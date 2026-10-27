Συμφωνία-σταθμός Κύπρου και Ισραήλ για νέο σκάφος ανοιχτής θαλάσσης – «Βράζει» η Τουρκία

Η υπογραφή της νέας αμυντικής συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ αποτελεί ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα ενίσχυσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Ναυτικής Διοίκησης της Εθνικής Φρουράς, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας και αποτροπής σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, στην Κύπρο η τελετή υπογραφής της διακρατικής αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ.

Η συμφωνία, η οποία σφραγίστηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Υποστράτηγο (ε.α.) Amir Baram, και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου, Στέλιο Κουντούρη, επικυρώνει τη βαθιά στρατηγική σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες.

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ολοκλήρωσης της συμφωνίας πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραμάτισαν η ισραηλινή Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) υπό τον Ταξίαρχο (ε.α.) Yair Kulas και η Διεύθυνση Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Ικανοτήτων του Κυπριακού Υπουργείου Άμυνας. Η παρουσία της Πρέσβειρας του Ισραήλ στην Κύπρο, Shuli Davidovich, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Israel Shipyards, Eitan Zucker, αλλά και του επικεφαλής της Διεύθυνσης Ναυτικών Συστημάτων της Rafael, Ran Tavor, υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο εκπροσώπησης και τη βαρύτητα που δίνουν οι δύο πλευρές στην υλοποίηση του προγράμματος.

Το νέο OPV

Ο πυρήνας της συμφωνίας περιλαμβάνει την κατασκευή και προμήθεια ενός νέου σύγχρονου Περιπολικού Σκάφους Ανοικτής Θαλάσσης (Offshore Patrol Vessel – OPV) από τα ισραηλινά ναυπηγεία Israel Shipyards. Το νέο αυτό απόκτημα πρόκειται να εξοπλιστεί με ναυτικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία φέρουν την υπογραφή του τεχνολογικού κολοσσού Rafael.

Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνουν:

Τηλεχειριζόμενους Σταθμούς Οπλισμού (RWS): Συστήματα τύπου Typhoon και Mini-Typhoon της Rafael, τα οποία προσφέρουν αυξημένη ακρίβεια εμπλοκής στόχων ημέρα και νύχτα.

Ηλεκτροοπτικά Συστήματα Επιτήρησης και Στόχευσης: Προηγμένους αισθητήρες για τον έγκαιρο εντοπισμό και την παρακολούθηση επιφανειακών και εναέριων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις.

Συστήματα Διαχείρισης Μάχης (CMS) & Επικοινωνιών: Σύγχρονη αρχιτεκτονική τακτικής εικόνας που επιτρέπει στο σκάφος να διασυνδέεται πλήρως με τα υπόλοιπα μέσα της Εθνικής Φρουράς.

Δυνατότητα Φιλοξενίας Οπλισμού: Πλατφόρμες κατάλληλες για την τοποθέτηση ελαφρών πυραυλικών συστημάτων ή/και αντιαεροπορικών αμυντικών λύσεων κάλυψης εγγύς περιοχής.

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει έναν ολοκληρωμένο κύκλο εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών και ναυτικών συστημάτων του υφιστάμενου σκάφους ανοικτής θαλάσσης «Ιωαννίδης» (P61), το οποίο είχε επίσης κατασκευαστεί από την Israel Shipyards και αποτελεί τη ναυαρχίδα της Ναυτικής Διοίκησης Κύπρου.

Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις των δύο Υπουργείων Άμυνας δεν αποκάλυψαν το ακριβές οικονομικό ύψος της συμφωνίας ούτε την ακριβή ημερομηνία παράδοσης του νέου OPV, αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι το συνολικό πακέτο (κατασκευή, εξοπλισμοί Rafael, αναβάθμιση «Ιωαννίδης» και υποστήριξη) κυμαίνεται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα παράδοσης τοποθετείται εντός των επόμενων 24 έως 30 μηνών.

«Βράζει» η Άγκυρα

Η απόκτηση της νέας μονάδας κρούσης και επιτήρησης δεν αποτελεί απλώς μια εξοπλιστική ενίσχυση, αλλά εντάσσεται στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο της τριμερούς στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σε μια περίοδο όπου οι θαλάσσιες ζώνες της Ανατολικής Μεσογείου βρίσκονται στο επίκεντρο ενεργειακών ανταγωνισμών και διεκδικήσεων, η Λευκωσία θωρακίζει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της και ενισχύει την παρουσία της στις θαλάσσιες οδούς.

Η εμβάθυνση των αμυντικών δεσμών Λευκωσίας και Ιερουσαλήμ προκαλεί έντονο εκνευρισμό στην Άγκυρα. Η τουρκική ηγεσία παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία τη συγκρότηση ενός συμπαγούς μετώπου ασφαλείας στην περιοχή, το οποίο αντιλαμβάνεται ως απόπειρα «γεωπολιτικής περικύκλωσης». Η δυνατότητα της Κύπρου να διεξάγει αυτόνομες και διευρυμένες περιπολίες, επιτήρηση και επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης (SAR) σε συντονισμό με τις ισραηλινές δυνάμεις ακυρώνει στην πράξη τα τουρκικά αναθεωρητικά αφηγήματα περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η παρουσία σύγχρονων ισραηλινών συστημάτων μάχης λίγα μόλις μίλια από τα κατεχόμενα και τις τουρκικές ακτές στερεί από την Άγκυρα τη δυνατότητα προβολής ισχύος χωρίς κόστος, ενώ επιβεβαιώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί έναν υπολογίσιμο και ισχυρό πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.