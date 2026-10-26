Έρχεται… σύγκρουση στην prime time

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Σημαντικές προσθήκες που φέρνουν νέα δεδομένα στη μάχη της prime time έρχονται την προσεχή εβδομάδα, με το Mega να ετοιμάζει αντεπίθεση, με βάση τη Reallife.

Το κανάλι της Συγγρού λανσάρει δύο νέες σειρές στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο να ενισχύσει το πρόγραμμά του στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης στο δεύτερο μισό της εβδομάδας. Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 21:00 κάνει πρεμιέρα η «Νταντά της γειτονιάς». Η νέα κωμική σειρά του Mega με τους Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Δημήτρη Πιατά, Βάνα Ραμπότα, Ρένα Λύκου και Ελένη Κρίτα θα μεταδίδεται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00 και θα βρεθεί «απέναντι» από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και τους «Φόνους στο καμπαναριό» του Alpha.

Η δεύτερη σειρά του Mega έρχεται σε ημέρα-έκπληξη. Το ερωτικό δικαστικό θρίλερ «Σύγκρουση» με την υπογραφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη, με τους Δημήτρη Καπουράνη, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου και Λεωνίδα Κακούρη, θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. Στόχος του Mega είναι να ενεργοποιήσει εκ νέου τη ζώνη μυθοπλασίας τις Κυριακές (τα προηγούμενα χρόνια μετέδιδε τη «Γη της ελιάς») και να ανακόψει την πορεία του «The Voice» στον ΣΚΑΪ τα Σαββατοκύριακα.

Αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της prime time αναμένονται προσεχώς και στον ΑΝΤ1. Το κανάλι του Αμαρουσίου ετοιμάζεται να βγάλει από τη φαρέτρα του νέα «όπλα» στο entertainment και

στη μυθοπλασία.

Η παραγωγή της νέας δραματικής σειράς «Σπιλιάδες» αναμένεται τις επόμενες ημέρες να παραδώσει τα πρώτα επεισόδια στο κανάλι, με στόχο η πρεμιέρα του να δρομολογηθεί μέσα στον Νοέμβριο.

Ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει άλλες δύο σημαντικές προσθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Νοέμβριο θα κάνει πρεμιέρα στη βραδινή ζώνη του καναλιού το «Extreme makeover home edition» με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη, που υπόσχεται ότι αλλάζει ζωές με ολικές ανανεώσεις σπιτιών.

Σε τροχιά εκκίνησης μπαίνει και το «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η πρωτότυπη εκπομπή βιωματικών συνεντεύξεων έχει ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων και αναμένεται να επανέλθει στην prime time του ΑΝΤ1 τον Νοέμβριο.