Αντόνιο Κόντε: Διαψεύδει τα σενάρια για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεν

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Αποστάσεις από τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε ο Αντόνιο Κόντε, διαψεύδοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της αγγλικής ομάδας.

Το όνομα του 57χρονου τεχνικού έχει βρεθεί στο επίκεντρο των σεναρίων, καθώς η Γιουνάιτεντ αναζητά λύσεις για την αγωνιστική της κατάσταση. Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια συμφωνία στα πρόθυρα της ολοκλήρωσης, υπογραμμίζοντας πως θέλει να εξετάσει προσεκτικά τις επιλογές του πριν αποφασίσει το επόμενο βήμα της καριέρας του.

«Το όνομά μου έχει συνδεθεί με πολλούς συλλόγους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε προχωρημένο στάδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ιταλός προπονητής διέψευσε τις πληροφορίες που τον θέλουν να ζητά συγκεκριμένες οικονομικές απολαβές ή να απαιτεί πλήρη έλεγχο στη λειτουργία μιας ομάδας, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους σχετικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με το ertsports.gr

Η πορεία του Κόντε και οι τίτλοι

Ο Κόντε διαθέτει σημαντική εμπειρία από το αγγλικό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί στην Τσέλσι και την Τότεναμ. Με τους «μπλε» του Λονδίνου κατέκτησε την Premier League το 2017 και το FA Cup το 2018.

Στην Ιταλία έχει επίσης σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, κατακτώντας πρωταθλήματα με τη Γιουβέντους, την Ίντερ και τη Νάπολι.

Παρά τα σενάρια που τον συνδέουν με τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο έμπειρος τεχνικός δεν φαίνεται να βιάζεται να επιστρέψει στην προπονητική δράση.