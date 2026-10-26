Θεσσαλονίκη: Στον ουρανό τα βλέμματα για τη δοκιμαστική πτήση του F-16 ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Εντυπωσιακά BINTEO

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Τα κεφάλια των κατοίκων της Θεσσαλονίκης αλλά και όσων βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στους δρόμους της «νύμφης του Θερμαϊκού», στράφηκαν στον ουρανό για τη δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» στη Θεσσαλονίκη.

Η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, δίνοντας μια γεύση για το τι θα δούμε την Τετάρτη.

Ποιος είναι ο πιλότος της ομάδας «ΖΕΥΣ» που θα «σκίσει» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος – Πάρις Χαρίτος με περισσότερες από 1.500 ώρες σε μαχητικά F-16 είναι αυτός που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση της επίδειξης του «ΖΕΥΣ» στις 28 Οκτωβρίου 2026