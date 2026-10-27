«Είναι σαν να γύρισα σπίτι μου»: Τα άπταιστα ελληνικά της αναπληρώτριας επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα – ΒΙΝΤΕΟ

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Με ένα βίντεο στο οποίο μιλά με εξαιρετική ευχέρεια ελληνικά, η Γιόκο Μαετζίμα, συστήθηκε στο ελληνικό κοινό, αναλαμβάνοντας τα νέα της καθήκοντα, ως αναπληρώτρια επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα.

Η διπλωμάτης εξέφρασε τη χαρά της για την επιστροφή της στη χώρα μας, την οποία γνωρίζει καλά και με την οποία διατηρεί στενούς δεσμούς εδώ και δεκαετίες.

«Γύρισα στο σπίτι μου»

Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της ιαπωνικής πρεσβείας στο Instagram, η Γιόκο Μαετζίμα μίλησε στα ελληνικά για την επιστροφή της στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο αυτό επαγγελματικό ξεκίνημα.

«Νιώθω σαν να γύρισα στο σπίτι μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι έχει ήδη υπηρετήσει δύο φορές στην Ελλάδα, ενώ έχει διατελέσει και αναπληρώτρια επικεφαλής της ιαπωνικής πρεσβείας στην Κύπρο.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να εργαστώ πάλι σε ελληνικό περιβάλλον», σημείωσε, εντυπωσιάζοντας με την άνεση και την ευχέρεια, με την οποία επικοινωνεί στην ελληνική γλώσσα.

Η επιστροφή της στην Αθήνα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου στη διπλωματική της πορεία, σε μια χώρα με την οποία έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση μέσα από τις διαδοχικές θητείες της, αλλά και την προσωπική της επαφή με την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ποια είναι η Γιόκο Μαετζίμα

Η σχέση της Γιόκο Μαετζίμα με την Ελλάδα, ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν άρχισε να μαθαίνει ελληνικά στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα, αποκτώντας από νωρίς στενή επαφή με τη χώρα και τον πολιτισμό της.

Από το 1992 έως το 1995 υπηρέτησε ως Μορφωτική Ακόλουθος στην πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα. Χρόνια αργότερα, επέστρεψε στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας από το 2013 έως το 2021 καθήκοντα Α΄ Γραμματέως και επικεφαλής του Τμήματος Πολιτικών Υποθέσεων της πρεσβείας.

Στη συνέχεια, από το 2021 έως το 2025, υπηρέτησε ως αναπληρώτρια επικεφαλής της ιαπωνικής πρεσβείας στην Κύπρο.

Πλέον, επιστρέφει στην Αθήνα για να αναλάβει τα νέα της καθήκοντα, έχοντας πίσω της μια μακρά διπλωματική διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή και μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ελλάδα, την οποία, όπως η ίδια δήλωσε, αισθάνεται σαν δεύτερο σπίτι της.