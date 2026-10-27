Ισραήλ: Επεισόδια και καταγγελίες για παρατυπίες στις κρίσιμες εκλογές – Η μάχη του Νετανιάχου για την εξουσία και οι 61 έδρες

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Με επεισόδια έξω από εκλογικά τμήματα, καταγγελίες για ελλείψεις ψηφοδελτίων και αντιπαράθεση για ενδεχόμενη παράνομη παρακολούθηση ψηφοφόρων διεξάγονται σήμερα, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ. Πρόκειται για την πρώτη εκλογική αναμέτρηση μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τους πολέμους που ακολούθησαν στη Μέση Ανατολή, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διεκδικεί νέα θητεία σε ένα βαθιά διχασμένο πολιτικό περιβάλλον.

Οι κάλπες άνοιξαν το πρωί, με περισσότερους από 7,3 εκατομμύρια πολίτες να έχουν δικαίωμα ψήφου. Ωστόσο, οι πρώτες ώρες της διαδικασίας σημαδεύτηκαν από καταγγελίες κομμάτων για βανδαλισμούς, επιθέσεις και πιθανές παρατυπίες.

Πέρα από τα περιστατικά της εκλογικής ημέρας, το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του ο Guardian, πολλοί Ισραηλινοί χαρακτηρίζουν τη σημερινή αναμέτρηση ως την κρισιμότερη στην ιστορία της χώρας, καθώς θα καθορίσει όχι μόνο την πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου, αλλά και τη μελλοντική πορεία του Ισραήλ μετά από τρία χρόνια πολεμικών συγκρούσεων.

Επιθέσεις και βανδαλισμοί έξω από εκλογικά τμήματα

Καταγγελίες για βίαια επεισόδια καταγράφηκαν σε περιοχές με ισχυρή παρουσία υπερορθόδοξων Εβραίων.

Σύμφωνα με το Times of Israel, στελέχη του κόμματος Charedi Public κατήγγειλαν ότι εκλογικά περίπτερα που είχαν εγκαταστήσει έξω από εκλογικά τμήματα υπέστησαν καταστροφές στις πόλεις Μπνέι Μπρακ, Μπέιτ Σεμές και Μπετάρ Ιλίτ.

Οι εκπρόσωποι του κόμματος υποστήριξαν ότι δέχθηκαν επιθέσεις, ενώ σχετικό βίντεο που δημοσιοποίησε ο δημοσιογράφος Χεζκί Μπαρούχ φέρεται να καταγράφει τις ζημιές σε ένα από τα περίπτερα.

Το κόμμα ανακοίνωσε ότι υπέβαλε καταγγελίες στην αστυνομία και στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, ζητώντας να προστατευθεί το δικαίωμα ψήφου στις υπερορθόδοξες κοινότητες.

פעילי מפלגת ׳הציבור החרדי׳ טוענים שהותקפו וכי הושחתו דוכני הסברה, מחוץ לשורת קלפיות בערים בני ברק, בית שמש ובית״ר עילית. תלונה הוגשה לועדת הבחירות ולמשטרת ישראל. במפלגה אמרו כי הם קוראים למשטרת ישראל לפעול ולשמור על זכות ההצבעה בערים החרדיות. https://t.co/3kUfjV0cqd — חזקי ברוך (@HezkeiB) October 27, 2026

Καταγγελία για εξαφάνιση ψηφοδελτίων στην Κιριάτ Όνο

Ζήτημα προέκυψε και στην πόλη Κιριάτ Όνο, όπου το κόμμα Ισραέλ Μπεϊτένου, υπό τον Αβίγκντορ Λίμπερμαν, κατήγγειλε ότι τα ψηφοδέλτιά του απουσίαζαν από συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ειδησεογραφικό μέσο News 08, η καταγγελία αφορά το εκλογικό τμήμα υπ’ αριθμόν 45, στην οδό Γκάμλα 10.

Το κόμμα υποστήριξε ότι τα ψηφοδέλτιά του δεν είχαν τοποθετηθεί από την έναρξη της διαδικασίας και απευθύνθηκε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, ζητώντας να εξεταστεί το περιστατικό.

Πρόκειται για καταγγελία του κόμματος και όχι για επιβεβαιωμένη διαπίστωση αλλοίωσης της εκλογικής διαδικασίας.

Αντιπαράθεση για εφαρμογή παρακολούθησης ψηφοφόρων

Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε όταν το κόμμα B’Yachad του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ κατηγόρησε εκπροσώπους του Λικούντ ότι χρησιμοποιούσαν εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για να παρακολουθούν την προσέλευση ψηφοφόρων στα εκλογικά τμήματα.

Σύμφωνα με το Times of Israel, το κόμμα υποστήριξε ότι πληροφορίες διαβιβάζονταν παράνομα προς τον κομματικό μηχανισμό του Νετανιάχου και ανακοίνωσε ότι προσέφυγε στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Η Επιτροπή απέρριψε τις καταγγελίες, επισημαίνοντας ότι δεν είχε λάβει αναφορές που να επιβεβαιώνουν τέτοια δραστηριότητα.

Αναγνώρισε μόνο ένα μεμονωμένο περιστατικό φωτογράφισης σε εκλογικό τμήμα, το οποίο σταμάτησε έπειτα από συστάσεις προς την εμπλεκόμενη υπάλληλο.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή, μόλις στις 22 Οκτωβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απαγόρευσε στους εκπροσώπους των κομμάτων να καταγράφουν ψηφιακά και να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων.

Νετανιάχου εναντίον Άιζενκοτ: Η μάχη για την πρωθυπουργία

Στο επίκεντρο της εκλογικής αναμέτρησης βρίσκεται ο 76χρονος Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει κυβερνήσει το Ισραήλ επί 19 χρόνια.

Ο πρωθυπουργός ζητά νέα εντολή έχοντας την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξακολουθεί να δικάζεται για τρεις υποθέσεις διαφθοράς.

Κεντρικός αντίπαλός του είναι ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής του νέου κόμματος Γιασάρ, το όνομα του οποίου σημαίνει «Εντιμότητα».

Ο Άιζενκοτ έχει βιώσει προσωπικά τις απώλειες του πολέμου στη Γάζα, καθώς ο γιος του και δύο ανίψια του σκοτώθηκαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις το 2024.

Σύμφωνα με τον Guardian, έχει οικοδομήσει την προεκλογική του εκστρατεία γύρω από την εικόνα ενός πολιτικού που διαφέρει από τον Νετανιάχου, προβάλλοντας την αξιοπιστία και τη λογοδοσία ως βασικές προτεραιότητες.

Στην αντιπολίτευση συμμετέχουν επίσης ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν και ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής των Δημοκρατών.

Η 7η Οκτωβρίου και το ζήτημα της ασφάλειας

Τρία χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, το ζήτημα της ασφάλειας εξακολουθεί να κυριαρχεί στην ισραηλινή πολιτική σκηνή.

Οι αντίπαλοι του Νετανιάχου κατηγορούν την κυβέρνησή του για τις αποτυχίες που επέτρεψαν την επίθεση και ζητούν τη συγκρότηση ανεξάρτητης κρατικής επιτροπής έρευνας.

Ο ίδιος επιδιώκει να μεταθέσει μέρος της ευθύνης στις υπηρεσίες ασφαλείας, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι διαθέτει την εμπειρία και τις διεθνείς επαφές που απαιτούνται για να προστατεύσει τη χώρα.

Η προεκλογική αντιπαράθεση έχει λάβει ιδιαίτερα οξείς διαστάσεις. Ο Νετανιάχου δημοσίευσε πρόσφατα εικόνα δημιουργημένη με Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία απεικόνιζε πυρηνική έκρηξη στο Τελ Αβίβ, προειδοποιώντας για τις συνέπειες που, κατά τον ίδιο, θα είχε η επικράτηση της αντιπολίτευσης.

Οι οικογένειες των θυμάτων διαδήλωσαν πριν ανοίξουν οι κάλπες

Η εκλογική ημέρα ξεκίνησε με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκέντρωση στο Τελ Αβίβ.

Συγγενείς θυμάτων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου συγκεντρώθηκαν στις 06:29 το πρωί, ακριβώς την ώρα που είχε αρχίσει η επίθεση της Χαμάς το 2023.

Κρατώντας φωτογραφίες των ανθρώπων που έχασαν, τήρησαν ενός λεπτού σιγή και κάλεσαν τους Ισραηλινούς να θυμηθούν τα θύματα όταν ψηφίσουν.

«Τρία χρόνια μετά τη σφαγή, οι αγαπημένοι μας δεν θα ψηφίσουν σήμερα», ανέφεραν, ζητώντας από τους πολίτες να προσέλθουν στις κάλπες.

Οι οικογένειες δεν υποστηρίζουν επισήμως συγκεκριμένο κόμμα, αλλά επιμένουν στη συγκρότηση ανεξάρτητης κρατικής επιτροπής για τη διερεύνηση των γεγονότων της 7ης Οκτωβρίου.

Η στρατιωτική θητεία, η ακρίβεια και η διεθνής απομόνωση

Η ασφάλεια δεν αποτελεί το μοναδικό ζήτημα που απασχολεί τους ψηφοφόρους.

Το υψηλό κόστος ζωής, η διεθνής απομόνωση της χώρας και οι συνέπειες των πολέμων στη Γάζα και στο Ιράν βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο της εκλογικής αντιπαράθεσης.

Ιδιαίτερη ένταση προκαλεί η εξαίρεση των υπερορθόδοξων Εβραίων από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Τα υπερορθόδοξα κόμματα που στηρίζουν τον Νετανιάχου επιδιώκουν να διατηρήσουν τις εξαιρέσεις και τις κρατικές επιδοτήσεις για θρησκευτικές σπουδές.

Αντίθετα, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την κατάργησή τους, σε μια περίοδο κατά την οποία χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν υπηρετήσει στα πολεμικά μέτωπα.

Παράλληλα, η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η βία των εποίκων έχουν προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και κυρώσεις.

Γιατί οι 61 έδρες είναι το μεγάλο εκλογικό στοίχημα

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές έδειχναν ότι το Λικούντ και οι κυβερνητικοί εταίροι του Νετανιάχου δεν συγκεντρώνουν τις 61 έδρες που απαιτούνται για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην Κνεσέτ των 120 μελών.

Ωστόσο, η απώλεια της πλειοψηφίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι η αντιπολίτευση θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση.

Το βασικό πρόβλημα είναι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου.

Τα περισσότερα εβραϊκά ισραηλινά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει τη συγκυβέρνηση με κόμματα που εκπροσωπούν τους Παλαιστίνιους πολίτες του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι τελευταίοι θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν συνολικά από 12 έως 15 έδρες, οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές για τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής πλειοψηφίας.

Παλαιστίνιοι πολιτικοί έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να στηρίξουν κυβέρνηση μειοψηφίας, προκειμένου να απομακρυνθεί ο Νετανιάχου από την εξουσία.

Υπάρχει και σχετικό προηγούμενο, καθώς το 2021 το κόμμα Ραάμ του Μανσούρ Αμπάς συμμετείχε στον κυβερνητικό συνασπισμό του Ναφτάλι Μπένετ.

Τα μικρά κόμματα που μπορούν να ανατρέψουν τις ισορροπίες

Καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί και η τύχη δύο μικρότερων κομμάτων που βρίσκονται κοντά στο εκλογικό όριο του 3,25%.

Το ακροδεξιό Άμχα Γισραέλ, υπό τον πρώην στρατηγό Όφερ Βίντερ, έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει τον Νετανιάχου εφόσον εισέλθει στην Κνεσέτ.

Από την άλλη, το κόμμα Έφεδροι, που ζητά καθολική στρατιωτική θητεία, έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση που θα εξαρτάται είτε από υπερορθόδοξα κόμματα είτε από παλαιστινιακές πολιτικές δυνάμεις.

Η είσοδος ή ο αποκλεισμός τους από τη Βουλή μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τις διαθέσιμες κυβερνητικές συνεργασίες.

#WATCH | Jerusalem, Israel: Voters in Israel have started casting ballots as polling stations opened across Israel at 7 am local time. 7.3 million people are eligible to cast their ballots for the 26th Knesset. (Outside visuals from a polling station) https://t.co/g7S9PMcvVh — ANI (@ANI) October 27, 2026

Πότε κλείνουν οι κάλπες και πώς θα σχηματιστεί κυβέρνηση

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 22:00 τοπική ώρα, οπότε θα ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων εξόδου.

Οι πρώτες ενδείξεις από την πραγματική καταμέτρηση αναμένονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, ωστόσο η τελική εικόνα μπορεί να καθυστερήσει εάν η είσοδος μικρών κομμάτων στην Κνεσέτ κριθεί με μικρή διαφορά.

Μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων και θα αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον πολιτικό που εκτιμά ότι διαθέτει τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο εντολοδόχος θα έχει στη διάθεσή του έως 42 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η σημερινή εκλογική αναμέτρηση θα καθορίσει τη σύνθεση της νέας Κνεσέτ. Το ποιος, όμως, θα κυβερνήσει τελικά το Ισραήλ ενδέχεται να κριθεί σε μια μακρά περίοδο πολιτικών διαπραγματεύσεων, με τις εξελίξεις να έχουν συνέπειες που ξεπερνούν κατά πολύ τα σύνορα της χώρας.