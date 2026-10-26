KAE Παναθηναϊκός: «Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες»

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Με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε ότι, κατόπιν αίτησης προσωρινής διαταγής που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, έλαβε από την Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος τα έγγραφα που είχε ζητήσει, προκειμένου να τα καταθέσει στο ΑΣΕΑΔ και τις αρμόδιες αρχές. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» αναφέρουν τα εξής:

«Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ προσέφυγε κατ’ επανάληψη στο ΑΣΕΑΔ κατά των παρανομιών της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Όταν θελήσαμε τα σχετικά έγγραφα των διαιτητών από την ΟΔΚΕ (Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος), για να τα υποβάλουμε στο ΑΣΕΑΔ και τα ζητήσαμε με εξώδικο, η τότε ΟΔΚΕ δια του Προέδρου της, Παντελή Ελευθεριάδη, αρνήθηκε να μας τα χορηγήσει. Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ εν συνεχεία κατέθεσε αίτηση προσωρινής διαταγής επίδειξης εγγράφων ενώπιον του Πρωτοδικείου Αθηνών με αντίδικο την ΟΔΚΕ και δικαιώθηκε. Δυνάμει προσωρινής διαταγής και δικαστικού επιμελητή, ελήφθησαν όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία και θέσαμε υπόψη των Αρχών. Στα ψέματα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων, μόνο αλήθειες».