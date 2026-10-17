Ιάπωνας διπλωμάτης μας ευχαριστεί στα ελληνικά και με στίχους του Καβάφη «για τη φιλοξενία, την καλοσύνη και την ευγένεια» – ΒΙΝΤΕΟ

Την ώρα που η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ απασχολεί ακόμα για την ηχηρή εκδίωξή της από τη θέση της ως πρέσβης στην Ελλάδα, ο Τακάακι Νεμότο, διπλωμάτης της Ιαπωνίας στη χώρα μας, ολοκλήρωσε τη θητεία του ύστερα από τέσσερα χρόνια και παραδίδοντας “μαθήματα” ευγένειας και πολιτισμού, μας αποχαιρετά στα ελληνικά και με στίχους του Καβάφη, ευχαριστώντας μας για τη φιλοξενία και την καλοσύνη που εισέπραξε.

Στο τελευταίο του μήνυμα, λίγο πριν την αναχώρηση, ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας θέλησε να ευχαριστήσει τους Έλληνες αλλά και συναδέλφους του.

«Ήρθε η ώρα να αποχωρήσω από την Ελλάδα μετά από 4 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλοί Έλληνες φίλοι και συνάδελφοι με υποδέχθηκαν θερμά. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την καλοσύνη, την ευγένεια και τη φιλοξενία», είπε.

Στη συνέχεια, επικαλέστηκε τους στίχους του ποιήματος «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον».

«”Σαν έτοιμος από καιρό σαν θαρραλέος, αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που φεύγει”.

Με τους στίχους του Καβάφη χαραγμένους στην καρδιά μου επιστρέφω στην πατρίδα μου την Ιαπωνία», είπε.

Επίσης, αναφέρθηκε και στη διάδοχό του:

«Τη θέση μου θα αναλάβει η κυρία Γιόκιο Μαετζίμα, εξαίρετη και ευγενής συνάδελφος με βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να της παράσχετε την ίδια στήριξη και εμπιστοσύνη με την οποία με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια».

«Να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ», κατέληξε.

Στην ανακοίνωση της δήλωσης, η πρεσβεία της Ιαπωνίας σημείωσε ότι «κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, ο κ. Νέμοτο συνέβαλε στις προσπάθειες για την περαιτέρω ενίσχυση της φιλίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας, μιας φιλίας που βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στις κοινές εμπειρίες και στους διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. Καθώς ολοκληρώνει τη θητεία του, αποχωρεί με βαθιά εκτίμηση για τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν και τις εμπειρίες που απέκτησε, με την πεποίθηση ότι οι στενοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται».