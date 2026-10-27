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Χανιά: Στα «πράσα» δύο νέες γυναίκες που διέρρηξαν σπίτι κοντά στο κέντρο της πόλης

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο γυναικών, ηλικίας 28 και 33 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στην Παλιά Πόλη των Χανίων έπειτα από παραβίαση κατοικίας κοντά στο Ενετικό λιμάνι. Οι δράστιδες έγιναν αντιληπτές από την ιδιοκτήτρια και έναν γείτονα, οδηγώντας στον άμεσο εντοπισμό τους με κλοπιμαία, χρήματα και κοσμήματα μη αιτιολογημένης προέλευσης. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τυχόν εμπλοκή τους σε άλλες περιπτώσεις κλοπών στην περιοχή.

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Περιπολικό, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο νεαρών γυναικών στην περιοχή της Παλιάς Πόλης στα Χανιά, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, οι αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης.
  • Οι δύο δράστιδες παραβίασαν κατοικία αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα αξίας περίπου 600 ευρώ, ωστόσο έγιναν αντιληπτές από την ιδιοκτήτρια και έναν γείτονα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.
  • Στην κατοχή τους βρέθηκαν τα κλοπιμαία καθώς και επιπλέον κοσμήματα και χρήματα, με τις Αρχές, να ερευνούν το ενδεχόμενο, να εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά κλοπής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο νεαρών γυναικών στην περιοχή της Παλιάς Πόλης στα Χανιά, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10/2026), οι αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 33 χρόνων, είχαν παραβιάσει κατοικία επί της οδού Τζαγκαρόλων, κοντά στο Ενετικό λιμάνι και άρπαξαν χρήματα και αντικείμενα, συνολικής αξίας, περίπου 600 ευρώ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κλοπής έγιναν αντιληπτές τόσο από την ιδιοκτήτρια της οικίας όσο και από έναν γείτονα, ο οποίος τις ακολούθησε ενώ λίγο πριν, είχε προλάβει να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Άμεσα, στο σημείο πήγαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τις δύο γυναίκες, εντοπίζοντας στην κατοχή τους, όχι μόνο τα κλοπιμαία που είχαν υφαρπάξει από το συγκεκριμένο σπίτι αλλά και άλλα κοσμήματα και χρήματα, των οποίων την προέλευση, δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν.

Τα ευρήματα στη συνέχεια παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες, ενώ οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα, για να εξακριβώσουν το ενδεχόμενο, να εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά κλοπής, που έχουν καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν.

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