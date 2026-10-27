Η κίνηση κάνει «παρέλαση» στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Λεωφόρος Σχιστού – Δείτε LIVE πού υπάρχουν προβλήματα

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Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου σήμερα και η κίνηση κάνει «παρέλαση» σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί αυτή την ώρα στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Σχιστού.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και τη Μεσογείων.

Τμηματικά καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.