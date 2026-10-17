Νέο «μέτωπο» ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ: Ο Μπαλατσούκας ανέβασε φωτογραφία ΑΙ με Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη αγκαλιά – «Ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης» απαντά η Μαρκογιαννάκη

Δεν έχει τέλος η αντιπαράθεση ΕΛΑΣ–ΠΑΣΟΚ, με τους αναπληρωτές εκπροσώπους των δύο κομμάτων Γιώργο Μπαλατσούκα και Όλγα Μαρκογιαννάκη να παίρνουν τη σκυτάλη.

Ο κ. Μπαλατσούκας δημοσίευε στα social media μία φωτογραφία, που δημιουργήθηκε με ΑΙ, η οποία δείχνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι αγκαλιά με τον Νίκο Ανδρουλάκη, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο, να σχολιάσει την τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Βάσιας Αναστασίου που είχε δηλώσει περήφανη για τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.

«Το ΠΑΣΟΚ πράγματι συγκυβέρνησε με την Νέα Δημοκρατία, είμαι προσωπικά πάρα πολύ περήφανη για αυτή την συγκυβέρνηση που έσωσε τη χώρα από να πέσει στα βράχια. Εμείς καταστρέψαμε ολόκληρη παράταξη για να μην πέσει η χώρα στα βράχια» είχε πει μεταξύ άλλων στο Action24.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της ΕΛ.Α.Σ έγραψε: «Κυριάκο, ακούς; Είναι περήφανο το ΠΑΣΟΚ για τη συγκυβέρνηση με ΝΔ. Τελικά, ποιος θα σώσει ποιον;»

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Για fake news έκανε λόγο σε ανάρτησή της η Όλγα Μαρκογιαννάκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Fake news που θα ζήλευε και η “Ομάδα Αλήθειας”. Μόνο που ο πανικός είναι κακός σκηνοθέτης και η λάσπη γυρνάει πάντα πίσω σε αυτόν που την πετά.

Μια φωτογραφία από το AI και από την αχαλίνωτη φαντασία του κυρίου Μπαλατσούκα δεν μπορεί να κρύψει την πραγματική φωτογραφία που μπορεί οποιοσδήποτε να βρει στο Google: Τον κύριο Τσίπρα αγκαλιά με τον ακροδεξιό Πάνο Καμμένο. Ο λαός έχει μνήμη. Η δική του αγκαλιά με την Ακροδεξιά του Καμμένου έγινε συγκυβέρνηση και ντροπή για τον προοδευτικό χώρο».

«Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έχει μάλλον κοντή μνήμη. Να του θυμίσουμε πως χαρακτήριζε ο ίδιος το 2015 τους κύριους Τσίπρας και Καμμένο στο άρθρο του στο Inzone: «Ακόμα και αν ορισμένοι γραφικοί, συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη, επαναλαμβάνουν ανήθικα τη διελκυστίνδα της αυταπάτης, ακόμα και αν εξακολουθούν να το παίζουν δήθεν αντιμνημονιακοί, το μνημόνιο είναι εδώ και μας περιμένει να το εφαρμόσουμε».

Τότε ήταν «γραφικοί», «συνεπείς με την ακρίβεια στα ψεύδη» και «δήθεν αντιμνημονιακοί»; Σήμερα τους ακολουθεί. Οι αντιφάσεις του κυρίου Μπαλατσούκα δείχνουν πως μάλλον έχει παρακολουθήσει ταχύρρυθμα μαθήματα προσωπικά από τον κύριο Τσίπρα», τονίζει η κ. Μαρκογιαννάκη.

Βάσια Αναστασίου: Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι

Εν τω μεταξύ η Βάσια Αναστασίου επανήλθε το πρωί του Σαββάτου στο θέμα, μιλώντας στο OPEN. «Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Και ο κ. Τσίπρας φαίνεται πως δεν μπορεί να αποβάλει την παλιά του συνήθεια: να διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και να παρουσιάζει τα γεγονότα όπως τον βολεύουν.

Αυτό, όμως, δεν μοιάζει με απλή εμμονή ούτε με κάποιο τυχαίο λάθος. Μοιάζει με συνειδητή, μεθοδευμένη προσπάθεια παραπλάνησης. Δεν είχαν τίποτα καλύτερο να κάνουν Παρασκευή βράδυ από το να κλειστούν στα υπόγεια και στα λαγούμια τους, για να επιδοθούν στην προσφιλή τους τέχνη της κοπτοραπτικής;

Βρίσκονται σε πολιτικό βέρτιγκο και αυτό φαίνεται καθημερινά. Έχουν φτάσει στο σημείο να επιχειρούν να παρουσιάσουν ακόμη και τον κ. Καμμένο ως εκπρόσωπο ενός έντιμου, λαϊκού κόμματος. Η πολιτική διαστρέβλωση, βλέπετε, δεν έχει όρια όταν το παρελθόν γίνεται βάρος και η αλήθεια εμπόδιο.

Ναι, είμαι περήφανη για την πορεία της παράταξής μας. Εσείς, αλήθεια, είστε περήφανοι για τη δική σας; Είστε περήφανοι για τον κ. Τσίπρα που έσπευδε περιχαρής να φωτογραφηθεί με την αποπεμφθείσα πρέσβειρα των ΗΠΑ;

Είστε περήφανοι για την προσπάθεια να ξεπλυθούν οι ευθύνες της κυβέρνησης Καραμανλή, επί των ημερών της οποίας το δημόσιο χρέος έφτασε περίπου στο 130% του ΑΕΠ και το έλλειμμα εκτοξεύτηκε στο 15,4%;

Είστε περήφανοι για τις υποσχέσεις περί «σεισάχθειας» και σκισίματος των μνημονίων, που κατέληξαν σε μια σκληρή πραγματικότητα για τους πολίτες; Είστε περήφανοι για τη διάλυση του κόμματος που σας ανέδειξε, για την εγκατάλειψη πολιτικών συντρόφων που μέχρι χθες ήταν συνοδοιπόροι σας και για την ευκολία με την οποία όσοι κάποτε σας στήριζαν μετατράπηκαν σε πολιτικά βαρίδια;

Γιατί υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά που φαίνεται πως δυσκολεύεστε να κατανοήσετε: Άλλο να αναλαμβάνεις το πολιτικό κόστος για να μη χρεοκοπήσει η χώρα και άλλο να υπονομεύεις την εμπιστοσύνη των πολιτών, μόνο και μόνο για να μη χάσεις την καρέκλα της εξουσίας.

Το πρώτο μπορεί να είναι δύσκολο, επώδυνο και πολιτικά κοστοβόρο. Το δεύτερο, όμως, αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη σχέση πολιτικής και κοινωνίας. Η ιστορία δεν ξαναγράφεται με κοπτοραπτική, ούτε το πολιτικό παρελθόν ξεπλένεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα» ανέφερε αργότερα σε ανάρτησή της.