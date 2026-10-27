Πόλεμος στην Ουκρανία: Θύματα και τραυματίες στο Κίεβο έπειτα από πυραυλική επίθεση – Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης

Πυραυλική επίθεση έπληξε εκπαιδευτικό ίδρυμα, πάρκο, κατοικίες και το μετρό του Κιέβου, προκαλώντας θύματα και τραυματισμούς. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και επισήμανε τις συνέπειες των καθυστερήσεων στην παροχή αντιαεροπορικής άμυνας.

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Κατεστραμμένο κτίριο σε χώρο αναψυχής στην περιφέρεια της Οδησσού, έπειτα από ρωσική επίθεση στις 23 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Ολέχ Κίπερ / Telegram)
Κατεστραμμένο κτίριο σε χώρο αναψυχής στην περιφέρεια της Οδησσού, έπειτα από ρωσική επίθεση στις 23 Οκτωβρίου 2026. (Φωτογραφία: Ολέχ Κίπερ / Telegram)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Κίεβο, μετά την πυραυλική επίθεση της Δευτέρας, η οποία έπληξε εκπαιδευτικό ίδρυμα, πάρκο, κατοικίες και το μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας.
  • Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι υπάρχουν «θύματα και τραυματίες», διευκρινίζοντας πως ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.
  • Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η απειλή παραμένει διαρκής, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι καθυστερήσεις στην παροχή αντιαεροπορικής άμυνας συμβάλλουν στην τρομοκρατία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στο Κίεβο, μετά την πυραυλική επίθεση της Δευτέρας, η οποία έπληξε εκπαιδευτικό ίδρυμα, πάρκο, κατοικίες και το μετρό της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι υπάρχουν «θύματα και τραυματίες», διευκρινίζοντας πως ο ακριβής αριθμός των νεκρών και των τραυματιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η απειλή παραμένει διαρκής, καθώς επιθέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή σε πόλεις και χωριά της χώρας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι καθυστερήσεις στην παροχή αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία συμβάλλουν, υπό αυτές τις συνθήκες, στην τρομοκρατία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των συνεχιζόμενων απειλών.

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