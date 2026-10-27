Βραζιλία: Ο Τραμπ χαρακτήρισε «στημένες» τις προεδρικές εκλογές μετά την επανεκλογή του Λούλα

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Τη διαδικασία διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία αμφισβήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τες «στημένες», μία ημέρα μετά την επικράτηση του κεντροαριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα απέναντι στον συντηρητικό Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο καταμέτρησης των ψήφων, ενώ χαρακτήρισε «πολύ παράξενη» τη δίωρη παράταση της ψηφοφορίας.

«Δεν υποστήριξα κανέναν, αλλά έμοιαζε με άλλη μια στημένη εκλογή», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Παρότι δεν είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή του στον Φλάβιο Μπολσονάρου, ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη «μεγάλη νίκη» του στον πρώτο γύρο, όταν ο Βραζιλιάνος γερουσιαστής είχε επικρατήσει του Λούλα.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου είναι γιος του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, ο οποίος κυβέρνησε τη χώρα από το 2019 έως το 2022 και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ωστόσο, στον δεύτερο γύρο ο Λούλα ανέτρεψε τα προγνωστικά και εξασφάλισε την επανεκλογή του, συγκεντρώνοντας 51,8% των ψήφων, έναντι 48,2% του Μπολσονάρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ