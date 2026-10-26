Anthropic: Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο – Κατέθεσε επίσημα αίτηση για IPO

Η Anthropic έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την αίτησή της για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η οποία αναμενόταν εδώ και εβδομάδες. Η αίτηση επιβεβαιώνει την αλματώδη ανάπτυξη της νεοσύστατης εταιρείας και τονίζει τους κινδύνους που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δημιουργός του chatbot Claude, είχε έσοδα 16,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σύγκριση με 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το έτος 2025. Καμία εταιρεία δεν έχει επιτύχει ποτέ τέτοια έσοδα σε μόλις πέντε χρόνια ύπαρξης.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Anthropic αναμένεται να γίνει η πρώτη εταιρεία με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη των πλέον προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που αποκτά χρηματιστηριακή παρουσία.

Εκτιμήσεις αποτίμησης και χρονοδιάγραμμα

Το έγγραφο της αίτησης δεν αναφέρει τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να διαθέσει ούτε την τιμή τους, ή την ημερομηνία εισαγωγής στο χρηματιστήριο της Wall Street, αν και πολλά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι αναμένεται η εισαγωγή τους τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία έως και στα 2 τρισ. δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η Anthropic ήταν ακόμη σημαντικά ζημιογόνα το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι καθαρές ζημίες της Anthropic εκτοξεύθηκαν στα 80,7 δισεκ. δολάρια, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολόγων της εταιρείας. Την ίδια περίοδο, τα έσοδά της έφτασαν τα 16,3 δισεκ. δολάρια.

Ακόμα και μετά την αφαίρεση ενός λογιστικού φαινομένου που σχετίζεται με την αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας, το οποίο επιβάρυνε τους λογαριασμούς κατά 72 δισεκατομμύρια δολάρια, η εταιρεία κατέγραψε ζημίες 8,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το υψηλό κόστος υποδομών και ο ανταγωνισμός

Σε αντίθεση με ορισμένους από τους ανταγωνιστές της, όπως η Google, η Meta ή ακόμα και η SpaceX (η οποία ελέγχει την xAI), η Anthropic δεν μπορεί να βασίζεται σε ταμειακές ροές από άλλες δραστηριότητες.

Για να διασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκή υπολογιστική ισχύ για την ανάπτυξη των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης της, η εταιρεία έχει αναλάβει τεράστιες δεσμεύσεις σε παρόχους cloud computing.

Η Anthropic αφιερώνει σχεδόν 100 από τις 335 σελίδες του εγγράφου (εκτός των παραρτημάτων) στους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία, ιδίως όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Προειδοποιεί ότι τα συστήματα ελέγχου και οι διασφαλίσεις της που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την κακόβουλη χρήση των μοντέλων της έχουν ήδη «αποτύχει, έχουν διαμορφωθεί λανθασμένα ή έχουν απενεργοποιηθεί κατά λάθος», κάτι που «θα μπορούσε να συμβεί ξανά στο μέλλον χωρίς την ανίχνευσή μας». «Τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης μας θα μπορούσαν επίσης να προκαλέσουν βλάβη τα ίδια», ιδίως «εκτελώντας επικίνδυνες ενέργειες που κανένας χρήστης δεν έχει ζητήσει», προειδοποιεί η Anthropic.

«Αυτοί οι κίνδυνοι θα μπορούσαν να αυξηθούν», συνεχίζει η ομάδα, «καθώς τα μοντέλα μας γίνονται πιο ισχυρά και τους παρέχεται μεγαλύτερη αυτονομία» μέσω πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εκτελούν εργασίες ανεξάρτητα.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, dpa