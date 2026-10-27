Γιώργος Χρυσοστόμου: Οι υπαρξιακές σκέψεις, η αυτοκριτική και οι δύο ώρες μέσα σε φέρετρο – «Όταν ήρθαν τα γαρίφαλα, εκεί άρχισα λίγο να…»

Για τις υπαρξιακές σκέψεις που τον απασχόλησαν πρόσφατα, τις αλλαγές στη συμπεριφορά του και την εμπειρία ενός γυρίσματος, κατά το οποίο παρέμεινε για δύο ώρες μέσα σε φέρετρο, μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου. Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show», τα μεσάνυχτα της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026.

Η αυτοκριτική για τη συμπεριφορά του στο παρελθόν

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε αρχικά στην εικόνα που είχαν σχηματίσει άλλοι για τον χαρακτήρα του, εξηγώντας ότι η συστολή και ο φόβος της αμηχανίας επηρέαζαν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόταν.

«Παρ’ όλα αυτά, νομίζω ότι από υπερβολική συστολή ή φόβο μην ντραπώ, κάτι το οποίο υπάρχει από πολύ, πολύ παλιά, έβγαινε ίσως μια περσόνα λίγο πιο έντονη. Συν τοις άλλοις, πολλές φορές κουβαλούσα ίσως και την περσόνα που έπαιζα στην τηλεόραση ή στο θέατρο εκείνη την εποχή», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το αν είχε δεχτεί αρνητικούς χαρακτηρισμούς, απάντησε: «Καλά, εννοείται. Φυσικά. Ου μπλέξεις. Ου μπλέξεις. Red flag. Όλα αυτά τα έχω ακούσει».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ορισμένοι άνθρωποι δυσκολεύονταν να διαχειριστούν την ειλικρίνειά του, ενώ αναγνώρισε ότι στο παρελθόν έθετε τα προσωπικά του όρια με λιγότερο διακριτικό τρόπο.

«Το “απρόβλεπτος” ίσως είναι ένας χαρακτηρισμός, ξέρω ’γω, δεν ξέρω. Το “αφοπλιστικά ειλικρινής” επίσης είναι κάτι το οποίο πολύς κόσμος δεν διαχειρίζεται. Ή το ότι οριοθετούσα μάλλον με πιο άκομψο τρόπο κάποια πράγματα απ’ ό,τι τα οριοθετώ τώρα», σημείωσε.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ακόμη ότι συνήθιζε να εκλαμβάνει προσωπικά ακόμη και συνηθισμένες συμπεριφορές των ανθρώπων γύρω του, αποδίδοντάς τους ορισμένες φορές προθέσεις που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

«Το ότι τα έπαιρνα λίγο όλα προσωπικά. Ότι όλα λίγο συμβαίνουν… Δηλαδή, έλεγε ο άλλος “καλημέρα” και έλεγα εγώ “Τι εννοείς καλημέρα; Δεν καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο μου απευθύνεσαι έτσι”», είπε.

«Γιατί καμιά φορά ακούς και η κάμερά σου βλέπει τα πράγματα τελείως διαστρεβλωμένα σε σχέση με την πραγματικότητα. Ή μπορεί να νομίζεις ότι ο άλλος έχει κακή πρόθεση, ενώ δεν έχει στ’ αλήθεια», συμπλήρωσε.

Όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε τι θα άλλαζε εάν μπορούσε να επιστρέψει στα νεανικά του χρόνια, ο Γιώργος Χρυσοστόμου στάθηκε στις διαπροσωπικές σχέσεις και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τον εαυτό του.

«Σε κάτι διαπροσωπικές σχέσεις θα είχα πάρει κάποιες άλλες αποφάσεις», απάντησε, προσθέτοντας: «Ε, λίγο την έπαρση. Εννοώ, θα μου έδινα τα χαστούκια λίγο πιο νωρίς».

«Με έπιασε ένα “για ποιο λόγο να υπάρχω;”»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την ανάγκη του να εξελίσσεται τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Παράλληλα, περιέγραψε μια πρόσφατη περίοδο έντονου υπαρξιακού προβληματισμού, η οποία επηρέασε και τη σωματική του διάθεση.

«Εγώ θέλω να εξελίσσομαι και σαν άντρας και σαν άνθρωπος, εννοώ σε επίπεδο πνευματικότητας, και σαν ηθοποιός. Και όλα αυτά, λίγο το ένα μπορεί να βοηθήσει το άλλο, γιατί δεν έχει κάποιο άλλο νόημα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε τις σκέψεις που έκανε τις προηγούμενες ημέρες, όταν άρχισε να αναρωτιέται για τον σκοπό της καθημερινής του προσπάθειας.

«Εμένα αυτές τις μέρες με έπιασε ένα “για ποιο λόγο να υπάρχω;”. Με έπιασε ένα τέτοιο. Λέω, τώρα γιατί; Λέω, γιατί να πάω; Γιατί να πάω; Στη δουλειά θα πάω. Δεν είναι ότι δεν θα πάω, αλλά λέω τώρα γιατί να προσπαθήσω να…», είπε.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο βίωσε αυτή την κατάσταση, συνέχισε: «Με έπιασε ένα τέτοιο έντονο, το οποίο σε ρίχνει και σωματικά στο κρεβάτι. Δεν θες να σηκωθείς το πρωί ή δεν θες να σηκωθείς το απόγευμα. Και μετά κάπως λέω “ΟΚ, πάμε”. Γιατί έτσι είναι η πιο επιστημονική απάντηση που έχω πάρει».

Η εμπειρία από το γύρισμα μέσα σε φέρετρο

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου περιέγραψε επίσης τις συνθήκες ενός γυρίσματος για την τηλεοπτική σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», στο οποίο χρειάστηκε να παραμείνει ξαπλωμένος μέσα σε φέρετρο για περίπου δύο ώρες.

Όπως εξήγησε, η παρουσία των υπόλοιπων συμμετεχόντων στη σκηνή και η διαδικασία της προετοιμασίας επηρέασαν την ψυχολογία του. Ιδιαίτερα τον δυσκόλεψε η στιγμή που τοποθετήθηκαν γαρίφαλα πάνω του, καθώς έπρεπε να παραμείνει ακίνητος για τις ανάγκες του πλάνου.

«Ξάπλωσα και αυτό που με επηρέασε ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονταν γύρω μου, γιατί είχαμε τέσσερις μαυροφορεμένες κυρίες που θα τραγουδούσαν τα τραγούδια του θανάτου και τον κόσμο που περνούσε από δίπλα. Οπότε, από τους γύρω μου πήρα μια ένταση. Όταν ήρθαν τα γαρίφαλα, εκεί άρχισα λίγο να… γιατί σε σκεπάζει ένα πράγμα και δεν μπορείς να κουνηθείς, για να μη χαλάσει το πλάνο. Οπότε ήμουν με καλαμάκι ένα δίωρο», περιέγραψε.

Ο ηθοποιός ανέφερε ακόμη ότι η ζέστη τον έκανε να ιδρώσει, ενώ κάποια στιγμή αισθάνθηκε σαν να είχε αποκοιμηθεί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι δεν επρόκειτο για κάποια μεταφυσική εμπειρία, αλλά για κάτι που έμοιαζε με όνειρο.

«Έμεινα δύο ώρες. Ίδρωσα γιατί ήταν πολύ ζεστά και κάποια στιγμή ήταν σαν να με πήρε ο ύπνος, αλλά δεν ήταν και ακριβώς. Και κάπου πήγα μια βόλτα, αλλά όχι… Όχι μεταφυσικά. Κάπου είδα ένα ψιλό όνειρο ότι περπατούσα. Αλλά χαίρομαι που έζησα αυτή την εμπειρία. Φυσικά, μετά δεν μπήκα στο χώμα. Στο πλάνο, στο χώμα δεν ήμουν εγώ, αλλά στο φέρετρο ναι. Ήταν λίγο κάπως», διευκρίνισε.