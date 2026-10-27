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Η κίνηση κάνει «παρέλαση» στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Λεωφόρος Σχιστού – Δείτε LIVE πού υπάρχουν προβλήματα

Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου και η κυκλοφορία καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη σε πολλούς δρόμους της Αττικής, με μποτιλιάρισμα στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού και προβλήματα στη Λεωφόρο Σχιστού. Αυξημένη ροή και καθυστερήσεις εντοπίζονται επίσης στη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Μεσογείων, την Κηφισίας, καθώς και σε βασικά τμήματα της Αττικής Οδού.

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Κοινωνία

κίνηση - Κηφισός
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου σήμερα και η κίνηση κάνει «παρέλαση» σε πολλούς δρόμους της Αττικής.
  • Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Σχιστού, τη Βασιλίσσης Σοφίας, τη Μεσογείων και την Κηφισίας.
  • Καθυστερήσεις που φτάνουν έως και τα 15 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό, τόσο προς Αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παραμονή της 28ης Οκτωβρίου σήμερα και η κίνηση κάνει «παρέλαση» σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί αυτή την ώρα στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Σχιστού.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και τη Μεσογείων.

Τμηματικά καθυστερήσεις καταγράφονται και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.

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