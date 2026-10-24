Μέγκαν Μαρκλ: Φωτογραφία ερωτικών περιπτύξεων με ανήλικη «καίει» τον 82χρονο πατέρα της – Έρευνες της αστυνομίας σε Λονδίνο και Φιλιππίνες

Στο επίκεντρο έρευνας των αρχών στις Φιλιππίνες βρίσκεται ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, μετά τις καταγγελίες του γιου του για κατοχή μεγάλου όγκου υλικού παιδικής πορνογραφίας και ύπαρξη εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Την ίδια ώρα, η βρετανική αστυνομία προσπαθεί να εντοπίσει επιστολή του 2018 με καταγγελίες σε βάρος του, την οποία, σύμφωνα με τη Δούκισσα του Σάσεξ, οι αρχές τής είχαν κοινοποιήσει και η οποία εξηγεί την απόφασή της να διακόψει κάθε επαφή μαζί του, προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά της.

Οι καταγγελίες για φωτογραφίες και βίντεο

Μια φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει τον αποξενωμένο πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ να έχει σεξουαλική επαφή με ένα κορίτσι που φαίνεται να είναι ανήλικο συγκαταλέγεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Sun, σε μια συλλογή εικόνων που παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η συγκεκριμένη εικόνα φέρεται να εντοπίστηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες φωτογραφίες που εξετάζονται ως πιθανό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, απεικονίζει τον 82χρονο Τόμας Μαρκλ σε ένα κρεβάτι μαζί με ένα νέο κορίτσι ασιατικής καταγωγής.

Όπως αναφέρει η The Sun, το υλικό περιλαμβάνει ένα παλιό αρνητικό φιλμ 35 χιλιοστών, στο οποίο εμφανίζεται ένας γενειοφόρος άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι ενδέχεται να είναι ο Μαρκλ, ξαπλωμένος σε κρεβάτι μαζί με ένα κορίτσι ασιατικής καταγωγής.

Σε μια άλλη εικόνα φέρεται να απεικονίζεται ο ίδιος άνδρας, ο οποίος εκτιμάται ότι ήταν τότε στα τέλη της δεκαετίας των 40 ή στις αρχές της δεκαετίας των 50, με μέρος του σώματός του να καλύπτεται από το χέρι του κοριτσιού.

Οι εικόνες περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε τέσσερα μεγάλα κουτιά με υλικό από την πρώην κατοικία του Τόμας Μαρκλ στην πόλη Σεμπού των Φιλιππίνων.

Τα κουτιά παραδόθηκαν στην αστυνομία από τον 60χρονο ετεροθαλή αδελφό της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ο οποίος υποστηρίζει ότι το περιεχόμενό τους περιλαμβάνει «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» άσεμνες εικόνες.

Ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ χρειάστηκε περισσότερες από εννέα ώρες για να καταθέσει επίσημα το υλικό στις αρχές. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, όταν βρισκόταν στο σπίτι του πατέρα του εντόπισε στην προφύλαξη οθόνης ενός υπολογιστή «εκατοντάδες» μικρογραφίες ανησυχητικών εικόνων, βίντεο με κορίτσια κάτω των 12 ετών που φέρονται να συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις, καθώς και «παλιά βιβλία που αποδείχθηκε ότι ήταν γεμάτα με γυμνά μικρά κορίτσια».

Όπως δήλωσε, έμεινε «έντρομος» από όσα είδε και «δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου».

Αρχικά επικοινώνησε με το FBI στις ΗΠΑ, καθώς και με το Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, παρέδωσε το υλικό στην αστυνομία της Σεμπού, συνοδευόμενος από δημοσιογράφους της The Sun.

Οι αρχές των Φιλιππίνων επιβεβαίωσαν ότι διερευνούν την υπόθεση. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Τζόνβικ Ρεμούγια, δήλωσε ότι ο Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ παρέδωσε στην αστυνομία αποδεικτικό υλικό, μεταξύ άλλων έναν φορητό υπολογιστή.

Πλέον, ο Τόμας Μαρκλ ερευνάται από ειδική μονάδα κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη Σεμπού. Παράλληλα, το FBI αναμένεται να συνδράμει στην έρευνα, καθώς ο 82χρονος διαμένει πλέον σε μονάδα νοσηλείας και αποκατάστασης στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Η απάντηση του Τόμας Μαρκλ

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες και υποστηρίζει ότι ο γιος του κατασκευάζει ψευδείς ισχυρισμούς με σκοπό να αποκομίσει χρήματα.

Μιλώντας την Παρασκευή στην Daily Mail, χαρακτήρισε τις κατηγορίες «άρρωστα ψέματα».

«Είμαι σε κατάσταση σοκ, πληγωμένος και πολύ αναστατωμένος που ο γιος μου κάνει αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω αυτό για το οποίο με κατηγορούν.

Είναι το χειρότερο πράγμα για το οποίο θα μπορούσε να με κατηγορήσει κάποιος. Είναι απόλυτες ανοησίες. Δεν είναι παρά ένα σωρό ψέματα. Είναι αρρωστημένο. Δεν έχω ιδέα γιατί ο Τομ προσπαθεί να με καταστρέψει με αυτά τα ψέματα».

Σε αποκλειστικές δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα, αμφισβήτησε επίσης την εκδοχή του γιου του σχετικά με την προέλευση του υλικού. Υποστήριξε ότι οι υπολογιστές δεν βρίσκονταν στην κατοχή του από τότε που εγκατέλειψε τη Ροσαρίτο του Μεξικού, τον Ιανουάριο του 2025, και μετακόμισε στις Φιλιππίνες, αναζητώντας, όπως είπε, «μια νέα αρχή».

Όταν ρωτήθηκε από την Daily Mail εάν είχε κατεβάσει πορνογραφικό υλικό στους υπολογιστές του, απάντησε: «Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι τέτοιο».

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά και ο Τόμας Μαρκλ δεν έχει σχολιάσει ειδικά τις τελευταίες αναφορές για τις φωτογραφίες που φέρεται να περιλαμβάνονται στο υλικό το οποίο παραδόθηκε στην αστυνομία.

Η επιστολή του 2018 που αναζητεί η Scotland Yard

Την ίδια ώρα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan Police), γνωστή ως Scotland Yard, προσπαθεί να εντοπίσει μια επιστολή που φέρεται να είχε λάβει το 2018 και η οποία περιείχε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε βάρος του Τόμας Μαρκλ.

Η επιστολή ήρθε ξανά στο προσκήνιο την Παρασκευή, μετά τη δημόσια τοποθέτηση της Μέγκαν Μαρκλ για τις «ανησυχητικές» καταγγελίες που, όπως αποκάλυψε, της είχαν γνωστοποιηθεί πριν από οκτώ χρόνια, λίγο μετά τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Η Δούκισσα του Σάσεξ δήλωσε ότι οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να κρατήσει τον πατέρα της μακριά από την οικογένειά της, προκειμένου να προστατεύσει τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα σε βάρος του Τόμας Μαρκλ από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ούτε το 2018 ούτε έκτοτε.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν την επιστολή στην οποία αναφέρθηκε η Μέγκαν.

«Γνωρίζουμε τα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία αστυνομικοί της Διοίκησης Βασιλικής και Ειδικής Προστασίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας συμμετείχαν στη διαβίβαση μιας επιστολής το 2018. Διεξάγουμε εσωτερικές έρευνες, προκειμένου να το επιβεβαιώσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Την Παρασκευή, οι Σάσεξ δήλωσαν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν αντίγραφο της επιστολής και προσφέρθηκαν να το παραδώσουν στην αστυνομία, εφόσον οι αρχές δεν καταφέρουν να εντοπίσουν το πρωτότυπο.

Η ανακοίνωση της Μέγκαν δεν διευκρίνιζε πότε ακριβώς μέσα στο 2018 είχε αποσταλεί η επιστολή στην αστυνομία ούτε πότε κοινοποιήθηκε στη συνέχεια στην ίδια. Η Μέγκαν παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Χάρι τον Μάιο εκείνης της χρονιάς.

Παραμένουν επίσης αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ποιος έστειλε την επιστολή στη Scotland Yard, ποιος διαβεβαίωσε τη Δούκισσα ότι οι καταγγελίες διερευνώνταν και ποια αστυνομική υπηρεσία είχε αναλάβει την υπόθεση, εφόσον δεν επρόκειτο για τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun την Παρασκευή, η επιστολή του 2018 κατήγγειλε ότι ο Τόμας Μαρκλ είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ένα παιδί. Ο συντάκτης της φέρεται επίσης να ισχυριζόταν ότι ο Μαρκλ είχε παραδεχθεί πως ταξίδευε στην Ταϊλάνδη και στις Φιλιππίνες με σκοπό να κακοποιεί παιδιά.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.