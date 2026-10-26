Φρίκη στην Ελβετία: Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στον Ρήνο μέσα σε σακίδια – «Όλα υποδηλώνουν ένα βίαιο έγκλημα»

Ανθρώπινα λείψανα που ανήκουν σε άνδρα αγνώστων στοιχείων ανακαλύφθηκαν μέσα σε σακίδια στον Ρήνο, στο ελβετικό καντόνι Ααργκάου, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία

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Διεθνή Νέα

Γερμανία, αστυνομία, POLIZEI
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανθρώπινα λείψανα που ανήκουν σε έναν άνδρα ανακαλύφθηκαν στον Ρήνο, στο ελβετικό καντόνι Ααργκάου, με την τοπική αστυνομία να προκρίνει το σενάριο της ανθρωποκτονίας.
  • Αρχικά εντοπίστηκε ένα σακίδιο που περιείχε ανθρώπινο πόδι, ενώ στις έρευνες που διεξήχθησαν με δύτες βρέθηκαν «άλλα σακίδια που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα».
  • «Ωστόσο, όλα υποδηλώνουν ότι ήταν θύμα ενός βίαιου εγκλήματος», δήλωσε η αστυνομία, η οποία απευθύνει έκκληση για μάρτυρες καθώς η εισαγγελία ξεκίνησε ποινική έρευνα.

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Ανθρώπινα λείψανα που ανήκουν σε έναν άνδρα, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει εξακριβωθεί, ανακαλύφθηκαν χθες στον Ρήνο, στο ελβετικό καντόνι Ααργκάου, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, η οποία προκρίνει το σενάριο της ανθρωποκτονίας.

Τρεις άνδρες, οι οποίοι βρίσκονταν στις όχθες του ποταμού χθες το πρωί, στο Στάιν, μια κοινότητα που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 30 λεπτών από τη Βασιλεία, παρατήρησαν ένα σακίδιο μέσα στο νερό.

Όταν κατάφεραν να το περισυλλέξουν, ανακάλυψαν μέσα σε αυτό ένα ανθρώπινο πόδι, έγινε γνωστό από την αστυνομία του καντονιού σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Στις έρευνες που διεξήχθησαν χθες, με τη συνδρομή ενός σκάφους και δυτών, βρέθηκαν «άλλα σακίδια που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα» που ανήκαν σε έναν άνδρα.

Η ιατροδικαστική υπηρεσία του Ααργκάου διενεργεί εξετάσεις προκειμένου να προσδιορίσει τις συνθήκες θανάτου και να ταυτοποιήσει το θύμα.

«Ωστόσο, όλα υποδηλώνουν ότι ήταν θύμα ενός βίαιου εγκλήματος», δήλωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν διαθέτει ακόμη λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες, το σημείο όπου διαπράχθηκε το έγκλημα ή τον δράστη.

Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για μάρτυρες και αναζητά οποιονδήποτε μπορεί να έχει παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα στις όχθες του Ρήνου ή αλλού.

Η εισαγγελία έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα.

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