιας μεγάλης επιχείρησης.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι στο παρελθόν ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε κοντά σε ανάλογες αποφάσεις για να υπαναχωρήσει την τελευταία στιγμή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε στο CNN σε ανακοίνωσή του: «Το υπουργείο είναι ένας οργανισμός σχεδιασμού, και δουλειά του είναι να αναπτύσσει και να εκτελεί στρατιωτικές επιλογές που διατάζει ο Πρόεδρος».

Φόβοι για αντίποινα

Πρόσφατες εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών καταδεικνύουν ότι το Ιράν και οι αντάρτες Χούθιλαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την πιθανότητα νέων επιθέσεων από τις ΗΠΑ και ενδεχομένως το Ισραήλ.

Σε περίπτωση μιας τέτοιας κίνησης, Τεχεράνη και Χούθι αναμένεται να ανταπαντήσουν άμεσα στοχεύοντας Αμερικανούς στρατιωτικούς και εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή, και πιθανώς πέραν αυτής.

Σε αποχαρακτηρισμένο υπόμνημα της 23ης Οκτωβρίου προς τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Διευθυντής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, επισημαίνει ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες διαπίστωσαν πως «το Ιράν έχει αυξήσει σημαντικά τις προσπάθειες να στοχεύσει Αμερικανικό προσωπικό» και πως τα σχέδια αυτά «έχουν φτάσει σε προχωρημένα στάδια τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και σε ορισμένες άλλες χώρες».

Παρότι οι υπηρεσίες εκτιμούν ότι Ιράν και Χούθι δεν θα αναλάβουν προληπτική πρωτοβουλία κλιμάκωσης, δεν θα διστάσουν να απαντήσουν αν δεχθούν πρώτοι πλήγμα.

Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ προχωρούν διακριτικά στην απόσυρση προσωπικού από πρεσβείες τους στη Μέση Ανατολή. Μετά το Ριάντ, αναμένονται παρόμοιες οδηγίες για άλλες αποστολές, ενώ μη απαραίτητο στρατιωτικό προσωπικό που επρόκειτο να αναπτυχθεί στην περιοχή ειδοποιήθηκε ότι ματαιώνεται η μετάβασή του.

Στο μεταξύ, ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επισκέφθηκε την Κυριακή τα Στενά του Ορμούζ με ελικόπτερο, εποπτεύοντας την επιχείρηση αποναρκοθέτησης και διασφάλισης της ναυσιπλοΐας.

«Συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα-δίπλα με τους εταίρους μας στον Κόλπο και τη ναυτιλιακή βιομηχανία», δήλωσε ο Κούπερ.

«Αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει την ισχυρή μας δέσμευση στη συνεχή ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ», πρόσθεσε.

Παρά την παρουσία και διέλευση τάνκερ, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές λόγω της απειλής ιρανικών επιθέσεων, κάνοντας το status quo «μη βιώσιμο» μακροπρόθεσμα.

Πιέσεις Νετανιάχου

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πιέζει για νέα πλήγματα κατά του Ιράν, αλλά η Ουάσινγκτον του ζήτησε να περιμένει μέχρι οι ΗΠΑ να είναι έτοιμες για κοινές επιχειρήσεις.

«Ο Νετανιάχου ήθελε πραγματικά και προσπάθησε να πείσει τον Τραμπ για μια κοινή επίθεση στο Ιράν πριν από τις εκλογές, και ο Τραμπ δεν έδωσε πράσινο φως», ανέφερε ισραηλινή πηγή ασφαλείας.

Από την πλευρά του, το Γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού χαρακτήρισε τις πληροφορίες «fake news».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ αρνήθηκε εν μέρει επειδή ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, προειδοποίησε τον Αμερικανό στρατηγό Νταν Κέιν ότι κάτι τέτοιο θα έπληττε τις ισραηλινές εκλογές και θα οδηγούσε σε αναβολή τους.

Μάλιστα, δημοσιεύματα στο Ισραήλ έκαναν λόγο για «πρωτοφανή» σύγκρουση Ζαμίρ και Νετανιάχου λίγο πριν από την κάλπη, λόγω φόβων ότι μια βιαστική ενέργεια θα προκαλούσε άμεσο πόλεμο — ισχυρισμούς που ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ χαρακτήρισε απολύτως αβάσιμους.

Παρότι το Ισραήλ φαίνεται πως ανέβαλε τα άμεσα σχέδιά του για μονομερείς επιθέσεις -εν μέρει επειδή εξαρτάται από την αμερικανική αμυντική συνδρομή σε πυραύλους λόγω της φθοράς των αποθεμάτων του- προετοιμάζεται για κοινές επιχειρήσεις μετά τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, αναλυτές σημειώνουν ότι ο Νετανιάχου και οι σύμμαχοί του εξακολουθούν να στερούνται ενός σαφούς στρατηγικού στόχου πέρα από την επίδειξη «προόδου» και τη φθορά του ιρανικού καθεστώτος, παρά τις εξαγγελίες του Νετανιάχου για ανατροπή του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

«Τα σχέδια είναι έτοιμα, περιμένουν την έγκριση του Τραμπ, θα μπορούσε να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση των επαφών.