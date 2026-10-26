Θεσσαλονίκη: Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού συγκίνησε με τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη στην Πλατεία Αριστοτέλους – BINTEO

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Θεσσαλονίκη, Πολεμικό Ναυτικό, Μπάντα
πηγή: voria.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Ανήκω σε μένα» και «Ώρες μικρες» εκτέλεσε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Αρισοτέλους, στο πλαίσιο της παρουσίας της για τον τριπλό εορτασμό της πόλης.
  • Η ερμηνεία του τενόρου-στρατιωτικού ήταν ιδιαίτερη και προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος σιγοτραγουδούσε και ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα.
  • Στη συνέχεια σπουδαστές της ΣΑΣΣ προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης στο κοινό με τις επιδείξεις των όπλων και απέσπασαν παρατεταμένο χειροκρότημα.

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«Ανήκω σε μένα» και «Ώρες μικρες» τα δύο πιο γνωστά τραγούδια του αξέχαστου Γιώργου Μαζωνάκη εκτέλεσε η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στην πλατεία Αρισοτέλους, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην πόλη για τον τριπλό εορτασμό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της 114ης επετείου απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της 28ης Οκτωβρίου.

Η ερμηνεία του τενόρου-στρατιωτικού ήταν ιδιαίτερη και προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση, ενώ το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία σιγοτραγουδούσε και στο τέλος ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, σύμφωνα με το voria.gr

Στη συνέχεια σπουδαστές της ΣΑΣΣ προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης στο κοινό με τις επιδείξεις των όπλων. Σε πλήρη σχηματισμό και με ακρίβεια οι σπουδαστές απέσπασαν, όπως και η μπάντα, ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα.

πηγή βίντεο: voria.gr

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