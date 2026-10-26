Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο – Ο ένας εμπλεκόμενος κρατούσε κατσαβίδι

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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, σήμερα (26/10/2026) το πρωί , έπειτα από βίαιο επεισόδιο που έλαβε χώρα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, αλλοδαποί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ο ένας από τους εμπλεκόμενους, φέρεται να κρατούσε κατσαβίδι.

Από την πλευρά τους, σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αστυνομικές Αρχές της περιοχής, αφού αναζητούν με αμείωτους ρυθμούς, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο περιστατικό, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ανησυχία στους κατοίκους της Αγίας Τριάδας

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις αναφορές για επεισόδια έντασης που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, η συχνότητα παρόμοιων περιστατικών τους προκαλεί φόβο και αγανάκτηση.