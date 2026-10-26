Μαρία Αντωνά σε Ζήνα Κουτσελίνη: «Με ενοχλεί η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη»

Το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, η Ζήνα Κουτσελίνη και η ομάδα της εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», σχολίασαν τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε η παρουσιάστρια για το «MEGA Non Stop», προκάλεσε την αντίδραση της Μαρίας Αντωνά, η οποία απάντησε με μία ανάρτησή της στο Instagram προφίλ της.

Μιλώντας για τα σκηνικά των εκπομπών του Σαββατοκύριακου, η Ζήνα Κουτσελίνη είπε: «Στο MEGA είναι ένα τραπέζι και ένας πάγκος. Δεν μπορώ να το δω με τίποτα γιατί νιώθω ότι δεν χωράνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ο ένας σπρώχνει τον άλλον για να πάρει το πλάνο. Δηλαδή ένα μίνι, δύο άνδρες και η ενημέρωση».

Η Μαρία Αντωνά, η οποία συμπαρουσιάζει το «MEGA Non Stop», ακούγοντας την τοποθέτηση της Ζήνας Κουτσελίνη για την εκπομπή, έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram: «Θα περίμενα από μια γυναίκα με τόσα χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση να γνωρίζει πως καμία επαγγελματική παρουσία δεν είναι “μίνι” όταν πίσω της υπάρχουν δουλειά, προσπάθεια και αξιοπρέπεια.

Δεν με ενοχλεί να είμαι στην αρχή μιας διαδρομής ή να έχω ακόμη πολλά να μάθω. Με ενοχλεί, όμως, η ευκολία με την οποία μια γυναίκα επιχειρεί να υποτιμήσει μια άλλη».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Αντελίνα Βαρθακούρη, η οποία είναι καλή φίλη της Μαρίας Αντωνά, δημοσίευσε σε Instagram story μία φωτογραφία της παρουσιάστριας και ανέφερε σε κείμενό της: «Η Μαρία μου, η φίλη της καρδιάς μου, η πιο φωτεινή ψυχή, ο άνθρωπος που θα τρέξει για τους δικούς της ανεξαρτήτως ώρας και δικών της υποχρεώσεων, η επαγγελματίας που ξεκίνησε μόνη της απ’ τη Θεσσαλονίκη και με ασταμάτητη δουλειά/λειές έφτασε με τον αγώνα της εδώ που έφτασε.

Μια γυναίκα που δουλεύει ασταμάτητα και στέκεται Κυρία χωρίς να ενοχλεί κανέναν. Φιλενάδα μου εμείς που σε ξέρουμε και σε αγαπάμε είμαστε τόσο περήφανοι για σένα και χαιρόμαστε τόσο πολύ για τα βήματά σου. Μη σε στεναχωρεί τίποτα, προχώρα με αυτή την αξιοπρέπεια που προχωράς χρόνια τώρα! Πάντα δίπλα σου. Σ’ αγαπώ πολύ».