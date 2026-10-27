Η κίνηση κάνει «παρέλαση» στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Λεωφόρος Σχιστού – Δείτε LIVE πού υπάρχουν προβλήματα

Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου σήμερα και η κίνηση κάνει «παρέλαση» σε πολλούς δρόμους της Αττικής.
Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί αυτή την ώρα στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Σχιστού.
Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και τη Μεσογείων.
Τμηματικά καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας.
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Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 27, 2026