Θεσσαλονίκη: Στον ουρανό τα βλέμματα για τη δοκιμαστική πτήση του F-16 ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Εντυπωσιακά BINTEO

Η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» πραγματοποίησε δοκιμαστική πτήση πάνω από τη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι της Δευτέρας, ενόψει της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στο πιλοτήριο του μαχητικού βρίσκεται ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος – Πάρις Χαρίτος, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης σε F-16, ο οποίος έχει αναλάβει την επίδειξη ανήμερα της επετείου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα βλέμματα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης στράφηκαν στον ουρανό για τη δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς».
  • Η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας.
  • Ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος – Πάρις Χαρίτος με περισσότερες από 1.500 ώρες σε μαχητικά F-16 είναι αυτός που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση της επίδειξης του «ΖΕΥΣ» στις 28 Οκτωβρίου 2026.

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Τα κεφάλια των κατοίκων της Θεσσαλονίκης αλλά και όσων βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι στους δρόμους της «νύμφης του Θερμαϊκού», στράφηκαν στον ουρανό για τη δοκιμαστική πτήση της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων μεμονωμένου αεροσκάφους F-16 «Ζευς» στη Θεσσαλονίκη.

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Η πτήση εντάσσεται στο πλαίσιο των δοκιμών της στρατιωτικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, δίνοντας μια γεύση για το τι θα δούμε την Τετάρτη.

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Ποιος είναι ο πιλότος της ομάδας «ΖΕΥΣ»  που θα «σκίσει» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου

Ο Επισμηναγός (Ι) Χρήστος – Πάρις Χαρίτος με περισσότερες από 1.500 ώρες σε μαχητικά F-16 είναι αυτός που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση της επίδειξης του «ΖΕΥΣ» στις 28 Οκτωβρίου 2026

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