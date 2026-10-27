Μαριέλλα Σαββίδου: «Με βρήκαν χαμένη, δεν ήξερα άνθρωπο και δεν με άφησαν ποτέ μόνη μου» – Η γνωριμία της με την οικογένεια του Νίκου Αλιάγα

Το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η Μαριέλλα Σαββίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», με την Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη. Η γνωστή ηθοποιός, στη συνέντευξή της αναφέρθηκε στα φοιτητικά της χρόνια στο Παρίσι και στη γνωριμία της με την οικογένεια του Νίκου Αλιάγα, που την στήριξαν πολύ εκείνη την περίοδο.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για τα φοιτητικά της χρόνια στο Παρίσι, η Μαριέλλα Σαββίδου είπε ότι: «Όταν ήμουν στο Παρίσι, επειδή είχα μόλις φύγει από την Κύπρο 18 ετών, ήμουν του στυλ “θέλω να τα κάνω όλα”. Όπου με προσκαλούν, αφρικανικό φεστιβάλ πήγαινα, μας έδωσαν κάποιο πάσο στην εβδομάδα μόδας, πήγα. Ό,τι μου έδιναν, έτρεχα εγώ σαν τρελή.

Εντωμεταξύ εγώ είχα κάνει οντισιόν και πέρασα σε ένα μιούζικαλ από τον δεύτερο χρόνο, όπου ξεκίνησα σε πολύ μικρό ρόλο και σταδιακά εξελίχθηκα. Ενώ ήμουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε έτρεχα στο πανεπιστήμιο, έτρεχα στις πρόβες, ήμουν… Στην αρχή έμενα στις καλόγριες. Γιατί εμείς δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος. Οπότε εγώ δεν μπορούσα να βρω διαμέρισμα, δεν είχα κάποιον να με εγγυηθεί».

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός εξήγησε πως: «Δεν πέρασα καθόλου καλά στις καλόγριες, ήταν απαίσια, έπρεπε να ερχόμαστε σπίτι στις οχτώ. Ευτυχώς εκείνα τα χρόνια γνώρισα μία καταπληκτική οικογένεια Ελλήνων, να είναι καλά η συμφοιτήτριά μου, η Μαρία Αλιάγα, η αδελφή του Νίκου.

Ήμασταν σε ένα αμφιθέατρο με 1000 άτομα, δεν ξέρω, και ξαφνικά ακούω μία να μιλάει ελληνικά και να λέει σε μία άλλη: “Άσε με, θα πάω να την ρωτήσω”. Και έρχεται κατά πάνω μου, που είμαι εγώ καθισμένη κάπου ψηλά στο αμφιθέατρο, και με ρωτάει: “Είσαι Ελληνίδα;”. Της απάντησα θετικά και μου είπε: “Πάμε τώρα για καφέ”».

«Θα τους ευχαριστώ πάντα, είναι υπέροχοι»

«Να πω ότι είναι Πρωτοχρονιά, είχα φτάσει από το αεροδρόμιο αργά και δεν με άφησαν να μπω στις καλόγριες. Πήρα κλαμένη την Μαρία Αλιάγα και ήρθε ο κύριος Ανδρέας, ο πατέρας της, που ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, και η κυρία Χαρούλα, η οποία είναι φανταστική, θεά και πρέπει να γίνει μεγάλη σταρ γιατί είναι απίστευτη κωμικός, και με πήραν και έμεινα στο σπίτι τους. Και σιγά σιγά αποφάσισα ότι θα φύγω από τις καλόγριες.

Ο Νίκος είχε ξεκινήσει να κάνει πράγματα. Ήταν στο Euronews, ήταν σε μία εκπομπή στο κρατικό κανάλι που ήταν ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε ήδη ξεκινήσει να είναι γνωστός», πρόσθεσε η Μαριέλλα Σαββίδου.

«Αλλά θέλω να πω κάτι, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που με βρήκαν εμένα μόνη, χαμένη στο Παρίσι, δεν ήξερα άνθρωπο, δεν με άφησαν ποτέ μόνη μου. Θα τους ευχαριστώ πάντα, είναι υπέροχοι», τόνισε.