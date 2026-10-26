Βόλος: Πυροβολισμοί κατά σπιτιού στη Νέα Ιωνία – Με το όπλο βγήκε ο ιδιοκτήτης στο μπαλκόνι

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Στιγμές πανικού επικράτησαν το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία, στον Βόλο, όταν ένας επιβάτης αυτοκινήτου πυροβόλησε κατά σπιτιού, μπροστά στα μάτια των περαστικών και των κατοίκων της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Γεγονότα, την στιγμή που το αρτοποιείο και το κομμωτήριο της γειτονιάς ήταν ακόμη ανοιχτά και εξυπηρετούσαν πελάτες, ενώ το τσιπουράδικο που λειτουργεί σε κοντινή απόσταση «έσφυζε» από θαμώνες.

Πυροβόλησαν στο μπαλκόνι και έγιναν «καπνός»

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ξαφνικά ακούστηκαν 2-3 πυροβολισμοί από το αυτοκίνητο που κινείτο με μικρή ταχύτητα στον δρόμο, με αποτέλεσμα οι γείτονες να βγουν έντρομοι στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει. Ο επιβάτης του εμπλεκόμενου οχήματος στόχευσε ένα διώροφο σπίτι και αφού πυροβόλησε στο μπαλκόνι, προφανώς για εκφοβισμό, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και οι δράστες έγιναν «καπνός».

Όπως ήταν αναμενόμενο στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Η σφαίρα χτύπησε στο κάτω μέρος του μπαλκονιού της διώροφης οικοδομής, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ένα κομμάτι του σοβά και να πέσει στο μπαλκόνι που βρίσκεται από κάτω.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού βγήκε με το όπλο στο χέρι

Σύμφωνα με μάρτυρες, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, που είναι Ρομά, μόλις άκουσε τους πυροβολισμούς βγήκε στο μπαλκόνι με το όπλο στο χέρι. Στο σπίτι διαμένουν άλλα δυο άτομα και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, όλοι τους έχουν εγκαταλείψει για λίγες ημέρες το σπίτι και έχουν φύγει εκτός Βόλου.

Οι γείτονες παραμένουν τρομοκρατημένοι μέχρι και σήμερα, εκφράζοντας φόβους για την ασφάλεια τους και κυρίως των μικρών παιδιών. Σημειώνεται ότι σε απόσταση λίγων μέτρων από το σημείο όπου έγινε η επίθεση, λειτουργεί φροντιστήριο αγγλικών, το οποίο ευτυχώς ήταν κλειστό την ώρα που έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.