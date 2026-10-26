Άγρια συμπλοκή στο Ηράκλειο – Ο ένας εμπλεκόμενος κρατούσε κατσαβίδι

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία το πρωί της 26ης Οκτωβρίου 2026, έπειτα από βίαιο επεισόδιο και συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο, όπου ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να κρατούσε κατσαβίδι. Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει αναζητήσεις με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Το νέο αυτό συμβάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά έντασης στην περιοχή, προκαλώντας έντονη ανησυχία, φόβο και αγανάκτηση στους κατοίκους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία σήμερα το πρωί (26/10/2026), έπειτα από βίαιο επεισόδιο που έλαβε χώρα, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο.
  • Αλλοδαποί συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με έναν από τους εμπλεκόμενους, να φέρεται πως κρατούσε κατσαβίδι.
  • Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, εν μέσω έντονης ανησυχίας των κατοίκων της περιοχής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία, σήμερα (26/10/2026) το πρωί , έπειτα από βίαιο επεισόδιο που έλαβε χώρα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το neakriti.gr,  αλλοδαποί συνεπλάκησαν μεταξύ τους και ο ένας από τους εμπλεκόμενους, φέρεται να κρατούσε κατσαβίδι.

Από την πλευρά τους, σε κινητοποίηση βρίσκονται οι αστυνομικές Αρχές της περιοχής, αφού αναζητούν με αμείωτους ρυθμούς, τα πρόσωπα που συμμετείχαν στο περιστατικό, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ανησυχία στους κατοίκους της Αγίας Τριάδας

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις αναφορές για επεισόδια έντασης που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στην περιοχή, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα κάτοικοι της Αγίας Τριάδας, η συχνότητα παρόμοιων περιστατικών τους προκαλεί φόβο και αγανάκτηση.

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