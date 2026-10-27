Χανιά: Στα «πράσα» δύο νέες γυναίκες που διέρρηξαν σπίτι κοντά στο κέντρο της πόλης

Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο νεαρών γυναικών στην περιοχή της Παλιάς Πόλης στα Χανιά, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας (26/10/2026), οι αστυνομικές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, οι δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 33 χρόνων, είχαν παραβιάσει κατοικία επί της οδού Τζαγκαρόλων, κοντά στο Ενετικό λιμάνι και άρπαξαν χρήματα και αντικείμενα, συνολικής αξίας, περίπου 600 ευρώ.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της κλοπής έγιναν αντιληπτές τόσο από την ιδιοκτήτρια της οικίας όσο και από έναν γείτονα, ο οποίος τις ακολούθησε ενώ λίγο πριν, είχε προλάβει να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Άμεσα, στο σημείο πήγαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τις δύο γυναίκες, εντοπίζοντας στην κατοχή τους, όχι μόνο τα κλοπιμαία που είχαν υφαρπάξει από το συγκεκριμένο σπίτι αλλά και άλλα κοσμήματα και χρήματα, των οποίων την προέλευση, δεν μπορούσαν να αιτιολογήσουν.

Τα ευρήματα στη συνέχεια παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες, ενώ οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνα, για να εξακριβώσουν το ενδεχόμενο, να εμπλέκονται και σε άλλα περιστατικά κλοπής, που έχουν καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν.