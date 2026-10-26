Γουόλτερ Κένινγκ: Πέθανε σε ηλικία 90 ετών ο «Τσέκοφ» του Star Trek

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Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γουόλτερ Κένινγκ που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Τσέκοφ στο Star Trek.

Σύμφωνα με το Variety, άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακη στο Λος Άντζελες, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα, την κόρη του και την ανιψιά του.

Ποιος ήταν ο Γουόλτερ Κένινγκ

Ο Γουόλτερ Κένινγκ γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1936 στο Σικάγο. Πριν ακολουθήσει την υποκριτική, σπούδασε Ψυχολογία στο UCLA.

Από τη δεκαετία του 1960 συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραγωγές, ενώ εκτός από την υποκριτική εργάστηκε ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Εκτός από το «Star Trek» όπου έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στην αρχή της δεύτερης σεζόν τον Σεπτέμβριο του 1967, ξεχώρισε για τον ρόλο του στη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Babylon 5».

Για τη συνολική του πορεία τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ το 2012.

Παρέμεινε ενεργός στον χώρο της ψυχαγωγίας για περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ενώ συνέχισε να συμμετέχει σε παραγωγές και να γράφει μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Παντρεύτηκε την ηθοποιό Τζούντι Λέβιτ το 1965, η οποία πέθανε το 2022. Το 1968 απέκτησαν έναν γιο, τον ηθοποιό Άντριου Κένιγκ, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του το 2010. Το ζευγάρι απέκτησε επίσης μια κόρη, την Ντανιέλ, κωμικό και συγγραφέα, η οποία είναι παντρεμένη με τον κωμικό Τζίμι Πάρντο.